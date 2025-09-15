Колечко очень классное. Хорошо что хоть на пальцах нет татух, иначе кольцо потерялось бы среди татушек.
18 барышень, за маникюром которых скрывается целая история и тайные смыслы
Для некоторых девушек маникюр — это не просто дань уходу за собой, но и настоящее поле для самовыражения. За их красивыми ноготками порой скрывается целая история.
«Пошли с парнем в поход. Он сказал: „Сделай ногти с блестками, чтобы, если сломаются, незаметно было“. А на самом деле у него был коварный план — чтобы мои ногти с помолвочным кольцом сочетались»
«Парень купил автомобиль своей мечты, а я сделала маникюр, который сочетается с его машиной»
«Перед поездкой в Париж я сделала себе особый маникюр»
Надо было сделать Эйфелеву башню и собор Парижской богоматери))
«Смазала лак на ногте и превратила досадное происшествие в милую изюминку»
«Моей подруге парень сделал предложение, и в честь этого она изобразила на ногтях их историю любви»
И опять: что с переводом?
Ну, присмотритесь: какая тут история их любви? Она, что, включала в себя только предложение?!
В оригинале: она не просто сказала да, она изобразила всю эту историю на своих ногтях!
То есть она изобразила лишь то, как он делал предложение, а не всю историю из любви.
Ну, наймите хотя бы одного человека в команду, кто знает английский! Ведь такие простые фразы буквально за минуту переводятся. Зачем вы искажаете смысл?!
«Он сделал предложение». — «Я сказала: „Да“».
«Сделала маникюр, чтобы сочетался с цветом глаз моей любимой кошечки»
«Сделали мне свадебный маникюр и говорят: „А что, что-то не так?“ Психанула и исправила этот позор в другом салоне. Деньги так и не вернули, жуки»
«Пришла к мастеру и говорю: „Мне на работе запрещают с маникюром появляться, сделайте что-нибудь“»
Прелесть какие ноготочки! Очень симпатично выглядят с таким цветом и формой.
«Перед поездкой в Японию сделала маникюр с карпами кои»
«Мои ученики на той неделе спорили, у кого карандаш самый маленький. Я выиграла!»
Наверное это спорили ученики младших классов. В старших будут спорить у кого (карандаш) больше.
«Ребенок потребовал, чтобы я сделала разноцветные ногти. Теперь каждый день их рассматривает и восторгается»
«Сынуля обожает книжку „Очень голодная гусеница“ и мои ногти — ну, я и собрала комбо»
«Работаю воспитательницей в садике. В этот раз разрешила детям выбрать цвета для моего маникюра»
Судя по буграм на ногтях, маникюр тоже дети делали? Из пластилина?
«Учусь в медицинском колледже. Первым делом после завершения семестра побежала в салон делать ногти! Снова чувствую себя человеком»
«Моя младшая сестренка только начинает карьеру мастера по маникюру. Посмотрите, какие ногти она сделала мне»
Отлично, молодец сестрёнка. Такой аппетитный фруктово-ягодный набор: киви, грейпфрут, клубничка, вишни.
«Вдруг очень захотелось нейтральный маникюр, но в салоне в последнюю минуту я передумала и захотела добавить синего — вышел вот такой „нейтральный“ дизайн»
Блин, я понимаю, что это просто темнокожая женщина, но у меня дежа-вю. Это вот просто "мой" цвет кожи, когда пропитываешь деревянные заготовки маслом коричневого цвета, и на последнем этапе у тебя вхлам рвутся перчатки - и искать новые лень, там осталось-то на 5 минут работы, и руки фиг защитишь. Прям аж почувствовала на коже это маслянисто-тягучее ощущение...
«Цвет подбирала в тон подушечкам лап»
Эта лапка котёнка видимо. Такие чистые розовые подушечки, которые не соприкасались с землёй. Маникюр им под стать.
«Сама сделала себе ногти в честь дня рождения»
Люблю разглядывать разные варианты маникюра. Но здесь много повторов из старых постов.