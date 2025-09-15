18 барышень, за маникюром которых скрывается целая история и тайные смыслы

Мода и стиль
8 часов назад

Для некоторых девушек маникюр — это не просто дань уходу за собой, но и настоящее поле для самовыражения. За их красивыми ноготками порой скрывается целая история.

«Пошли с парнем в поход. Он сказал: „Сделай ногти с блестками, чтобы, если сломаются, незаметно было“. А на самом деле у него был коварный план — чтобы мои ногти с помолвочным кольцом сочетались»

Светлана БМВ
3 часа назад

Колечко очень классное. Хорошо что хоть на пальцах нет татух, иначе кольцо потерялось бы среди татушек.

-
-
Ответить

«Парень купил автомобиль своей мечты, а я сделала маникюр, который сочетается с его машиной»

«Перед поездкой в Париж я сделала себе особый маникюр»

«Смазала лак на ногте и превратила досадное происшествие в милую изюминку»

«Моей подруге парень сделал предложение, и в честь этого она изобразила на ногтях их историю любви»

Julia Nazarova
4 часа назад

И опять: что с переводом?

Ну, присмотритесь: какая тут история их любви? Она, что, включала в себя только предложение?!

В оригинале: она не просто сказала да, она изобразила всю эту историю на своих ногтях!

То есть она изобразила лишь то, как он делал предложение, а не всю историю из любви.

Ну, наймите хотя бы одного человека в команду, кто знает английский! Ведь такие простые фразы буквально за минуту переводятся. Зачем вы искажаете смысл?!

-
-
Ответить

«Он сделал предложение». — «Я сказала: „Да“».

«Сделала маникюр, чтобы сочетался с цветом глаз моей любимой кошечки»

«Сделали мне свадебный маникюр и говорят: „А что, что-то не так?“ Психанула и исправила этот позор в другом салоне. Деньги так и не вернули, жуки»

«Пришла к мастеру и говорю: „Мне на работе запрещают с маникюром появляться, сделайте что-нибудь“»

«Перед поездкой в Японию сделала маникюр с карпами кои»

«Мои ученики на той неделе спорили, у кого карандаш самый маленький. Я выиграла!»

Светлана БМВ
2 часа назад

Наверное это спорили ученики младших классов. В старших будут спорить у кого (карандаш) больше.

-
-
Ответить

«Ребенок потребовал, чтобы я сделала разноцветные ногти. Теперь каждый день их рассматривает и восторгается»

«Сынуля обожает книжку „Очень голодная гусеница“ и мои ногти — ну, я и собрала комбо»

«Работаю воспитательницей в садике. В этот раз разрешила детям выбрать цвета для моего маникюра»

«Учусь в медицинском колледже. Первым делом после завершения семестра побежала в салон делать ногти! Снова чувствую себя человеком»

«Моя младшая сестренка только начинает карьеру мастера по маникюру. Посмотрите, какие ногти она сделала мне»

Светлана БМВ
2 часа назад

Отлично, молодец сестрёнка. Такой аппетитный фруктово-ягодный набор: киви, грейпфрут, клубничка, вишни.

-
-
Ответить

«Вдруг очень захотелось нейтральный маникюр, но в салоне в последнюю минуту я передумала и захотела добавить синего — вышел вот такой „нейтральный“ дизайн»

Кошачья прислуга
4 часа назад

Блин, я понимаю, что это просто темнокожая женщина, но у меня дежа-вю. Это вот просто "мой" цвет кожи, когда пропитываешь деревянные заготовки маслом коричневого цвета, и на последнем этапе у тебя вхлам рвутся перчатки - и искать новые лень, там осталось-то на 5 минут работы, и руки фиг защитишь. Прям аж почувствовала на коже это маслянисто-тягучее ощущение...

-
-
Ответить

«Цвет подбирала в тон подушечкам лап»

Светлана БМВ
2 часа назад

Эта лапка котёнка видимо. Такие чистые розовые подушечки, которые не соприкасались с землёй. Маникюр им под стать.

-
-
Ответить

«Сама сделала себе ногти в честь дня рождения»

Фото на превью Papa-mollyy / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
2 часа назад

Люблю разглядывать разные варианты маникюра. Но здесь много повторов из старых постов.

-
-
Ответить

Похожее