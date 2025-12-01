15 доказательств, что если бы исторические личности жили в 2025, они бы разбили не одно сердце

Сложно представить Юлия Цезаря в офисном костюме, а Нефертити — звездой соцсетей. Но мы попросили нейросеть стереть границы времени и «переселить» легендарных личностей в современный мир. Результат получился таким реалистичным, что от некоторых портретов просто невозможно оторвать взгляд.