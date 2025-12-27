11 фактов о возрасте любимых актеров, которые заставляют протереть глаза
Мастерство, которое не снилось современному Голливуду. Раньше актеры старели и молодели прямо в кадре без капли компьютерной графики. Это была эпоха, когда грим и мимика решали все. Но когда узнаешь, сколько лет было любимым артистам на самом деле в момент съемок, челюсть невольно идет вниз. Некоторые попадания в образ были настолько ювелирными, что в это трудно поверить даже спустя десятилетия.
Нонна Мордюкова — «Женитьба Бальзаминова»
Комедия «Женитьба Бальзаминова» была снята Константином Воиновым на основе 3 пьес Александра Островского: «Праздничный сон — до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова».
Нонна Мордюкова исполнила роль купчихи Домны Евстигнеевны Белотеловой — богатой, властной и колоритной барышни. Роль хоть и эпизодическая, но запоминающаяся — именно ее образ часто упоминают среди самых ярких в фильме. На момент съемок актрисе было 38 лет.
Кинокритики отмечали, что образ Белотеловой в исполнении Мордюковой напоминает персонажей с картин художника Бориса Кустодиева — плотный, яркий, с визуальными акцентами на «купеческой» эстетике.
Евгений Леонов — «Полосатый рейс»
Фильм «Полосатый рейс» до сих пор известен благодаря необычному сюжету и яркому актерскому составу, в котором были задействованы многие выдающиеся мастера, такие как Маргарита Назарова, Алексей Грибов, Иван Дмитриев.
А роль Глеба Шулейкина стала одним из ярких комедийных образов Евгения Леонова. Буфетчика, который по воле обстоятельств выдает себя за укротителя тигров, актер воплотил на экране в 1961 году, когда ему было 35 лет. Эта роль принесла Леонову популярность и закрепила за ним амплуа выдающегося комедийного актера.
Надежда Румянцева — «Королева бензоколонки»
Мало кто знает, что на роль семнадцатилетней Людмилы Добрыйвечер сначала взяли эстонскую актрису Терье Луйк, которой на момент съемок был 21 год. Когда же примерно шестая часть картины была снята, руководство студии приняло решение отказаться от сотрудничества с молодой артисткой. Дело в том, что Терье воспринимала все комические сцены чересчур серьезно.
В итоге смешливую Людмилу в «Королеве бензоколонки» сыграла тридцатидвухлетняя Надежда Румянцева. Разница в возрасте нисколечко не помешала актрисе. Румянцева без труда вжилась в озорной и неунывающий характер героини.
Андрей Миронов — «Три плюс два»
«Три плюс два» — комедия режиссера Генриха Оганесяна, вышедшая в 1963 году. Роль Романа Любешкина стала для Андрея Миронова одним из первых знаковых появлений на экране. На момент съемок «Три плюс два» ему был 21 год. На площадке у него сложился отличный дуэт с Натальей Фатеевой, исполнившей роль дрессировщицы Зои. И их разница в возрасте была совсем незаметной, хотя актрисе на тот момент было 28 лет.
Евгений Моргунов — «Самогонщики»
Трудно в это поверить, но исполнитель роли Бывалого был младше Труса и Балбеса. На момент съемок фильма «Самогонщики» Юрию Никулину было 40, Георгию Вицину — 44, а Евгению Моргунову — всего 34 года. Запоминающийся бас и дородная фигура явно добавляли артисту солидности.
Если внешне Моргунов выглядел старше своих лет, то внутри он оставался мальчишкой. Коллеги по цеху вспоминают, что Евгений любил пошутить и побалагурить, а иногда и ввязаться в конфликт. На съемках фильма «Пес Барбос и необычайный кросс» актер повздорил с дрессировщиком. Пес по кличке Брех, встретившись с Моргуновым на картине «Самогонщики», вспомнил старые обиды и тяпнул артиста за ногу.
