Вот как бы выглядели 17 первых красавцев киноиндустрии, живи они с нами по соседству

Кино
1 час назад
Образы киногероев, покоривших миллионы сердец живут в нашем воображении в ореоле вечной романтики. Но реальность вносит свои коррективы. Как выглядели бы эти харизматичные персонажи, будь их жизнь такой же, как у нас: с очередями в поликлинике, походами по магазинам и отдыхом на даче?

Генри Кавилл — заядлый геймер

© The Witcher / Netflix, AI-generated image

Роберт Паттинсон — мойщик окон

Киану Ривз — программист на удаленке

© The Matrix / Warner Bros., AI-generated image

Леонардо ДиКаприо — рыбак

Уилл Смит — консультант в магазине электроники

Джейсон Момоа — инструктор по аквааэробике

Мэттью Макконахи — дальнобойщик

Крис Эванс — охранник в супермаркете

Хью Джекман — дачник

Орландо Блум — аниматор на детских праздниках

Хью Лори — терапевт в поликлинике

Тимоти Шаламе — бариста

Юэн Макгрегор — электрик из ЖЭКа

Брэд Питт — продавец в косметическом магазине

Nika88
46 минут назад

Кстати, одно время он "рекламировал" белорусскую косметику (хотя, не думаю, что он был в курсе) 😄

-
-
Ответить

Кит Харрингтон — дворник

© Game of Thrones / HBO, AI-generated image

Джейсон Стэйтем — таксист

Роберт Дауни-младший — мастер по ремонту телефонов

Фото на превью Aquaman and the Lost Kingdom / Warner Bros., AI-generated image

