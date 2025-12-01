Напоминает Холли Берри)
Я бы увидел Нефертити с копной длинных, черных волос!)
15 доказательств, что если бы исторические личности жили в 2025, они бы разбили не одно сердце
Сложно представить Юлия Цезаря в офисном костюме, а Нефертити — звездой соцсетей. Но мы попросили нейросеть стереть границы времени и «переселить» легендарных личностей в современный мир. Результат получился таким реалистичным, что от некоторых портретов просто невозможно оторвать взгляд.
Нефертити
Мария-Антуанетта
Юлий Цезарь
Мария-Каролина Австрийская
Вольфганг Амадей Моцарт
Наделили бы и современного персонажа удлиненными волосами, как и свойственно творческим личностям)
Маркиза де Помпадур
Какая лапочка получилась, а вот оригинал, если верить худ.литературе, был не очень привлекательным внешне, но чертовски умным)
Людвиг ван Бетховен
Джейн Остин
Мэри Шелли
Марк Аврелий
Изабелла Кастильская
Лукреция Борджиа
Леонардо да Винчи
Леди Гамильтон
Леди Гамильтон на портрете такая утонченная штучка, а ИИ изобразил хорошенькую кокетку, не более того
Елизавета Баварская
