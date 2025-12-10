18 мастеров маникюра, которые заслужили награду в сфере искусства
Маникюр — это настоящее искусство. А некоторые мастера — виртуозы, которые создают не просто красивые, а неповторимые дизайны. Будь то идеальный свадебный маникюр или сложная ручная роспись, их работы выходят за рамки рядовых бьюти-процедур. Мы собрали 20 дизайнов, которые по праву достойны стать экспонатами в самой модной художественной галерее.
«Я новичок в маникюре. Мне кажется, что мастер просто превзошла себя!»
- Да ты же произведение искусства! © palusPythonissum / Reddit
«Нейл-арт не имеет границ»
«Впервые попробовала сделать гель. Сама, дома! Получился осенний маникюр»
- Ух ты! Стань моим мастером! © Indecisive_worm_7142 / Reddit
«Меня сократили на работе 4 месяца назад. Я решила попробовать себя мастером маникюра. Что думаете?»
«Я в полном восторге!»
«Вот такой маникюр сделала мне моя чудесная мастер!»
- На твоем месте я бы глаз не смогла оторвать от такой красоты! © honey****lephonie / Reddit
«Я выхожу замуж в пятницу!»
- Я буквально ахнула! Это просто совершенство. Поздравляю! © Thisisthe_place / Reddit
«Вот мой недавний арт-проект с накладными ногтями»
«Осваиваю сложный нейл-арт. Купила новые чернила с цветными гелями и сижу, практикуюсь каждый вечер»
«Хеллоуин!»
«Моя подруга сделала мне маникюр. Я обожаю его!»
«Хвастаюсь своими ногтями»
«Мое осеннее настроение!»
«Вот что я нарисовала на своих ногтях вручную»
«Вот такой маникюр я забацала»
В троллейбусе села рядом с мальчиком лет 10-ти. Напротив нас сидит девушка с острым длинным маникюром. Мальчик отвернулся к окну и говорит : " Фредди Крюгер". Мальчик сделал мой день, ржала до вечера, пока спать не легла.
- Я еле челюсть с пола собрала. Забери все мои деньги! © TangoFoxtrot13 / Reddit
«Латте-арт на ногтях»
«Лучший нейл-арт, который я когда либо делала»
«Сделала себе маникюр сама»
- Я как будто бы в музей сходила! © Equal_You7744 / Reddit
А какой маникюр назвали бы произведением искусства вы? Маникюр — это не только про уход за собой, но и про самовыражение. За маникюром дам из этой подборки скрываются не только целые истории, но и тайные смыслы.