Инна Чурикова — «Морозко»
Шикарный макияж, почти в современных тенденциях! Вот она - зачинательница брежневских бровей в стиле а-ля с представителем Кавказа переспала, скульптурирования, ну венец это и ободок в виде кокошника
Сказка «Морозко» стала отправной точкой для карьеры Инны Чуриковой, а ведь на момент съемок актрисе было всего 20 лет. К слову, на роль Марфуши планировали взять актрису на 16 лет старше — Тамару Носову, а сама Инна Михайловна мечтала сыграть Настеньку. Во время проб молодая артистка так убедительно грызла орехи, что режиссер решил отдать роль Марфуши именно ей.
Наталья Крачковская — «Иван Васильевич меняет профессию»
Роль жены управдома стала визитной карточкой Натальи Крачковской. Реплики зрелой мадам Бунши быстро разошлись на цитаты, а сцена со снятием парика навсегда осталась в нашей памяти.
На момент съемок актрисе было всего 34 года. Чтобы выглядеть солидно, во время работы над картиной Крачковской даже пришлось набирать вес. Из-за перенесенного воспаления легких Наталья Леонидовна заметно похудела, и это не понравилось режиссеру. Было решено придерживаться строгого рациона, чтобы вернуть былую форму. Завтракала Крачковская манной кашей со взбитыми сливками, обедала макаронами с сыром, а за ужином съедала порцию оладий с медом. Такой экстремальный рацион был оправдан жесткими требованиями роли, но в обычной жизни подобные эксперименты с едой лучше не повторять.
Янина Жеймо — «Золушка»
Я помню в детстве смотрела Золушку, и все никак не могла понять, почему взрослая тётенька, по возрасту явно как моя мама, на экране пытается изобразить юную девушку)
В фильме «Золушка» (1947) главную роль исполнила Янина Жеймо, которой на момент съемок было 36 лет, тогда как ее героиня — совсем юная девушка. Принца сыграл Алексей Консовский, которому было 33 года. Современники и кинокритики отмечали, что эффект «омоложения» достигался не столько гримом, сколько пластикой, интонацией и особой легкостью игры.
Сергей Филиппов — «Карнавальная ночь»
«Королю эпизода» Сергею Филиппову было всего 44 года, когда он сыграл маститого лектора общества «Знание» в фильме «Карнавальная ночь». К слову, слава на артиста обрушилась много раньше. Филиппов был любим как театральной публикой, так и ценителями кино. Народная популярность не давала ему лишний раз появиться на улице. Люди моментально узнавали актера и окружали его вниманием, потому Филиппову даже приходилось маскироваться.
Ирина Муравьева — «Москва слезам не верит»
В культовой оскароносной ленте «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева блестяще воплотила образ Людмилы Свиридовой — дерзкой и авантюрной провинциалки, мечтающей покорить столицу. В первой части фильма ее героиня — 18-летняя девушка, только начинающая свой путь в Москве, а во второй части она же, но повзрослевшая на 20 лет. На самом же деле во время съемок Ирине Муравьевой было 30 лет. Ее молодили и старили с помощью макияжа и костюмов.
Светлана Дружинина — «Девчата»
Роль ищущей любви Анфисы далась Светлане Дружининой непросто. Изобразить пытающуюся устроить личную жизнь героиню, когда тебе всего 26 и ты счастлива в браке, — уже вызов. Но обстановка на съемочной площадке накалялась еще и из-за конфликта личных интересов. Исполнитель главной роли Николай Рыбников был убежден, что роль Анфиски должна была достаться его жене Алле Ларионовой.
На этом беды Дружининой не закончились. После просмотра первых материалов руководство картины хотело заменить актрису из-за ее эффектной внешности и даже устраивало пробы. Положение исправил худрук Юлий Райзман. Он предложил вырезать все крупные планы и оставить блистательно справившуюся с ролью Светлану Сергеевну на своем месте.
После таких фактов смотреть старые добрые фильмы будет еще интереснее. Теперь, зная правду, вы наверняка будете пытаться разглядеть следы грима или, наоборот, удивляться юношеской энергии зрелых артистов. Для тех, кто хочет узнать еще больше о любимом кино, мы собрали в одной статье 20+ занятных деталей со съемок фильмов нашего детства, которые позволят глянуть на них под другим углом.