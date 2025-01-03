А я думала, концовка первой истории будет: "Мне за сорок, и я научилась ценить практичные подарки".
20+ человек, которые сыграли в Тайного Санту и решили, что с них хватит
Тайный Санта — это всегда лотерея, и иногда подарки могут удивить (и не в лучшем смысле). Пока одни получают действительно классные вещи, другие сталкиваются с настоящими сюрпризами. В этой статье собраны самые необычные и откровенно странные подарки от Тайного Санты, которые, конечно, не оставили получателей равнодушными.
- Когда тебе двадцать один и ты работаешь в мужском коллективе, даже подарки от Тайного Санты могут быть странными. Мне, например, подарили кухонное полотенце. Конечно, это «веселая» отсылка к стереотипам о месте женщины на кухне. Хотелось бы верить, что сейчас, когда мне уже за сорок, подобное никому не пришло бы в голову. © far_away_so_close / Reddit
- Как-то всем коллективом в университете решили поиграть в Тайного Санту, бюджет и сроки обговорили заранее. Я подготовилась на совесть, не пожалела ни времени, ни денег.
Наступает день Х, я разворачиваю свой подарок... А там пачка с крысиным ядом, чай для похудения и открытка с чьей-то аккуратно выведенной подписью. Это было очень унизительно. Разрыдавшись, я бросила подарок и выбежала из аудитории, а игру в Тайного Санту с тех пор ненавижу. © Подслушано / VK
- На моей прошлой работе мы с коллегами решили устроить обмен подарками на праздничном ужине. Коллега, которой достался я, пришла на праздник с пустыми руками. Сказала, что подарок слишком большой, и она оставила его на рабочем столе. На следующий день мне звонит другой мой коллега, ржет и говорит, что подарок на столе «просто огромный». Прихожу на работу и вижу маленькую коробку размером 10×7 см, а внутри был какой-то нелепый сувенир. © Jo_Doc2505 / Reddit
- Однажды мой Тайный Санта подарил мне кирпич. Кирпич, который явно был взят из кучи кирпичей после недавней демонтажной работы здания через дорогу. Никакой открытки, никакой упаковки. Просто кирпич с приклеенной запиской с моим именем. © LetBest8570 / Reddit
- Я получил в подарок щетку для собак. А у меня даже нет собаки, и тот, кто это подарил, прекрасно об этом знал. Просто щетка досталась ему бесплатно из ветеринарной клиники его жены. Через неделю мой начальник решил сгладить ситуацию и подарил мне сертификат на пятьдесят долларов. А спустя три месяца того человека уволили. Хороший итог для всех. © Awkward_Chard_5025 / Reddit
- Я однажды видел, как кому-то досталось сиденье от унитаза. Выражение лица этого человека говорило само за себя — сплошное смущение и неловкость. © StrawberryNo5966 / Reddit
- Я сама сделала для Тайного Санты новогодние украшения, потратив кучу времени и сил. А в ответ получила одноразовую маску и маленькую бутылочку антисептика. Я пытаюсь не быть неблагодарной. Но я так расстроилась... © ally00ps / Reddit
- В нашем офисе однажды устроили Тайного Санту. Кто-то подарил моему коллеге... буханку нарезанного хлеба. Просто хлеб. Может, это была попытка сделать смешной подарок в духе «белого слона»? Но что-то явно пошло не так. Если бы я потратил двадцать долларов на подарок и получил в ответ хлеб, я бы, мягко говоря, не обрадовался. © scorpichoke / Reddit
- Лимит был двадцать долларов, а я получил банку с луком, двумя картошками и двумя морковками из огорода пожилой коллеги. Это было вроде бы мило, но в каком-то странном смысле. Только вот она держала это в машине, и из-за конденсата и влажности внутри банки овощи успели сгнить и покрыться плесенью к моменту, когда я это получил. Но она, похоже, не замечала, и я не решился ей что-либо сказать. © dakjay / Reddit
- Каждый год наша администрация буквально заставляет нас участвовать в Тайном Санте, и каждый раз я жалею об этом. Я стараюсь дарить хорошие подарки, которые соответствуют списку желаний коллег. А вот что получаю взамен? Несвежие орешки из автомата, банку выдохшейся кока-колы, жвачку, кухонное полотенце с рождественским рисунком, мешок каштанов, апельсин и дешевую фоторамку. © crackerpony / Reddit
- Однажды я получила пакет пластиковых вешалок, которые сломались после одного-двух использований — крючок отломился на каждой вешалке. А еще был DVD «Путешествие по Австралии на караване» с ценой $7. Тогда мне было 19 лет. У меня не было машины. Я работала младшим администратором и зарабатывала меньше всех в офисе. Лимит на подарки был двадцать долларов, кстати. Но меня даже попросили купить подарки для руководителей, так что я потратилась на подарки для троих людей в тот год. Я всегда была с хорошим чувством юмора, но после того, как потратила время и столько сил, чтобы выбрать три действительно хорошие и продуманные вещи в рамках бюджета, я не смогла увидеть ничего смешного в этом подарке. Это было просто неуважение. Я начала активно искать другую работу и скоро уволилась оттуда. © Responsible_Race_648 / Reddit
Странно, что организатор не знал, кто кому дарит. Уж протухшие овощи точно не подарок.
- Мне подарили пляжное полотенце за десять долларов. Мы живем рядом с пляжем, и все знают, как я люблю плавать и бываю на пляже при каждой возможности. Лимит был тридцать долларов, а я получил пляжное полотенце за десять долларов. Оно даже не закрыло меня полностью — я подозреваю, что оно было из детского отдела. Я всегда стараюсь вложиться немного больше, чтобы подарить людям что-то, что они действительно оценят, или хотя бы то, что мне бы самому понравилось. Но этот подарок был откровенно плохим. © Bugsy7778 / Reddit
- В компании, где я работала, новогодний корпоратив решили разбавить Тайным Сантой. Жду своей очереди, выхожу, беру небольшую коробочку. Разворачиваю... А там творожный глазированный сырок. Оказалось, один из ведущих специалистов пришел без всего, а организаторы не пускали его без подарка, и тогда он положил то, что не доел днем. До конца вечера пыталась сдерживать слезы обиды от того, что вкладываешься, сколько можешь, с зарплатой секретаря, а именно тебе прилетает такой плевок в душу. © Подслушано / VK
- Это был пятый класс. Все ребята получали просто крутые подарки. Носки с супер-героями, конструкторы, наборы для выращивания кристаллов — просто мечта! Все были в восторге. Я тоже с нетерпением начал открывать свой подарок, уже предвкушая что-то классное, как у всех. А внутри... Маленький пакетик с сырными шариками. Я смотрел на этот пакетик так долго... Оглянулся, пытаясь понять, может, у кого-нибудь будет то же самое и я просто еще не открыл свой подарок? Но нет... Это было так обидно! © scaleofthought / Reddit
- Мне достался самодельный блокнот: пять листов бумаги, скрепленных степлером. Никогда еще я так не разочаровывался. А ведь я бы искренне обрадовался даже обычной паре носков. ©Adventurous-Gift9545 / Reddit
Носки с супергероями? Спасибо, меня бы устроили только с покемонами:)
- Одну мою коллегу бесило, что я не переживаю и не волнуюсь из-за работы, как она. Она считала, что если она на работе переживает, все должны переживать. Как-то я сказал: «Это просто работа, а не вся твоя жизнь». И она тут же ответила: «Похоже, твоя работа не так уж для тебя важна!». И угадайте, кому я достался для Тайного Санты? В анкете я указал, что люблю кофе и не люблю чай. И что мне подарили? Коробку дешевых чайных пакетиков из магазина за доллар. © BadChris*** / Reddit
- Однажды я решил выбрать самую большую коробку на обмене подарками. Я был уверен, что там что-то крутое. А внутри оказалась... Тайская дыня и гора различных слабительных. Это был худший подарок, какой только можно было себе представить. Все остальные получили нормальные вещи, а я — это. Я, конечно, не подал виду, что мне не понравилось, но после этого я пообещал себе больше никогда не выбирать самую большую коробку. © dcp0002 / Reddit
- Я получил фоторамку, которую, как я знал, уже использовали, ведь она раньше стояла на столе у коллеги, а теперь ее почему-то у нее уже не было. Рамка даже не была завернута, ее просто положили в одну из наших коробок для отправки. Лимит на подарки был тридцать долларов, и я постарался выбрать что-то действительно хорошее для своей коллеги. Я знал, что она обожает мяту, и купил набор мятного мыла для рук и крема для рук, шоколадки с мятным вкусом, мятный бальзам для губ и протеиновые батончики с мятным вкусом. Я был реально раздражен, что мне в ответ досталась использованная фоторамка. Это был последний год, когда мы проводили обмен подарками — не только я получил такой странный подарок. Многие столкнулись с тем, что даритель просто забыл или не захотел тратить деньги. © OldTiredAnnoyed / Reddit
