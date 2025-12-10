Вот как бы выглядели 17 первых красавцев киноиндустрии, живи они с нами по соседству
Кино
1 час назад
Образы киногероев, покоривших миллионы сердец живут в нашем воображении в ореоле вечной романтики. Но реальность вносит свои коррективы. Как выглядели бы эти харизматичные персонажи, будь их жизнь такой же, как у нас: с очередями в поликлинике, походами по магазинам и отдыхом на даче?
Генри Кавилл — заядлый геймер
Роберт Паттинсон — мойщик окон
Киану Ривз — программист на удаленке
Леонардо ДиКаприо — рыбак
Уилл Смит — консультант в магазине электроники
Джейсон Момоа — инструктор по аквааэробике
Мэттью Макконахи — дальнобойщик
Крис Эванс — охранник в супермаркете
Хью Джекман — дачник
Орландо Блум — аниматор на детских праздниках
Хью Лори — терапевт в поликлинике
Тимоти Шаламе — бариста
Юэн Макгрегор — электрик из ЖЭКа
Брэд Питт — продавец в косметическом магазине
Кстати, одно время он "рекламировал" белорусскую косметику (хотя, не думаю, что он был в курсе) 😄
-
-
Ответить
Кит Харрингтон — дворник
Джейсон Стэйтем — таксист
Роберт Дауни-младший — мастер по ремонту телефонов
А вот и еще одна наша фантазия на тему кино: Мы представили, как бы выглядели 16 фильмов, если бы главные герои и злодеи поменялись местами
Фото на превью Aquaman and the Lost Kingdom / Warner Bros., AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов
17 случаев, когда обычная жизнь оказалась круче любого сценариста
Истории
2 недели назад
16 замужних женщин, чьи будни — марафон по стрессоустойчивости
16 историй о том, как случайное знакомство переросло в нечто большее
15 человек, которые даже не планировали заводить мурлыку. Но судьба решила их осчастливить
Животные
2 месяца назад
16 человек, которые потерпели фиаско, но оно и к лучшему
16 случаев, когда люди ляпнули что-то не то — и будто стали героями анекдота
16 мужчин, которые честно пытались устроить романтику, но получилось как получилось
17 человек, которые так эффектно отбрили хамов, что те до сих пор молчат в тряпочку
16 смешных отзывов, которые сами по себе заслуживают пять звезд
Народное творчество
1 месяц назад
17 пар вспомнили, как начинались их отношения, и это трогает до глубины души
Истории
2 месяца назад
15+ занимательных историй о том, какой на самом деле бывает женская дружба
Истории
2 недели назад