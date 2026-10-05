Орнитологи рассказали, почему коршун Геннадий Петрович притворяется вороной

Животные
05.10.2026
Орнитологи рассказали, почему коршун Геннадий Петрович притворяется вороной

В центре «Воронье гнездо» живет множество птиц, и у каждой из них своя история. В этот раз орнитологи решили рассказать про Геннадия Петровича — это местный житель, решивший, что поселиться здесь — отличная идея.

Геннадий Петрович собственной персоной

Несмотря на свой грозный вид, Геннадий Петрович довольно безобиден, но его присутствие все равно вызывает недовольство у местных ворон. Не потому что он представляет для серых какую-то угрозу, а потому что бессовестно таскает предназначенную им еду. Причем в некоторых случаях прямо из клюва. И тем не менее, несмотря на дурные привычки, Геннадия Петровича еще ни разу не поколотили. Более того, в необеденное время некоторые вороны даже разрешают ему сидеть рядом на стене вольера. Но чаще всего Геннадий Петрович шатает березу — это его любимый наблюдательный пункт участке.

Геннадий Петрович может и сам добывать себе пищу, но зачем, если есть халява?

«Геннадий Петрович — типичный коршун», — поясняют сотрудники центра в своем шуточном посте. Несмотря на свою «хищность», он предпочитает легкую добычу. Ну а если можно поесть падали, вовсе не утруждая себя охотой, — просто замечательно. Поэтому «Гнездо» ему очень понравилось, ведь здесь и куча бесплатной еды, и вежливые сотрудники, делающие вид, что не отличают тебя от вороны.

Хитрый коршун притворятся вороной перед людьми, чтобы получить бесплатный завтрак

Подписчики центра очень тепло восприняли этот пост:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее