20 светлых зарисовок из детства со вкусом «Юпи» и запахом больших приключений
Аромат теплых маминых пирогов, звуки скрипящих во дворе качелей, голоса друзей, которые зовут тебя кататься на велосипедах. Детство — беззаботное время, когда для нас поездка с родителями или обычная шоколадка были настоящим счастьем. Каникулы мы проводили в деревне у бабушки, в школе делились с друзьями анкетами и фотографировались для альбома. В этой статье — такие простые воспоминания, от которых поднимается настроение и радостно щекочет в глазах.
Первая детская поездка на море запоминается на всю жизнь! Вот ты слушаешь шум волны, смотришь на горизонт, а вокруг — песок, камушки и ракушки
«Меня, северного ребенка, в 11 лет впервые вывезли на море в Адлер. На пляже я нашла роскошную, огромную, переливчатую ракушку размером с ладонь. Решила маме подарить. Вручаю, а мама вдруг округлила глаза и как закричит, ведь оказалось, что в этот момент из ракушки вылезает и шустро уползает по маминой руке маленький рачок! Мы этого беглеца быстренько стряхнули, а ракушку я решила оставить себе: уж очень она была красивая да еще и моя первая морская находка. В той поездке было много чего „первого“ — в первый раз я увидела море и настоящие пальмы, попробовала мидий и сладкую вату, каталась на лошадке. Самая классная поездка детства».
Признавайтесь, при виде этих пакетиков вы тут же вспомнили вкус, аромат и начали напевать песенку: «День рождения не был на праздник похож...»
Пожалуй, соперничество «Юпи», «Зуко» и «Инвайт» — это одно из главных противостояний нашего детства. У каждого сухого напитка были свои поклонники. Мы действительно покупали их к дням рождениям, высыпали в красивые кувшины из серванта и заливали холодной кипяченой водой. У кого-то фаворитом был ананасовый «Зуко», у кого-то — малиновый «Юпи». А каким был ваш любимый вкус?
Фотосессии в детском саду или школе — запоминающееся мероприятие. Нас фотографировали с картонными мультяшными героями, цветами и, конечно, с игрушечным телефоном
В то утро, когда была съемка, встать надо было пораньше. Девочкам на ночь заплетали косички, чтобы волосы вились, а мальчикам надевали самую красивую рубашку. Фотограф усаживал тебя на стул и говорил улыбаться. Кто-то, чтобы войти в образ, даже набирал номер на игрушечном дисковом телефоне. Вот и этот мальчишка определенно звонит девочке со двора, к которой он неравнодушен.
Кстати, о телефонах. Если то, как трудно было нажимать кнопочки на маленькой модной раскладушке, еще свежо в памяти, то вот про дисковые аппараты помнят не все. Кто-то набирал номер пальцем, кто-то карандашом или ручкой. И этот звук при каждом вращении!
Смотря на эту фотографию, многие девушки будут улыбаться
Заколка-пушистик, бант с пайетками, первая палетка теней (скорее всего, Ruby Rose) и пудра из ларька на остановке — это те маленькие сокровища, которые каждая школьница хранила в шкатулке. Чтобы собраться на прогулку, девчонки собирались вместе со всем своим богатством, делали друг другу прически и менялись украшениями из набора со жвачками.
Поход в магазин за молоком и хлебом — семейная обязанность каждого школьника
Кто-то покупал молоко и кефир в стеклянных бутылках, а кто-то даже помнит пакеты-пирамидки. Хлеб вывозили на стеллажах, и часто приходилось смотреть в узкую щелочку между буханками, чтобы просить продавщицу отрезать половину булки. На сдачу родители разрешали купить мороженое. Но почему-то хлебная горбушка все равно была вкуснее. Дома мама просто вздыхала, отрезала надгрызенный кусочек, наливала стакан молока — самый вкусный полдник в жизни!
В детстве мы умудрялись превратить обычную общую тетрадь в летопись эпохи
Анкета для друзей — это развлечение похлеще бразильского сериала. В перерывах между домашкой мы придумывали вопросы, вписывали их разноцветными ручками, а рядом рисовали цветочки и сердечки. Конечно, там были сложенные треугольником странички с «секретиками», рисунки и наклейки с любимыми актерами. Когда анкету заполнял тот самый одноклассник, девчонки вместе с подружками читали его ответы и обсуждали с улыбкой все его интересы.
