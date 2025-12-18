Лайфхак- чтобы вас вызвали на собеседование пишите резюме от руки неразборчиво. "Я козляю своего слона" 😂 😂 😂 только не факт, что вас возьмут.
19 фраз, после которых собеседования перестали быть томными
2 часа назад
Кандидаты и работодатели порой выдают такое, что диалог мгновенно теряет формальность. Мы собрали для вас реальные ситуации, где неожиданно сорвавшиеся слова сделали собеседование по-настоящему запоминающимся.
- Прошло нам резюме, написанное от руки очень неразборчивым почерком. А в графе «О себе» было написано: «Я козляю своего слона». Как ни пытались, иначе прочесть не могли. Все в непонятках. В итоге решили вызвать этого человека на собеседование. Дальше был примерно такой диалог:
— Мы прочитали ваше резюме, оно нас заинтересовало!
— Очень рад!
— Скажите только, что у вас написано в пункте «О себе»?
— Как что? «Я хозяин своего слова»! © Cool story / VK
- Я помню, как-то раз ходила на собеседование на вакансию продавца-консультанта бижутерии. Собеседование в целом было неадекватным. Но после вопроса «Как часто вы ходите к парикмахеру?» я впала в ступор. Встала и ушла. © ministrelia_0106
- Сегодня была на собеседовании. В ходе разговора подчеркнула, что мне интересна зарплата и специфика работы. Работаю в сфере стоматологии и сама прохожу длительное стоматологическое лечение. А мне в ответ вдруг прилетает: «А вы все для себя да для себя...» Что? Ну конечно, для себя, и что в этом такого? Когда это вовлеченность в работу еще и по личным причинам стало плохим качеством? Странные ребята, конечно. © jellyfishush
- Самое необычное собеседование в жизни. Вся встреча была в неофициальном формате, длилась 2 часа. Это мой рекорд в плане длительности собеседования. Общался лично с генеральным директором холдинга, который раскинулся на 5 континентах и в 54 странах. После того как я представился, он позадавал зеркальные и наводящие вопросы. Выслушал меня и сказал: «Я по тебе справки навел и знаю больше, чем ты думаешь». И начал якобы подправлять факты обо мне. А я в ответ: «Знаете, я тоже не пришел с пустыми руками. Знаю, что вы в 1993 году окончили такое-то учебное заведение. Позже работали там-то и там-то. Разведены, у вас одна дочь». Шах и мат! В итоге меня не взяли, зато ушел красиво. © tunahanbilgin11
- Я как-то пришла на собеседование в Германии. Поднималась в лифте с каким-то чуваком. Поздоровались. Спросил, на собеседование ли я пришла. Я сказала, что да, и я сделаю все возможное, чтобы меня взяли. Спросил — почему? Я сказала, что у них самая топовая локация. Даже лифт из дерева, новейшие технологии, новый офигенный ремонт. В итоге мужик сказал: «Вы приняты. Нажмите теперь вниз. Идите на второй этаж, в службу персонала». Сказать, что я офигела — ничего не сказать.
Проработала там в отделе маркетинга несколько лет. Перед уходом по состоянию здоровья я спросила своего директора, почему он меня так быстро взял на работу. Ответ был прост. Он сказал: «Люблю людей, которые умеют ценить и видеть все хорошее». © lourfm
- Я работала в магазине флорариумов. Там разводили множество видов экзотических растений. А устроилась я туда очень смешно. Увидела вакансию — что-то щелкнуло, пришла на собеседование. Мария — владелица магазина — провела меня к витрине с растениями и спросила, что из ассортимента мне известно. Я окинула взглядом сотни растений, показала на один горшочек: «Вот, бегония». В итоге меня приняли. Политика руководства заключалась в выборе по потенциалу, а обучить всему можно потом. Лучшая работа. © zlatokusb
- Сижу я на собеседовании на бухгалтера. Эйчар мне задает всякие вопросы. Под конец такая: «А вы внимательны к деталям?» Уверенно говорю: «Да!» Она: «Ну, и чем докажете?» Я в ответ: «Немедленно бросайте своего парня!» Она: «Что?» И тут я: «Извините, но у вас в левом углу экрана виден огроменный текст, который вы, скорее всего, должны отправить своему парню! За это время я половину почти прочла. Лучше пошлите его куда подальше». Она сначала зависла, потом начала смеяться как ненормальная. В итоге приняла на работу, а мы стали близкими подружками.
- Сходила на собеседование. Спрашивают меня там: «Как у вас со стрессоустойчивостью?» Я, на опыте: «А что может быть источником стресса?» Мне выдают: «Ну, не знаю. Например, я на вас накричу». Я без тени сомнения выдаю: «Ну, я тоже могу на вас накричать». Сейчас вот думаю, что после этого надо было встать и уйти, а не вежливо заканчивать диалог, как я это сделала. © lynxonatree
- Как-то я пришел на собеседование. Всегда на них беру с собой блокнот, делаю записи. Общаюсь с директором по маркетингу. И тут вдруг он резко выхватывает мой блокнот со криками: «Я всю встречу смотрю на блокнот. Он такой красивый, хочу забрать». Я сижу с каменным лицом. Прошу отдать блокнот, там мои записи. Говорю, взамен принесу такой же, если он в таком восторге. Как оказалось, это была проверка на стрессоустойчивость. © atlantic_alex
Мне кажется, что если в компании устраивают подобные проверки на стрессоустойчивость, оттуда надо бежать, роняя тапки.
