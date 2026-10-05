Орнитологи рассказали, почему коршун Геннадий Петрович притворяется вороной

Несмотря на свой грозный вид, Геннадий Петрович довольно безобиден, но его присутствие все равно вызывает недовольство у местных ворон. Не потому что он представляет для серых какую-то угрозу, а потому что бессовестно таскает предназначенную им еду. Причем в некоторых случаях прямо из клюва. И тем не менее, несмотря на дурные привычки, Геннадия Петровича еще ни разу не поколотили. Более того, в необеденное время некоторые вороны даже разрешают ему сидеть рядом на стене вольера. Но чаще всего Геннадий Петрович шатает березу — это его любимый наблюдательный пункт участке.