Как изменились телеведущие, от которых в юности мы просто фанатели

Знаменитости
2 часа назад

Раньше, когда интернет только зарождался и компьютеры были далеко не в каждом доме, просмотр телепередач для многих был одним из любимых видов развлечений. Кажется, образы любимых телеведущих мы помним как сейчас, хотя многие из них за годы здорово изменились.

Лера Кудрявцева

Александр Гордон

Маша Малиновская

Meritneith
2 часа назад

Покажите мне хотя бы одного человека, который от нее фанaтел

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Анфиса Чехова

Аврора

Тутта Ларсен

Татьяна Веденеева

Валдис Пельш

Эвелина Бледанс

Дана Борисова

© Принцип домино / НТВ, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Екатерина Стриженова

Сергей Дружко

Таша Строгая

Елена Малышева

Леонид Якубович

Ксения Стриж

Тимур Кизяков

Елена Ханга

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Фото на превью 10 Sexy / Муз-ТВ, Пока все дома / 1-й канал Останкино, Когда все дома / Россия 1

Комментарии

Уведомления
Апрель
2 часа назад

Влад Листьев от которого лично я фанатела, для меня он был стильным, независимым, свободным и профессиональными. "Взгляд".....

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Meritneith
2 часа назад

Ни одного нормального ведущего в подборке, одни лжецы, фашисты, бездарности и конформисты. Ну разве что Ханга более-менее адекватнaя, недавно видела ее интервью, довольно приятное впечатление производит.

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