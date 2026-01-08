Сила воли у девушки ещё та!!! Теперь смело можно обучать других! Умничка!!!
16 человек, так лихо изменились, что хочется воскликнуть: «Ну ничего себе!»
Герои нашей статьи так сильно изменились, что их сложно узнать на свежих снимках. Кто-то сменил имидж, а кто-то начал усиленно заниматься спортом. Но самое главное — у всех появился счастливый блеск в глазах. Их крутым результатам можно только позавидовать, но важно понимать, что это не чудо, а плоды долгих трудов: спортзал, уходовые процедуры, здоровое питание и вообще переосмысление своего стиля жизни.
«Мне 34. Такой шикарный результат — это пять лет работы над собой»
- Держите меня семеро: я влюбился! © RemoveMost541 / Reddit
«Три года с момента моего похудения. Кстати, результат превзошел ожидания»
«Слева мне 18, а справа — 23»
«Сегодня я взвесилась и сейчас это мой самый маленький вес за всю жизнь»
«Из 16 в 25»
«Почти достиг своей цели по преображению. Чувствую себя нереально»
«Мои 16 и 22»
«Мне 27 и 29 лет на фото. Я изменилась, но моя любовь к нарядам — нет»
«Почти три года работы над собой»
«Я спустя всего 3 года»
Очень сильно изменилась! Но предел нужно видеть, чтобы не переборщить. Соотношение массы мышц и жировой ткани должен быть сбалансирован.
«18 против 27 лет»
Такой тип в любом виде привлекательный! Главное чувствовать себя хорошо при этом!
«Занимаюсь спортом и экспериментирую с разными прическами»
«В школе меня бросил мальчик, потому что я отказалась снимать очки. Сейчас мне 25»
Ей 25 лет и она до сих пор не забыла обидку 10-летней давности?
Глупость какая
«Сейчас мне 36 и жизнь стала совершенно другой»
- Не верится, что это тот же человек! © bronion76 / Reddit
«18 и 21 год»
Такой типаж...В Голливуд ему надо! Интересный парень с любой внешностью.
«16 и 21. Чувствую, что у меня выросли крылья»
Вау, вот это яркие преображения! Герои нашей статьи — доказательство того, что если хочется измениться, то все в наших руках. А вы что-то резко меняли в своем имидже?
Важно: Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.