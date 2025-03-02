15+ фото «до и после», которые впечатляют с первых секунд просмотра
Время летит быстрее, чем мы успеваем заметить, и меняет мир вокруг нас. А лучший способ осознать, насколько все преобразилось, — просто сравнить снимки «тогда» и «сейчас». И пусть перемены порой вызывают ностальгию, но они не всегда означают что-то плохое. Иногда время — лучший художник, который превращает обычное в нечто замечательное.
"У меня поднялась температура до 38.9 °C. И вот что с ней стало, когда я съела мороженку"
«38.9 и 38,6 °C».
- Мам, клянусь, что это ради научного эксперимента! © Far-Marzipan-2747 / Reddit
"Спасли жизнь одного из самых больных маленьких персидских котов, которых мы когда-либо видели. Фото до и после"
"Я провела почти 2 недели со слезами в постели. Волосы превратились в этот кошмар. Уже хотела подстричься налысо, но подруга посоветовала классного стилиста"
"Этой футболке 10 лет"
"Я замочила ее на ночь, прополоскала, постирала, затем снова замочила, постирала и высушила. Она не идеальна, но разница шокирующая".
"Пирог на день рождения мужа. Люблю выпечку, но также люблю придумывать странные дизайны для своих творений"
Ну как-то обыграли бы лучами , полумесяцем, типа солнце или луна. Тогда не было б крипово.
"До и после того, как ко мне переехала девушка"
- Она съела все твои бананы! © Smarf_Starkgaryen / Reddit
"Вот мои фото в профиль. Октябрь 2022 года и февраль 2025"
Посмотрите на еще одну подборку фото из серии «до и после», наглядно демонстрирующую перемены.
"2018 год и сегодняшний вечер"
"Мои перчатки до и после больших кровельных работ"
"Вот как выглядит новая игрушка и та, что была у меня с 2 лет"
"Шлепки моего парня, которые у него с 2016 года. А вот совершенно новые"
"Мой отец с той же сумкой, которая была у него во время путешествия по Индии в 1982 году"
"Я со своей девушкой в 1981 году и буквально несколько месяцев назад. Женаты уже 42 года"
- За 42 года вы постарели менее чем на 20 лет. В чем секрет? © Papichuloft / Reddit
"Новые кроксы и те, что носили каждый день на протяжении 2-3 лет"
"До и после похудения на 68 кг. 2 года здорового питания и много бега"
"Мой папа в 25, 45 и 75 лет"
- Очень надеюсь, что буду в такой же хорошей форме, когда мне стукнет 75. © moodyiguana / Reddit
"Вот что наделали 36 лет любви. Да, перед вами такая же кошка"
"99 кг и 53 кг — всего за 2 года"
- Да это же словно 2 разных человека! © Das_Oni / Reddit
Время не остановить, но именно в его течении скрыта своя магия превращений. Наглядно это можно посмотреть в еще одной нашей статье, которая покажет, как меняется наша жизнь с течением времени.