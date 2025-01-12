15 историй о подарках, которые запомнились надолго
Бывает, что вместо подарка мечты дарят что-то абсолютно ненужное, а жест внимания оборачивается курьезом, который обсуждают годами. Каждая такая история — это смесь легкого разочарования, юмора и важного урока. Эти ситуации заставят вас смеяться, сопереживать и, возможно, задуматься о выборе следующего подарка.
- Мой бывший муж никогда не дарил подарков: ни на праздники, ни на дни рождения. Мои дни рождения отмечали в любимом ресторане. Платила всегда я: муж считал, раз я его приглашаю, значит я и платить должна. После расставания на юбилей он подарил мне диспенсер с жидким мылом и очень гордился собой, ведь до этого ничего не дарил никогда. Пои этом всегда подарки от меня получал с удовольствием. Я даже себе под елочку сама клала подарки после вопроса детей: почему тебе Дед Мороз ничего не дарит, ты же себя хорошо ведешь? © Женский сговор / Dzen
- У приятельницы был друг. Накануне 8 марта он с ней ругался вдрызг, на Новый год за пару дней выезжал к родне, прибывал уже после, на день рождения делал вот такие глаза: «А что? Уже сегодня?» — и терялся на пару недель. Через несколько лет до приятельницы дошло, и она решила действовать на опережение — поругалась с ним накануне 23 февраля, пошла с девчонками на вечеринку, познакомилась с будущим мужем. На 8 марта получила от нового знакомого приличный букет и билеты в кино, ну, и в кафе они посидели. Рассказывала, мол, прихожу домой, а там под дверью спит тот «старый» ухажер, с ним два дохлых тюльпана. Буквально сдвинула его, чтоб войти, и больше не общались. © Светлана С. / Dzen
- Чудаковатая двоюродная бабка подарила мне прекрасный балетный кардиган и розовые колготки на ребенка 3-4 лет. К сожалению, мне было тогда 12. © newdawn79 / Reddit
- Муж однажды подарил на день рождения туалетную воду. Аромат обалденный, но только из флакона. Пшикнешь - и нет его. Я подумала, муж решил на мне сэкономить, купил где-то в ларьке. Поговорили, устроила ему разнос. Супруг молча отвел меня в парфюмерный магазин, ткнул носом в дорогущую туалетную воду, сунул мне чек. Оказалось, что в магазине тестер оригинальный, а продают то, что продают. Было очень стыдно, очень жалко мужа, жалко выброшенные на ветер деньги. В тот магазин принципиально больше не заходила никогда. © Аня П. / Dzen
- Муж подарил мне на 8 марта букет шикарных метровых роз. Говорю ему, мол, приятно, но куда мне их поставить? У меня таких ваз не было никогда! Подорвался, объехал кучу магазинов, купил мне высокую напольную вазу. Все бы ничего, но она декоративная, до донышка вся ажурная, воду не нальешь и внутрь никакие емкости не пролезают. Обидно за него - хотел удивить, а получилось, что получилось. Люблю своего мужа, сейчас он дарит продуманные подарки! © Ольга Мартынова / Dzen
- В соседнем городе каждую осень выставка-продажа шуб. Приехали с женой, одна ей явно понравилась. Повздыхала, повесила на место. Позже я помчался обратно и купил эту шубу. Приехал домой, тихонько прошел в спальню, повесил обновку в шкаф. Жена открыла, а там - новая шуба. И тут супруга выдала: "Купил?" Я такой, мол, да. И все. За эти десять лет раза три надела. Живем на юге. © Кривонос Николай Федорович / Dzen
Мне первый муж ещё как-то в студенчестве подарил метровую розу. Я её в тубус поставила, предварительно забив в него стакан 😃
- Я постоянно роняю телефон. У меня уже выработался рефлекс - когда телефон падает из рук, я подставляю ступню, чтобы смягчить падение. На день рождения брат подарил металлический суперчехол с защитой и все такое. Не знаю, как ему сказать, что я в травмпункте с подозрением на трещину в кости. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня родственница, довольно зажиточная, но жадная до одури. Как-то в 90-х осталась я совсем одна с маленьким сыном, как выживать - не представляла. Но день рождения сыну решила устроить. Приходит она с внучком и приносит в подарок поломанную игрушечную машину, с которой дети перед этим играли у них. Но это еще не все: уходя, внучок забрал машинку назад - ребенок не понял, что это был подарок. Так и ушли. Но я отомстила. Через полгода приглашает она меня на юбилей. И я торжественно при всех гостях, а их было человек 20, вручаю ей открытку с какими-то дежурными стишками. Больше она меня на торжества никогда не звала, да и я их тоже. © Нина Александровна / Dzen
- Однажды я получил от тайного Санты кучу старых кошачьих игрушек. Все остальные тогда получили подарки, которые они на самом деле хотели. А у меня ведь даже нет кота... © stephen_tan / Reddit
- Мамина подруга подарила мне футболку и колготки. Все ношеное. Дело в том, что ее сын расстался с девушкой, та съехала, футболку с колготками оставила. Ну и что ж не подарить: вещи хорошие, по размеру, постиранные. © Крыжовник / Dzen
- У меня есть родственник, который дарит мне шоколад каждый год. А у меня аллергия! Ну, я и начал собирать эти шоколадки и передаривать ему год за годом. © Atomik_Embers / Reddit
- Мне бывший на Новый год подарил три пакета косметики: там были крема от целлюлита, от морщин, от дряблой кожи, от прыщей, и от всего чего только можно. И для молодой, и для старой кожи. Думаю, ему в магазине напихали, а он даже не посмотрел. Но было очень обидно. А на 8 марта подарил машинку от катышков. Это был его последний подарок. Больше мы не общались. © Олеся Новикова / Dzen
- А как вам такой подарок — упаковка батареек типа АА и записка: «Подарок в комплект не входит». © AdvocateSaint / Reddit
- Мне подарили подарочную карту в заведение, которое находится вообще в другом городе. © realbboy / Reddit
- 3 года работаю на себя. На жизнь хватает. Хочу накопить на зубной имплант. К счастью, дырку не видно. Но сам факт отсутствия зуба неприятен. Мама регулярно покупает мне что-то в подарок (кофточки, бижутерия). Я часто ей говорила, что мне нужнее и приятнее был бы вклад в решение вопроса с зубом. Перед Новым годом пошли в магазин. Она купила мне вечерний костюм к «новогодним корпоративам», которых у меня нет уже 3 года. Только через пару дней она поняла, что можно было бы подарить мне деньги на зуб. © Подслушано / Ideer
Комментарии
С батареек я бы поржала)
Мне подруга однажды притащила коробок спичек с надписью: "скромно, но подарок", так я их несколько лет хранила)
В другой раз дети вручили коробочку с торчащей из неё бумажкой и надписью: "тяни!" Долго тянула - склеенные в ленту и свëрнутые в рулон десятирублëвые денежки, сто купюр😂
Помню в 80-90е не считалось зазорным дарить читаные книги, а детям - и ношеные вещи. Видимо кто-то до сих пор считает это нормальным.
А ведь с имплантом желательно не затягивать - кость проседает, через какое-то время может получиться так, что не к чему его крепить будет. Даже наращивание не вариант уже.
При этом люди, которые знают, что тебе важно сделать зуб, продолжают дарить тебе всякие пустячки... эх.