14 девушек, чьи ногти притягивают взгляды посильнее, чем бриллианты

только что

только что

Иногда одноцветный маникюр начинает утомлять, и хочется чего-то яркого и оригинального. Наши героини решили создать на своих ногтях настоящие шедевры, которые никого не оставят равнодушным.

«Ногти с пушистиками! Сделала сама и очень горжусь результатом»

«Решила попробовать 3D маникюр с фруктами»

«Заплатила за это 3$»

Даже не верится, что это стоило всего 3 бакса. © GoddessLiaX / Reddit

«Клубничные ногти»

"Салон, в котором я работаю, начал сотрудничать с местным кафе. Сделала ногти, которые по цвету похожи на один из их напитков"

«Сделала себе маникюр дома. Профессионального образования нет! Учусь самостоятельно уже год»

«Инфракрасные ногти!»

«Потратила на это слишком много времени, но так горжусь результатом!»

«Мои весенние ногти. Хотелось чего-то милого, в пастельных тонах!»

«Сделала себе новый маникюр сегодня вечером! Что скажете?»

«Мои весенние ногти»

"Мне недавно исполнилось 27, и я решила сделать себе маникюр на день рождения"

"Мои мега-розовые блестящие ногти с камнями!"

«Парень выбрал дизайн для моих ногтей»