17 подруг, рядом с которыми жизнь мгновенно становится ярче
Истории
1 час назад
Жизнь в серых тонах? Не в их присутствии. Некоторые подружки — словно дар свыше. С ними даже поход за хлебом рискует превратиться в маленькое приключение. Они озаряют мир в даже самый хмурый день, а тяжкий груз проблем под их взглядом превращается в мелкие неурядицы.
- Зима, стоим с подругой у подъезда. И тут я замечаю своего бывшего с какой-то девицей. Шепнула подружке, а эта растяпа так резко обернулась, что поскользнулась и скатилась прямо к ногам бывшего. Не смутилась, смотрит на него снизу вверх и выдает: «Чего завис? Цени момент: такого больше не повторится, чтобы такая шикарная женщина сама к твоим ногам упала!» Самое смешное, что девушка, которая была с ним, тут же оттолкнула его, кинулась поднимать мою подругу и начала его отчитывать: «Ты чего стоишь? Человек упал, а ты глазами хлопаешь!» Потом еще долго угорали.
- Рассталась с парнем. А он уже через месяц нашел себе новую девушку! Не знала, куда себя деть. И тут подруга-флорист взялась фоткать мне шикарные букеты, а я их выкладывать их в соцсети. Бывший не сдержался — написал мне, когда заметил в кадре свои старые домашние тапки на ногах братца моей подруги. Это мы с подружкой решили не ограничиваться фотками букетов с намеками — я позвала их в гости и специально сделала фото, где видны мужские ноги. Бывшего аж понесло: «Ты что, совсем? Месяц прошел, а ты уже мужика к себе притащила, да еще и мои тапки ему дала?!» Я отвечаю: «А ничего, что ты сам уже с другой встречаешься? Вон фотки выкладывал». И тут этот «гений» выдает: «Так это моя сестра была, я специально, чтобы ты ревновала!»
- Поехала к подружке в Бразилию, там познакомилась на вечеринке с мальчиком. Танцевали, целовались. Выложила с ним фотку в соцсети, легла спать счастливая. А с утра подруга давай угорать: «Ну он тебе явно понравился!» И тут я понимаю, что приложение заглючило, и в ленту попало штук десять постов с этой фоткой. © olyanaumi
- Моя подруга нашла себе молодого человека. Влюбилась по уши. Встречались они год, и тут он заявил ей, что не женится на ней, пока у нее есть незамужние подруги. Пришла она, значит, ко мне, рассказала это. И заявляет: «Будь другом, помоги вещи перевезти от этого дурака!» А я уж думала, конец общению. © threads__kz
- Добавили меня случайно в один девчачий чат перед 8 марта. И тут одна мадам давай всем «продавать» своего неженатого брата. Чуть ли не всю биографию расписала. А в конце «рекламы» я поняла — надо брать, когда она добавила: «К лотку приучен». Надо брать ее саму в подружки. В общем, 10 лет дружим. © soul4mary
- Была у меня лучшая подруга лет в 17. Гуляем с ней, я без умолку рассказываю про свою несчастную любовь. Плачу, тушь течет. Подружка сочувственно слушает меня, а потом вдруг останавливается, берет меня за руку и выдает: «Слушай, как думаешь, какие мне колготки купить? Черные или коричневые?» © Kirsanova.07 / Pikabu
- У меня есть подруга, которая раз в неделю заходит в соцсети, смотрит все накопившиеся видео от меня в личке, на все ставит реакции, отвечает, комментирует и снова выходит на неделю. Вот это я понимаю тайм-менеджмент и самоконтроль! © asya_galitskaya
- Есть у меня необщительная подруга. Вышла она с утра кофейку в парке попить. И тут подсаживается к ней мужчина и давай глазки строить. А ей так хотелось в одиночестве посидеть! Поворачивается, смотрит на мужчину и таинственно выдает: «Вы принесли деньги?» Дядечка отвел взгляд, молча встал и удалился. А подруга продолжила пить кофе и любоваться птичками. © axuta.ru / Pikabu
- Как-то раз, когда я только начинала смотреть корейские сериалы, тогдашняя подруга посоветовала мне глянуть одну дораму, потому что «она очень смешная». Через какое-то время она выпала мне в рекомендациях, и я таки включила ее, предвкушая, как буду беззаботно смеяться и ни о чем не думать... И рыдала каждую серию до икоты. Вот так и верь людям. © darialuntik