- Иду на собеседование. Прохожу мимо какой-то детской кафешки и невольно слышу слова сотрудницы: «Не знаю, как уйти отсюда, с зарплатой обманули». Пришла на собеседование, все прошло супер. Выхожу, сажусь на лавочку у той кафешки. И тут вижу, как идет менеджер кофейни, который меня собеседовал. Он говорит: «Это, кстати, тоже наше заведение». Я опешила. В итоге написала, что не приеду к ним завтра. Спасибо тебе, бедная девочка, ты меня спасла. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. © seetinsilence
- Ходила по собеседованиям. Было дикое пекло, но оделась я прилично: юбочка, блузочка. Собеседовал меня приятный молодой мужчина, все вроде ему понравилось. Но вижу — что-то не так. И тут он неохотно: «Вы нам подходите, но есть проблема. Ваша потенциальная напарница ненавидит симпатичных девушек. Уже нескольких выжила из компании. Она вас невзлюбит с первого взгляда, как пить дать». Я слегка обалдела, уточняю: «А с ней расстаться не хотите?» Говорит: «Не, она супер-ценный сотрудник, мы все тут ее побаиваемся. Я вас готов нанять, но сразу предупреждаю о таком раскладе». © kblinova.psy
- Пришла в офис на собеседование. Меня встретили две энергичные женщины. Отлично пообщались. Думала, что все супер. Но когда дамочка меня провожала, то вдруг заявила: «Знаете, мы разочарованы. Думали по фото, что вы рыжая». На фотке я была рыжей, а в жизни уже перекрасилась в свой натуральный цвет. А поскольку они обе рыжие, им, цитирую: «Нужна еще одна такая же». © kuralesia_
- Пришла на собеседование девушка. Все как обычно. Напоследок спрашиваю: «Может, у вас есть что добавить?» Она мне в ответ: «Если я буду у вас работать, у меня есть условие. Я хочу, чтобы вы никому не рассказывали, как мы с вами как-то на свидании были. Я такой: «Что? Когда?» Она мне: «А вы что, не помните?» А... ну да, точно. Неловко вышло.
© tristan.pha
- У матери подруги девичья фамилия Кривошеева. Приехала устраиваться на работу. Подает документы начальнику, тот дико ржет. Она обиделась и сказала, что над фамилией смеяться глупо. Но тут начальник заявил, что они ее очень ждали для полного комплекта. В отделе на тот момент работали Криволапова, Кривоходова и даже Крикорукова.
© laska82 / Pikabu
- Папа водителем устраивался. Там тест был — нарисуйте животное, которого нет. Он отдает лист. Женщина спрашивает: «А где животное?» Папа невозмутимо: «Вот тут, на листе». Она: «Да где?» И тут папа выдает: «А оно невидимое». © _voevodinka
- Собеседовалась на должность копирайтера на английском. Всю дорогу директор меня перебивал, не давая закончить мысль. Но вишенкой на торте стал наш разговор на английском, после которого он заявил: «Я слышу ваш акцент. Сомневаюсь, что вы сможете писать хорошо для англоязычной аудитории». © nastya_mizrahina
Знала одного парня по фамилии Кособрюхов. Он гордился своей фамилией, говорил что очень редкая.
- Проходил собеседование на новую должность внутри своей компании. Подробно рассказал о своем стаже работы. О командах, в которых работал. О том, что делал для обеспечения безопасности в компании. А затем меня спросили: «Так каков был ваш вклад в успех компании?» Не удержался: «Если вы прослушали последние десять минут нашего разговора, позвольте мне повторить». Работу я не получил. © Frequent-Spread-9927 / Reddit
- Мне тут рассказали, как одна девушка проходила собеседование, и ее спросили, каким бы животным она хотела бы быть, если бы ее превратили в животное. Она ответила, что хочет быть собакой, потому что собаки верные и защищают свою семью. Собеседник ответил, что это неправильно, потому что «собаки ленивые». Ей нужно было сказать «жираф», потому что, дескать, они тянутся высоко за листьями, а это признак амбиций. © NightWing4390 / Reddit
- В резюме я указал, что «люблю стендап». В итоге, на собеседовании меня попросили рассказать анекдот. Я попытался сделать это дважды и дважды забыл концовку. Не считая этого, собеседование прошло отлично. В конце меня снова попросили рассказать тот же анекдот, поскольку им было любопытно, чем он закончится. И снова я рассказал все, но забыл концовку. На удивление, меня взяли. © Tornadofob / Reddit
А вот и еще несколько наших статей, чтобы развлечь вас даже в самый хмурый день:
