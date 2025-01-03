20+ человек, которые сыграли в Тайного Санту и решили, что с них хватит

В школе где учатся мои дети в этом году то же проводили игру в тайного Санту, но дети решили все подарки отдать двоим ребятам у которых за несколько дней до этого умерла мама. Между делом узнали что одной девочке мог не достаться подарок но так как моя дочка знала что ей сильно нравится браслеты которые делает она, дочка подошла и сказала что подарок той девочке хотела сделать вместе с ней и научить за одно. Дочка договорилась с той девочкой что после праздников вместе сделают, девочка согласилась и сказала что сделают два и подарят тем детям у которых погибла мама.