- У меня была бабушка. А у бабушки — лучшая подруга Алла. Алла была грузинка, и она принесла в нашу семью грузинскую кухню. Моя бабушка ее обожала, поэтому на каждый праздник с застольем на столе был оливье. Очень одинокий оливье. Потому что его окружали бадриджани, лобио, сациви, остри, чахохбили, чкмерули, грузинский салат с орехами. И эти блюда пользовались большой популярностью у гостей: бабушка и так готовила вкусно, а тетя Алла научила и как правильно. Поэтому не удивляйтесь, если в грузинском ресторане вы услышите от меня: «Ммм, вкусно, как у бабушки!» © katesya
- На своей первой паре по философии мы сидели с подругой и внимательно слушали преподавателя. В один момент он задал нам задание: «Вспомнить случай, когда мы видели самого счастливого человека». Все сразу же погрузились в свои воспоминания. Каждый студент рассказывал о своем опыте, о том, что такое счастье. Пришла очередь моей подруги, которая уверенно сказала: «Самым счастливым человеком для меня является моя бабушка, в момент, когда она считает деньги и понимает, сколько цыплят может купить на всю сумму». Тогда на лице преподавателя впервые за пару выступила улыбка. © Не все поймут / VK
- Есть у меня одна подруга со странным чувством юмора, иногда может выдать прям что-то эдакое. Встречалась она как-то с парнем, полгода уже вместе были и тут одним вечером взбрело ей в голову подшутить над ним. Подходит и говорит ему прямо в лицо: «Слушай, Артем, давно не знала, как тебе сказать... Нам нужно расстаться!» Подруге было интересно увидеть его реакцию, но парень невозмутимо ответил: «Да? Ну ладно, я уже неделю голову ломаю, не знаю, как тебе об этом сказать. Спасибо, что сама это поняла!» © Карамель / VK
- Была на свадьбе у подруги. Неплохо сидели, но что-то жених с невестой вообще не целовались. Я решила исправить это и крикнула на всю: «Горько!» Повторила еще три раза — ноль реакции. Взяла стул, встала на него и как заору: «Горько!» Тут на меня все смотрят и ничего не понимают, а я прям чувствую, как у меня лицо краснеет. Короче, вовсе вылетело из головы, что это не свадьба была, а день рождения. Просто платье очень похожее, а из-за усталости я даты перепутала. И подруг. © Не все поймут / VK
- У меня сегодня жена на работу рано утром укатила, и я все проспал. А еще она не позвонила утром подруге, которая возит своего и нашего ребенка на машине в сад каждый день. Поэтому подруга тоже проспала. В итоге полусонная подруга утром приехала в сад и сказала, что она с папой второго ребенка (мной) проспала, потому что мама второго ребенка (моя жена) рано утром уехала на работу. Это она так пыталась оправдаться, что детей поздно привезла, ага. К сожалению, вопросов после этого у окружающих стало еще больше. © pitart / Picabu
- Подруга позвала к себе домой: попить чай, погреться в тепле, пообщаться. Мы заходим к ней. На часах примерно 12 дня. Подруга говорит, чтобы я на кухню шла, садилась, а она придет сейчас. Захожу я на кухню, а там в холодильнике роется какой-то бородатый мужик в халате с розовыми единорожками! Я в шоке смотрю на него, он в шоке смотрит на меня. Затем выдает: «Здравствуйте. Вы кто?» Вовремя разрядила обстановку подруга, которая зашла на кухню и попросила бородатого мужчину в халате с единорогами пойти одеться. Оказалось, что это был ее папа, который взял себе внезапный выходной. Халатик у него классный. © Не все поймут / VK
- Прогуливались с подругой, решили напоследок выпить чаю в кафешке. Сели за столик, сделали заказ, ждем. И тут я замечаю, что недалеко от нас сидит мой бывший и поглядывает на нас! Шепнула об этом подруге и тут он подходит к нам и начинает при мне подкатывать к моей подруге! А та не растерялась и как выдала: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины, а вы под это описание не подходите». Если бы я в тот момент смогла сфотографировать его лицо, то повесила бы в рамочку и просматривала каждый день! © Не все поймут / VK
- Подруга стала подкатывать к моему мужу: написывала ему, делала неоднозначные намеки, как-то позвала его на чай. А однажды она вообще пришла к нам домой, думая, что муж один. Заходит, а я — в шкаф. Думаю, сейчас приставать к мужу будет, а она берет и заносит домой кучу шариков. Говорит: «Привет, Олежик! Я знаю, что ты не додумаешься сам, поэтому спускайся и подними из машины еще несколько пакетов, будем делать сюрприз для Ленки!» Я чуть не расплакалась! Оказывается, она хотела устроить сюрприз к дню рождения. Лучшая!
