Как изменились телеведущие, от которых в юности мы просто фанатели

Раньше, когда интернет только зарождался и компьютеры были далеко не в каждом доме, просмотр телепередач для многих был одним из любимых видов развлечений. Кажется, образы любимых телеведущих мы помним как сейчас, хотя многие из них за годы здорово изменились.