Вот как бы выглядели 17 первых красавцев киноиндустрии, живи они с нами по соседству

Образы киногероев, покоривших миллионы сердец живут в нашем воображении в ореоле вечной романтики. Но реальность вносит свои коррективы. Как выглядели бы эти харизматичные персонажи, будь их жизнь такой же, как у нас: с очередями в поликлинике, походами по магазинам и отдыхом на даче?