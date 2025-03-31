14 девушек, чьи ногти притягивают взгляды посильнее, чем бриллианты
Истории
только что
Иногда одноцветный маникюр начинает утомлять, и хочется чего-то яркого и оригинального. Наши героини решили создать на своих ногтях настоящие шедевры, которые никого не оставят равнодушным.
«Ногти с пушистиками! Сделала сама и очень горжусь результатом»
«Решила попробовать 3D маникюр с фруктами»
- Банан вообще получился супер! © Affectionate_Town757 / Reddit
«Заплатила за это 3$»
- Даже не верится, что это стоило всего 3 бакса. © GoddessLiaX / Reddit
«Клубничные ногти»
Фантазийное покрытие есть. А собственно маникюра-то и нет, как гигиенической процедуры 😢
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"Салон, в котором я работаю, начал сотрудничать с местным кафе. Сделала ногти, которые по цвету похожи на один из их напитков"
«Сделала себе маникюр дома. Профессионального образования нет! Учусь самостоятельно уже год»
Вид большого пальца сбоку-это атас, очень неестественно(((
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«Инфракрасные ногти!»
«Потратила на это слишком много времени, но так горжусь результатом!»
«Мои весенние ногти. Хотелось чего-то милого, в пастельных тонах!»
«Сделала себе новый маникюр сегодня вечером! Что скажете?»
«Мои весенние ногти»
"Мне недавно исполнилось 27, и я решила сделать себе маникюр на день рождения"
"Мои мега-розовые блестящие ногти с камнями!"
«Парень выбрал дизайн для моих ногтей»
- Хороший повод для оправданий: «Извини, милый, не могу сегодня помыть посуду!» © audreyb** / Reddit
А здесь вы найдете советы, как делать красивый маникюр:
Фото на превью Civoria / Reddit
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