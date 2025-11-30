Мы представили, как бы выглядели дети сказочных героев, и наши сердечки растаяли
3 часа назад
Сказочные персонажи знакомы нам с детства, но в их историях редко раскрывают, какими могли бы быть их семьи. Мы решили пофантазировать и, вдохновившись фильмами, с помощью нейросетей представить детей самых известных героев. Получилось трогательно, реалистично и невероятно мило. Давайте смотреть!
Сын Ивана и Настеньки, «Морозко» — унаследует от отца богатырскую силу и упрямство, а от матери доброту и умение растопить даже ледяное сердце
Сын Юноши-медведя и Принцессы, «Обыкновенное чудо» — получит от отца скрытую магию превращений, а от матери способность любить так, что чудеса происходят сами собой
Дочь Принца и Золушки, «Три орешка для Золушки» — возьмет от мамы смелость и умение выручать себя в любой ситуации, а от папы — благородство и верность
Сын Емели и Василисы, «По щучьему веленью» — унаследует лень отца и магию матери
Сын Андрея и Варвары, «Варвара-краса, длинная коса» — унаследует хитрость и сообразительность матери, а отца — бесстрашие и готовность идти до конца
Дочь Трубадура и Принцессы, «Бременские музыканты» — унаследует от отца талант покорять сердца песней, а от матери — королевские манеры
Дочь Ивана и Царь-девицы, «Конек-Горбунок» — унаследует от отца простую смекалку и удачу, а от матери — царскую грацию и магическое благословение судьбы
Сын Садко и Любавы, «Садко» — возьмет от отца талант к музыке и приключениям, а от матери — надежность и любовь к дому
Сын Ивана и Царевны-Лягушки, «Царевна-Лягушка» — получит от матери волшебное мастерство и терпение, а от отца — доброту и способность совершить подвиг без магии
Сын Принца и Золушки, «Золушка» — унаследует от отца благородство и королевские манеры, а от матери — трудолюбие и умение превращать простое в прекрасное
Очень мило и интересно получилось. "АДМИ" явно сильно старается и у него очень хорошо получается делать такие подборки.
Сын Ивана и Василисы, «Последний богатырь» — получит от отца необычность и умение дружить даже с темными силами, а от матери — силу и храбрость
Дочь Варвары и Добрыни, «Последний богатырь» — унаследует хитрость и стратегический ум матери, а от отца — лидерские способности
Кого из героев знакомых сказок мы несправедливо забыли? Пишите, кого нам «поженить» в следующий раз!
Фото на превью Варвара-краса, длинная коса / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image
