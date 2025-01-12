15 историй о подарках, которые запомнились надолго

А ведь с имплантом желательно не затягивать - кость проседает, через какое-то время может получиться так, что не к чему его крепить будет. Даже наращивание не вариант уже.

При этом люди, которые знают, что тебе важно сделать зуб, продолжают дарить тебе всякие пустячки... эх.