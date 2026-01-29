17 подруг, рядом с которыми жизнь мгновенно становится ярче

Жизнь в серых тонах? Не в их присутствии. Некоторые подружки — словно дар свыше. С ними даже поход за хлебом рискует превратиться в маленькое приключение. Они озаряют мир в даже самый хмурый день, а тяжкий груз проблем под их взглядом превращается в мелкие неурядицы.