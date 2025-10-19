17 человек, которые словно зелье для перевоплощения где-то отыскали

Мы меняемся на протяжении всей жизни, и иногда, встретив кого-то из своих знакомых, сразу их и не узнаем. Одни обретают кардинально новую фигуру, вторые филигранно пользуются достижениями косметологии и медицины, третьи просто умело пользуются косметикой и парикмахерскими услугами. В этой подборке именно такие преображения, на которые смотришь и удивляешься, как один и тот же человек может быть таким разным в определенные периоды жизни.

«Вот насколько может измениться лицо от ухода, ботокса в жевательные мышцы, филлеров в подбородок и губы. А еще я похудела и научилась делать мейк»

Ну, слева она хотя бы выглядит как живой человек. И даже вполне миловидно. А справа... Это какая-то кукла, типичная интстаграмм-модель, разве что с азиатскими чертами лица. Честно слово, никогда и ни за что в жизни я не стал бы знакомиться с девушкой, которая настолько сильно изменила свою внешность с помощью химии и пластики (случаи реального физического дефекта не в счёт).

«Пять лет назад после развода я решила все изменить»

«Однажды я сделала лазерную коррекцию, которая уничтожила мою жировую прослойку — мои щеки обвисли. А сейчас я, наконец, вернулась к своему лицу»

«Между фото прошло 3 года, я стал легче почти на 40 кг. Было нелегко»

Я не была к этому готова! Будто смотришь на двух разных людей. © jowanabananaa / Reddit

«Я заменила свой консилер и стала пользоваться кистью вместо спонжей. А еще я стала делать акцент на глазах и скулах»

Ваш новый макияж выглядит просто потрясающе! Очень круто подчеркивает ваши черты лица. © dryadfairie / Reddit

«Я стала заниматься фитнесом, силовыми и кардиотренировками. Слева — я раньше, на фото мне 27 лет. А справа — сейчас, в 32»

«Спустя 11 месяцев ношения кап. Поначалу было непросто, но оно того стоит»

Ого, это самая крутая трансформация, которую я когда-либо видела. © spitballz / Reddit

«Я сбросила больше, чем вешу сейчас»

Ты как будто отмотала время на 10 лет назад. © MattMercersBracelets / Reddit

«Между снимками 9 лет. За это время я пережила тяжелый разрыв, подстригла волосы и теперь чувствую себя новой женщиной»

«Мои изменения за 7 месяцев. Я весил примерно 163 кг, а теперь 117. Я не планирую останавливаться»

«Так я выгляжу почти 2 года спустя — похудела и уменьшила грудь»

«Я в 29 и в 31. У меня были сложные времена. Пришлось бросить работу и заняться здоровьем. Но сквозь пот и слезы я пришла к тому, что все, наконец, наладилось»

«Первое фото сделано в декабре 2024 года, и вот как я стала выглядеть, расставшись с более чем 20 кг»

«Я бросила вредные привычки, занялась здоровьем и стала за собой ухаживать. Стыдно признаться, но 10 лет назад я даже не умывалась, выходя из дома»

«После колледжа я пустилась во все тяжкие, но, в конце концов, мне это надоело. Уже 3 года я живу без вредных привычек и чувствую себя прекрасно»

«Между этими фото 13 лет. Не буду отрицать ботокс, но я очень усердно работала над тем, чтобы подобрать свой идеальный уход за кожей»