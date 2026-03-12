Вот как выглядели бы 17 сказочных персонажей во времена своей бурной молодости

Давайте подумаем о том, что у каждого зрелого сказочного персонажа была своя юность. Мы решили представить, какими они могли быть. Немного фантазии — и перед нами уже другие лица, в которых легко узнать знакомые черты, но с неожиданной стороны. Не кажется ли вам, что некоторые из них вполне могли бы затмить своей красотой главных героинь?
Мачеха из фильма «Морозко»
Волшебница Наина из «Руслана и Людмилы»
Дочь Бабы Яги из фильма «Огонь, вода и... медные трубы»
Мачеха из фильма «Золушка»
Фея-крестная из фильма «Золушка»
Двуличе из фильма «Новые похождения Кота в сапогах»
Анидаг из фильма «Королевство кривых зеркал»
Ведьма из фильма «Русалочка»
Снежная королева из фильма «Тайна снежной королевы»
Кикимора Кухарочка из фильма «Золотые рога»
Волшебница из фильма «Аленький цветочек»
Злая колдунья из фильма «Сказки старого волшебника»
Колдунья из фильма «Синяя птица»
Черепаха Тортилла из фильма «Приключения Буратино»
Ведьма из фильма «Старая, старая сказка»
Злая волшебница из фильма «Ослиная шкура»
Бабариха из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)
Кстати, как вам новая «Сказка о царе Салтане»?
