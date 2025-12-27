11 фактов о возрасте любимых актеров, которые заставляют протереть глаза

Комедия «Женитьба Бальзаминова» была снята Константином Воиновым на основе 3 пьес Александра Островского: «Праздничный сон — до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова».

Нонна Мордюкова исполнила роль купчихи Домны Евстигнеевны Белотеловой — богатой, властной и колоритной барышни. Роль хоть и эпизодическая, но запоминающаяся — именно ее образ часто упоминают среди самых ярких в фильме. На момент съемок актрисе было 38 лет.

Кинокритики отмечали, что образ Белотеловой в исполнении Мордюковой напоминает персонажей с картин художника Бориса Кустодиева — плотный, яркий, с визуальными акцентами на «купеческой» эстетике.