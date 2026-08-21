20 светлых зарисовок из детства со вкусом «Юпи» и запахом больших приключений

В то утро, когда была съемка, встать надо было пораньше. Девочкам на ночь заплетали косички, чтобы волосы вились, а мальчикам надевали самую красивую рубашку. Фотограф усаживал тебя на стул и говорил улыбаться. Кто-то, чтобы войти в образ, даже набирал номер на игрушечном дисковом телефоне. Вот и этот мальчишка определенно звонит девочке со двора, к которой он неравнодушен.

Кстати, о телефонах. Если то, как трудно было нажимать кнопочки на маленькой модной раскладушке, еще свежо в памяти, то вот про дисковые аппараты помнят не все. Кто-то набирал номер пальцем, кто-то карандашом или ручкой. И этот звук при каждом вращении!