Орнитологи рассказали, почему коршун Геннадий Петрович притворяется вороной
В центре «Воронье гнездо» живет множество птиц, и у каждой из них своя история. В этот раз орнитологи решили рассказать про Геннадия Петровича — это местный житель, решивший, что поселиться здесь — отличная идея.
Геннадий Петрович собственной персоной
Несмотря на свой грозный вид, Геннадий Петрович довольно безобиден, но его присутствие все равно вызывает недовольство у местных ворон. Не потому что он представляет для серых какую-то угрозу, а потому что бессовестно таскает предназначенную им еду. Причем в некоторых случаях прямо из клюва. И тем не менее, несмотря на дурные привычки, Геннадия Петровича еще ни разу не поколотили. Более того, в необеденное время некоторые вороны даже разрешают ему сидеть рядом на стене вольера. Но чаще всего Геннадий Петрович шатает березу — это его любимый наблюдательный пункт участке.
Геннадий Петрович может и сам добывать себе пищу, но зачем, если есть халява?
«Геннадий Петрович — типичный коршун», — поясняют сотрудники центра в своем шуточном посте. Несмотря на свою «хищность», он предпочитает легкую добычу. Ну а если можно поесть падали, вовсе не утруждая себя охотой, — просто замечательно. Поэтому «Гнездо» ему очень понравилось, ведь здесь и куча бесплатной еды, и вежливые сотрудники, делающие вид, что не отличают тебя от вороны.
Хитрый коршун притворятся вороной перед людьми, чтобы получить бесплатный завтрак
Подписчики центра очень тепло восприняли этот пост:
- Подпольная кличка — Гена-тарелочник. © Оксана Глагова / VK
- У нас таких целая шайка живет возле собачьего приюта, по той же схеме. © Александр Сорокин / VK
- Геннадий Петрович мне моего бывшего напоминает: халявщик на чужой жилплощади. © Екатерина Третьякевич / VK