19 фото с такой мощной разницей, что невольно вырывается: «Во дают!»
Героям нашей статьи довелось сделать фотографии, на которых запечатлена большая разница. Благодаря им вы сможете узнать, к примеру, насколько по-разному выглядит здоровый человек и человек с анемией, свежая татуировка и зажившая, дикая и сортовая малина, да и много чего еще.
1. «То же платье, только я на 20 кг легче. Сама в шоке от разницы»
2. «Вот как я выглядела с анемией и уже будучи здоровой»
3. «Разница между летней и зимней шубкой»
4. «Вот как я рисовал в 2013 году и в 2017. Горжусь собой»
5. «Начала есть как можно больше белка и ходить в зал. Вот как я стала выглядеть спустя полгода»
На мой взгляд, тут просто ниже опустили топ, на правильное место, и вуаля!
6. «Слева — новая щетка, а щеткой справа весь день чистили керамику с раскопок»
7. Вот как по-разному выглядит свежая и зажившая татуировка
8. «Слева на фото гайка и болт, которые находятся далеко от моря, а справа — близко к нему»
9. «Вот насколько отличается в размерах моя рука и рука моей подруги»
10. «Фигурку слева я сделала в 2017 году. В 2023 году я ее переделала»
11. «Посмотрите, какая разница в цвете между магазинным кленовым сиропом (слева) и домашним (справа)»
12. «Местечко в северной Калифорнии до и после дождливой зимы»
13. «Слева Кен 1985 года выпуска, справа — Кен 2018 года»
14. «Разница в полгода»
15. «Сверху — сортовая малина, а снизу — дикая, которую я собрала в лесу»
16. Вот как изменился этот клен всего за 11 дней
17. «Разница между новой парой ботинок и такой же парой, которую я носил каждый день в течение года»
18. «Вот как я изменилась, когда начала считать калории. Вот честно, сама в шоке от результата»
Я ловлю паническую атаку от мысли, что что-то надо считать
Пользуясь случаем, передаю привет математичке Елене Ивановне, которая так и не смогла привить мне любовь к подсчетам
19. «Мейн-кун по сравнению с сиамской кошкой»
Кстати, о сравнениях. Мы тут решили узнать, как в одном и том же возрасте выглядели звезды разных эпох, и знатно обалдели.
Комментарии
Знаете в чем прикол? Фото, которые вы выкладывали раньше точно такие же как и в этой подборке. Вот никакой разницы. Удивительное дело!
А что с длиной?