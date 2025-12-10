18 мастеров маникюра, которые заслужили награду в сфере искусства

Маникюр — это настоящее искусство. А некоторые мастера — виртуозы, которые создают не просто красивые, а неповторимые дизайны. Будь то идеальный свадебный маникюр или сложная ручная роспись, их работы выходят за рамки рядовых бьюти-процедур. Мы собрали 20 дизайнов, которые по праву достойны стать экспонатами в самой модной художественной галерее.

«Я новичок в маникюре. Мне кажется, что мастер просто превзошла себя!»

«Нейл-арт не имеет границ»

«Впервые попробовала сделать гель. Сама, дома! Получился осенний маникюр»

«Меня сократили на работе 4 месяца назад. Я решила попробовать себя мастером маникюра. Что думаете?»

«Я в полном восторге!»

«Вот такой маникюр сделала мне моя чудесная мастер!»

«Я выхожу замуж в пятницу!»

«Вот мой недавний арт-проект с накладными ногтями»

«Осваиваю сложный нейл-арт. Купила новые чернила с цветными гелями и сижу, практикуюсь каждый вечер»

«Хеллоуин!»

«Моя подруга сделала мне маникюр. Я обожаю его!»

«Хвастаюсь своими ногтями»

«Мое осеннее настроение!»

«Вот что я нарисовала на своих ногтях вручную»

«Вот такой маникюр я забацала»

В троллейбусе села рядом с мальчиком лет 10-ти. Напротив нас сидит девушка с острым длинным маникюром. Мальчик отвернулся к окну и говорит : " Фредди Крюгер". Мальчик сделал мой день, ржала до вечера, пока спать не легла.

«Латте-арт на ногтях»

«Лучший нейл-арт, который я когда либо делала»

«Сделала себе маникюр сама»

А какой маникюр назвали бы произведением искусства вы? Маникюр — это не только про уход за собой, но и про самовыражение. За маникюром дам из этой подборки скрываются не только целые истории, но и тайные смыслы.

Фото на превью yoosoolara / Reddit