Фотография — одно из любимых увлечений наших родителей! Тогда мы стеснялись и причитали: «Ну папа!» А сейчас листаем старый альбом и не можем сдержать улыбку
«У папы был фотоаппарат „Смена-3“. Я родился — он купил „Зенит-Е“. Я начал ходить — папа купил кинокамеру „Кварц“, а потом кинопроектор „Луч-2“. Я начал говорить — купили магнитофон „Чайка-2“. Кинокамеру и кинопроектор храню. Как и залежи пленок, которые требуют реставрации и оцифровки. Сыновья говорят, что как-нибудь все сделаем. Кстати, все фотографии папа датировал на обороте. На этой написано: „10/07/63“. Мне 10 месяцев. Мама со мной была во дворике, папа — неподалеку... Когда мама закричала ему: „Коля! Витюшка пошел!“, папа кинулся за фотоаппаратом».
Даже спустя годы можно вернуться в счастливое беззаботное детство и удивиться, как же интересно складывалась жизнь
«С трех лет я носила очки. В шесть впервые полетела в Италию к местной семье. И вот меня встречают хозяева, а с ними — двое детей: один мальчик, вторая девочка. Девочка была копия я! У нее такие же кудрявые волосы и точно такие же очки — у нас была одинаковая проблема! У нее, как и у моего брата, день рождения 10 апреля, разница только в год. Фамилия у моей итальянской мамы — Fortuna. Как вам такая матрица? Спустя 13 лет я решила, что хочу встретиться с ними и отпраздновать там 21 год своей жизни! Полетела одна в Италию. Меня накрыла такая ностальгия, когда я зашла к ним домой. Даже запах не изменился. У них на столе стояла наша совместная фотография. Мы съездили в Гардалэнд (парк аттракционов) и я прокатилась на самой впечатляющей горке! Казалось, что все это мне снится, но это было наяву».
Пока сейчас в TikTok все делают дудочки из кабачков, мы вспоминаем, как делали свистульки из желтой акации
Кусты желтой акации росли во всех дворах. Иногда под ними оставляли мусорное ведро, а на обратном пути забирали его домой. А с середины лета вся детвора делала из этого растения свистульки. Кого-то этому научил дедушка Витя, кого-то — тетя Наташа. А кому-то о волшебном свойстве акации рассказал лучший друг из садика. Интереснее мог быть разве что накладной нос из кленовых семян: их в народе так и называли — «носики».
Сейчас в голове не укладывается, что в детстве мы мечтали сидеть дома за компьютером. Ведь при таком раскладе нам совсем нечего было бы рассказать
«Когда мне было 14 лет, мы с папой и мачехой почти месяц катались по красивейшим природным уголкам Казахстана: Кольсай, Чарын, Кетпен. Ночевали в палатках, юртах и в машине, катались на лошадях, танцевали у костра, поднимались на почти нетронутые вершины гор. Знаете, что я не могу понять, будучи взрослой? На тот момент я больше хотела сидеть дома и играть в компьютер».
Хотя что уж скрывать — свой первый компьютер помнит каждый
Ну здорово же было, когда твоя главная задача на компе — правильно разложить пасьянс, а не составить квартальный отчет в Excel? Играть нужно было обязательно со звуком, чтобы слышать, как раскрываются карты. Для «Косынки» не был нужен интернет — только немного времени и терпения.
Машина, автобус, поезд — любая поездка была особенным событием. А полетать в детстве на вертолете — это что-то на фантастическом!
«Наверное, у всех есть незабываемое место, куда вас таскал батя. Когда мне было 13 лет, то мы летали с отцом на рыбалку и неделю жили в избушке в тайге (Эвенкия). На Ми-8 долетали до зимовья, выгружались и вертолет улетал. Всю неделю мы сплавлялись по рекам, спасались от комаров, топили баню, ели уху и даже видели следы жизнедеятельности медведя (спасибо, что не самого медведя)».
Все мы смотрели «Утиные истории» и «Альфа»
«В детстве я мечтала хотя бы об одном Альфе, а теперь у меня их целая коллекция — большие, маленькие, редкие и даже те, которых почти не найти. Собрала их за несколько лет на барахолках и аукционах. Самого старшего Альфа чуть не „съела“ моя кошка. Это, кстати, довольно символично, если вы понимаете, о чем я. У меня даже есть керамический Альф из Баварии. На фото лишь часть моей коллекции».
