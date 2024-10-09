Как изменились телеведущие, от которых в юности мы просто фанатели
Раньше, когда интернет только зарождался и компьютеры были далеко не в каждом доме, просмотр телепередач для многих был одним из любимых видов развлечений. Кажется, образы любимых телеведущих мы помним как сейчас, хотя многие из них за годы здорово изменились.
Лера Кудрявцева
Александр Гордон
Маша Малиновская
Анфиса Чехова
Аврора
Тутта Ларсен
Татьяна Веденеева
Валдис Пельш
Эвелина Бледанс
Дана Борисова
Екатерина Стриженова
Сергей Дружко
Таша Строгая
Елена Малышева
Господи!И не накрашенная страшная и накрашенная...А уж что "несёт в эфир"🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Леонид Якубович
Ксения Стриж
Тимур Кизяков
Елена Ханга
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Комментарии
Влад Листьев от которого лично я фанатела, для меня он был стильным, независимым, свободным и профессиональными. "Взгляд".....
Ни одного нормального ведущего в подборке, одни лжецы, фашисты, бездарности и конформисты. Ну разве что Ханга более-менее адекватнaя, недавно видела ее интервью, довольно приятное впечатление производит.