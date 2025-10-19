Ну, слева она хотя бы выглядит как живой человек. И даже вполне миловидно. А справа... Это какая-то кукла, типичная интстаграмм-модель, разве что с азиатскими чертами лица. Честно слово, никогда и ни за что в жизни я не стал бы знакомиться с девушкой, которая настолько сильно изменила свою внешность с помощью химии и пластики (случаи реального физического дефекта не в счёт).
17 человек, которые словно зелье для перевоплощения где-то отыскали
Фотоподборки
1 час назад
Мы меняемся на протяжении всей жизни, и иногда, встретив кого-то из своих знакомых, сразу их и не узнаем. Одни обретают кардинально новую фигуру, вторые филигранно пользуются достижениями косметологии и медицины, третьи просто умело пользуются косметикой и парикмахерскими услугами. В этой подборке именно такие преображения, на которые смотришь и удивляешься, как один и тот же человек может быть таким разным в определенные периоды жизни.
«Вот насколько может измениться лицо от ухода, ботокса в жевательные мышцы, филлеров в подбородок и губы. А еще я похудела и научилась делать мейк»
«Пять лет назад после развода я решила все изменить»
«Однажды я сделала лазерную коррекцию, которая уничтожила мою жировую прослойку — мои щеки обвисли. А сейчас я, наконец, вернулась к своему лицу»
«Между фото прошло 3 года, я стал легче почти на 40 кг. Было нелегко»
- Я не была к этому готова! Будто смотришь на двух разных людей. © jowanabananaa / Reddit
«Я заменила свой консилер и стала пользоваться кистью вместо спонжей. А еще я стала делать акцент на глазах и скулах»
Берём девушку, убираем нелепый пирсинг, грамотно применяем УХОДОВУЮ косметику, и не нужны никакие акценты, консилеры и "кисть вместо спонжей".
-
-
Ответить
- Ваш новый макияж выглядит просто потрясающе! Очень круто подчеркивает ваши черты лица. © dryadfairie / Reddit
«Я стала заниматься фитнесом, силовыми и кардиотренировками. Слева — я раньше, на фото мне 27 лет. А справа — сейчас, в 32»
«Спустя 11 месяцев ношения кап. Поначалу было непросто, но оно того стоит»
- Ого, это самая крутая трансформация, которую я когда-либо видела. © spitballz / Reddit
«Я сбросила больше, чем вешу сейчас»
- Ты как будто отмотала время на 10 лет назад. © MattMercersBracelets / Reddit
«Между снимками 9 лет. За это время я пережила тяжелый разрыв, подстригла волосы и теперь чувствую себя новой женщиной»
«Мои изменения за 7 месяцев. Я весил примерно 163 кг, а теперь 117. Я не планирую останавливаться»
«Так я выгляжу почти 2 года спустя — похудела и уменьшила грудь»
- Вау! Впечатлила! © LG_ColdBrew / Reddit
«Я в 29 и в 31. У меня были сложные времена. Пришлось бросить работу и заняться здоровьем. Но сквозь пот и слезы я пришла к тому, что все, наконец, наладилось»
«Первое фото сделано в декабре 2024 года, и вот как я стала выглядеть, расставшись с более чем 20 кг»
«Я бросила вредные привычки, занялась здоровьем и стала за собой ухаживать. Стыдно признаться, но 10 лет назад я даже не умывалась, выходя из дома»
«После колледжа я пустилась во все тяжкие, но, в конце концов, мне это надоело. Уже 3 года я живу без вредных привычек и чувствую себя прекрасно»
«Между этими фото 13 лет. Не буду отрицать ботокс, но я очень усердно работала над тем, чтобы подобрать свой идеальный уход за кожей»
Вот ботокс производит впечатление, что между левым и правым фото не 13 лет прошло, а 25
-
-
Ответить
«До и после пластики на челюсти»
- Тебя не узнать! © user41m45 / Reddit
Фото на превью ka_shep / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 жизненных историй о том, что отношения — это тот еще аттракцион
15+ комиксов о том, как выглядит изнанка популярных профессий
Авторские колонки
1 месяц назад
17 историй о друзьях, рядом с которыми нужно держать ухо востро
Истории
2 месяца назад
20+ доказательств того, что мужчин красят не слова, а крутые поступки
15 случаев, когда семейный бюджет стал поводом и для споров, и для смеха
Истории
2 месяца назад
18 детей, которые выдали гениальное за секунду, пока взрослые ломали голову
Истории
3 недели назад
16 раз, когда предложения руки и сердца вышли за рамки привычных сценариев
Народное творчество
2 недели назад
12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино
Интересное
1 месяц назад
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
1 месяц назад
15 арендодателей, которые добавили своим квартирантам перчинки в жизнь
Истории
1 неделя назад
15 человек, которых жаба не просто душит — она к ним уже приклеилась
15 человек, которые так здорово выкрутили из непростых ситуаций, что мы не устаем им аплодировать
Народное творчество
1 месяц назад