Коллаборации из нашего детства как отдельный вид искусства
«Разговорились как-то с коллегами о детских радостях. И на волне ностальгии вспыхнуло у меня одно воспоминание, когда тех самых радостей было не так много, но зато они были яркими и настоящими. Мне лет 10, и иногда за особые успехи я находил небольшой сундучок в комнате. Картонный! А в нем — шоколадка „MilkyWay“ и немудреные 3-4 детальки конструктора лего. Странно, но коллеги-ровесники о таком не вспомнили. Поговорили и забыли. А на днях мне вручили сюрприз. Говорят, наклейка не имеет ничего общего с реальной ценой. Прошло уже пару недель, а я так и не решился его открыть. Поглядываю изредка и вспоминаю что-то хорошее из далекого детства!»
Когда ты ребенок, в деревне не так много забот — нарисовать на асфальте мелом ромашку, накормить кукол кашей из песка и немного помочь бабушке
«В детстве на каникулах нам с сестрой запрещали ходить в погреб. А тут гости намечались, и бабуля попросила принести лук. Зашли мы, а там сундук красивущий стоит! Сестра открыла — мы так и замерли! А бабушка как закричит: „Что вы наделали, это же полендвица деду на юбилей! Закройте!“ Нагоняй мы, конечно, получили, но целый сундук соли запомнился на всю жизнь. Как и полендвица, которую потом в августе нарезали на стол тонкими кусочками. Честное слово, такого вкусного мяса я больше не ела — в магазине такое не купишь».
Тусовки в подъезде — вот главный движ всех тех, кому немного за...
Фотографии у лифта или на лестнице смело могут конкурировать с ковровыми снимками. Этот долгожданный звонок в дверь, подружка зовет тебя «буквально на полчасика» рассказать последние школьные новости. Полчасика перерастают в два часа, и соседка уже недовольно открывает дверь и говорит расходиться. И да, мы действительно фотографировались в подъездах еще на пленочные мыльницы. А потом ждали, когда проявят пленку, чтобы заказать самые интересные кадры.
Куклы из цветов — одно из любимых занятий всех девчонок во дворе
Конечно, эти красивые цветы служили нам и брошками, и сережками. Но сделать несколько куколок и представить, что они танцуют вальс — ну это же классика нашего детства! Иногда в ход шли и обычные одуванчики, но мальва — это было что-то на роскошном. Да, не всегда местные бабушки были рады такому вниманию к своим дворовым клумбам, но зато детскому счастью не было предела.
Автор этого фото подписал его коротко, но емко — «раскоряка на ковре»
А ведь ковер в нашем детстве не просто украшал и утеплял стены и пол! Если ты долго не мог уснуть, то можно было изучать лабиринт узоров, искать неизвестные фигуры и даже придумывать целые квесты — например, ходить только по желтым пятнам. Кто-то мог полчаса изучать оленей на том самом ковре у бабушки в деревне. А еще все мы почему-то устраивали на их фоне фотосессии: семейные с тремя-четырьмя поколениями, с любимой кошкой, с друзьями на домашней тусовке.
Сейчас много красивой посуды, но чашки с забавными лицами навсегда в наших сердцах
Мы дарили их друзьям и родителям на день рождения. Кто-то даже собирал целые коллекции из кружек-смайликов и подбирал себе выражение «лица» под настроение. Особенно ценились термоэкземпляры. Если отламывалась ручка, то чашка превращалась в стакан для карандашей и прочей канцелярии. Ну или в вазон для кактуса в крайнем случае.
Утренний туман в деревне. Именно он намекал, что часть каникул позади, но еще есть время потусить с друзьями
«Пару лет назад приходилось уезжать из гостей рано-рано утром, а дело было в маленькой деревне домов на десять. И вот поймала я одновременно и свою мечту любителя фотографировать — туманное утро, и флешбэки о лете из детства. Когда утро такое туманное и слегка прохладное, в самом разгаре каникулы, никуда не нужно. Ты выходишь в огород, на траве еще лежат росинки, впереди насыщенный прогулками день, а пока смотришь сквозь туман, так и хочется крикнуть: „Ежи-и-ик!“»
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