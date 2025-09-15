18 барышень, за маникюром которых скрывается целая история и тайные смыслы

И опять: что с переводом?



Ну, присмотритесь: какая тут история их любви? Она, что, включала в себя только предложение?!



В оригинале: она не просто сказала да, она изобразила всю эту историю на своих ногтях!



То есть она изобразила лишь то, как он делал предложение, а не всю историю из любви.



Ну, наймите хотя бы одного человека в команду, кто знает английский! Ведь такие простые фразы буквально за минуту переводятся. Зачем вы искажаете смысл?!