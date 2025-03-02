15+ фото «до и после», которые впечатляют с первых секунд просмотра

Время летит быстрее, чем мы успеваем заметить, и меняет мир вокруг нас. А лучший способ осознать, насколько все преобразилось, — просто сравнить снимки «тогда» и «сейчас». И пусть перемены порой вызывают ностальгию, но они не всегда означают что-то плохое. Иногда время — лучший художник, который превращает обычное в нечто замечательное.

"У меня поднялась температура до 38.9 °C. И вот что с ней стало, когда я съела мороженку"

«38.9 и 38,6 °C».

Мам, клянусь, что это ради научного эксперимента! © Far-Marzipan-2747 / Reddit

"Спасли жизнь одного из самых больных маленьких персидских котов, которых мы когда-либо видели. Фото до и после"

"Я провела почти 2 недели со слезами в постели. Волосы превратились в этот кошмар. Уже хотела подстричься налысо, но подруга посоветовала классного стилиста"

"Этой футболке 10 лет"

"Я замочила ее на ночь, прополоскала, постирала, затем снова замочила, постирала и высушила. Она не идеальна, но разница шокирующая".

"Пирог на день рождения мужа. Люблю выпечку, но также люблю придумывать странные дизайны для своих творений"

"До и после того, как ко мне переехала девушка"

Она съела все твои бананы! © Smarf_Starkgaryen / Reddit

"Вот мои фото в профиль. Октябрь 2022 года и февраль 2025"

Посмотрите на еще одну подборку фото из серии «до и после», наглядно демонстрирующую перемены.

"2018 год и сегодняшний вечер"

"Мои перчатки до и после больших кровельных работ"

"Вот как выглядит новая игрушка и та, что была у меня с 2 лет"

"Шлепки моего парня, которые у него с 2016 года. А вот совершенно новые"

"Мой отец с той же сумкой, которая была у него во время путешествия по Индии в 1982 году"

"Я со своей девушкой в 1981 году и буквально несколько месяцев назад. Женаты уже 42 года"

За 42 года вы постарели менее чем на 20 лет. В чем секрет? © Papichuloft / Reddit

"Новые кроксы и те, что носили каждый день на протяжении 2-3 лет"

"До и после похудения на 68 кг. 2 года здорового питания и много бега"

"Мой папа в 25, 45 и 75 лет"

Очень надеюсь, что буду в такой же хорошей форме, когда мне стукнет 75. © moodyiguana / Reddit

"Вот что наделали 36 лет любви. Да, перед вами такая же кошка"

"99 кг и 53 кг — всего за 2 года"

Да это же словно 2 разных человека! © Das_Oni / Reddit