- Мой Тайный Санта явно решил не заморачиваться. Он подарил мне детскую розовую бутылку для воды с рисунком пончика. А я хотел мангу, даже указал это в списке желаний. Я сделал вид, что все нормально, но коллеги сразу поняли, что я расстроен. Наш менеджер был в ярости, и потом, через несколько дней, он и еще один коллега подарили мне несколько действительно хороших подарков прямо на работе. Это было приятно. © Josuke96 / Reddit
- Рождественская вечеринка на работе, Тайный Санта, лимит — десять долларов. Все дарят либо шоколад, либо сертификаты в кофейню. Но моей сестре повезло меньше всех: ей достался странный мешочек из мешковины, который, казалось, вымочили в каких-то маслах. Запах был настолько сильным, что он пропитал все вокруг. Ее сумка для ноутбука потом еще неделю жутко воняла. © stealthbiscuits / Reddit
- На корпоративе в тайном Санте подарили непонятно что. Думала, конфеты: небольшая прозрачная коробочка, внутри три сердечка разных цветов. Пахнет шоколадом и клубникой. Откусила — тьфу, какой-то пластилин со вкусом стирального порошка, жуется легко, но явно несъедобное, привкус химический, и крошится во рту мерзко. Подумала, что это мыло, но нет: не пенится, не мылится, не скользит. Думала, может, свечи. Расковыряла оставшиеся две штуки, но фитиля внутри нет, снаружи тоже ничего не торчит. На воск или парафин не похоже, в руках не мнется, а крошится, от огня не тает, а искрит и воняет. На упаковке тоже ничего не написано, только пожелания «счастья, любви» и наклейка хенд-мейд. Что это такое и зачем мне это подарили? © Подслушано / VK
Тайный Санта — это всегда риск. Но даже самые странные подарки часто становятся поводом для хорошей шутки или забавной истории. В следующий раз, когда будете выбирать подарок, помните: главное — не расстраиваться и не терять чувство юмора.
Комментарии
В школе где учатся мои дети в этом году то же проводили игру в тайного Санту, но дети решили все подарки отдать двоим ребятам у которых за несколько дней до этого умерла мама. Между делом узнали что одной девочке мог не достаться подарок но так как моя дочка знала что ей сильно нравится браслеты которые делает она, дочка подошла и сказала что подарок той девочке хотела сделать вместе с ней и научить за одно. Дочка договорилась с той девочкой что после праздников вместе сделают, девочка согласилась и сказала что сделают два и подарят тем детям у которых погибла мама.
Больше, больше дичи рассказывайте про эту странную игру! Может, наконец, эта х..ня уйдет из жизни разных коллективов.
Это моё личное желание, конечно)) У кого-то есть положительный опыт.
Все эти ситуации- один сплошной ужас. Вызывают отвращение. Но ведь с этой игрой не всегда так печально?
Нужность подарков это всегда вопрос. Знаю коллег мужа, и как они всегда заморачиваются, что подарить мужчинам na 23 февраля. И все равно дарят какую-то ерунду, которую мужчины потом не знают ку.да деть.
Мне эти истории почему-то навеяли такое сравнение: приходишь ты, значит, нa какой-нибудь сайт, комментируешь со всей душой, интересное приносишь, а тебе в ответ пихают поюзанные не по одному кругу "увлекательные истории" и никакого хоть немного продуманного материала.
Эх, а какие были надежды) Ведь первые статьи нового года были совсем не плохи.