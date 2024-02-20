19 фото с такой мощной разницей, что невольно вырывается: «Во дают!»

Героям нашей статьи довелось сделать фотографии, на которых запечатлена большая разница. Благодаря им вы сможете узнать, к примеру, насколько по-разному выглядит здоровый человек и человек с анемией, свежая татуировка и зажившая, дикая и сортовая малина, да и много чего еще.

1. «То же платье, только я на 20 кг легче. Сама в шоке от разницы»

2. «Вот как я выглядела с анемией и уже будучи здоровой»

3. «Разница между летней и зимней шубкой»

4. «Вот как я рисовал в 2013 году и в 2017. Горжусь собой»

5. «Начала есть как можно больше белка и ходить в зал. Вот как я стала выглядеть спустя полгода»

6. «Слева — новая щетка, а щеткой справа весь день чистили керамику с раскопок»

7. Вот как по-разному выглядит свежая и зажившая татуировка

8. «Слева на фото гайка и болт, которые находятся далеко от моря, а справа — близко к нему»

9. «Вот насколько отличается в размерах моя рука и рука моей подруги»

10. «Фигурку слева я сделала в 2017 году. В 2023 году я ее переделала»

11. «Посмотрите, какая разница в цвете между магазинным кленовым сиропом (слева) и домашним (справа)»

12. «Местечко в северной Калифорнии до и после дождливой зимы»

13. «Слева Кен 1985 года выпуска, справа — Кен 2018 года»

14. «Разница в полгода»

15. «Сверху — сортовая малина, а снизу — дикая, которую я собрала в лесу»

16. Вот как изменился этот клен всего за 11 дней

17. «Разница между новой парой ботинок и такой же парой, которую я носил каждый день в течение года»

18. «Вот как я изменилась, когда начала считать калории. Вот честно, сама в шоке от результата»

19. «Мейн-кун по сравнению с сиамской кошкой»