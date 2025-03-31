Всегда было пофигу, что там про меня бурчат за спиной, дом мой всегда открыт для добрых людей, а как и чем я живу - никого не должно волновать, это моя жизнь и живу я по своим средствам. А если слышу от кого то грязь в свою сторону - вычеркиваю начисто этого человека из своей жизни и живу дальше - много чести волеоваться из-за всяких сплетен....
14 историй о людях, чей любопытный нос оказался не в своем деле
Истории
5 минут назад
Иногда люди проявляют свое любопытство не в сторону загадок космоса, мира животных или истории. А им непременно нужно знать, а что же там такого происходит в чужой жизни. Таким только дай повод, и они уже готовы копаться у вас в шкафу. А потом еще язвительно могут всем рассказать, чего же такого пикантного они там нашли.
- Когда мы стали жить с мужем, пришла его маман в гости. Как ни в чем не бывало открыла шкаф и стала раскладывать мои вещи! Я сказала, что трогать ничего не разрешала. Та заявила, что это квартира ее сына, а не моя. И только сейчас до меня дошло, что вот тогда она и невзлюбила меня. Муж тогда осадил свою маму сразу. Иначе не стал бы моим мужем. © Подслушано / Ideer
- Не любил металлические деньги в карманах, приходил домой и высыпал в ящик шкафа. Ну и на работе так же - высыпал в ящик стола. Прихожу как-то на работу, начальник вызывает и говорит: "Не оставляй деньги в ящике стола!" Я сначала не понял, какие деньги. А он, мол, ну металлические, у тебя там их много. На вопрос: "А чего вы там забыли и искали в моем столе?" - пробурчал что-то невнятное. В общем, написал заявление об уходе. Благо был вариант другой работы. © Саша Л. / Dzen
- В мае у нас будет скромная свадьба, и его родители, которые до этих выходных вели себя совершенно нормально, теперь сходят с ума. Жениху позвонила его мама и сказала, что не думает, что я хочу выйти за него замуж, потому что я не рада свадьбе. На это я ответила, что никогда не была девушкой, которая планирует свою будущую свадьбу. © madsmeno / Reddit
- Приходила ко мне одна подруга в гости. Я только купила квартиру, ремонта не было, из мебели - диван да шкаф. Как говорится, все впереди. А она пришла такая, вся в колечках, вся такая фи, посмотрела на мой предремонтный бардак, промолчала. Зато через неделю весь коллектив на работе знал, что я живу в жутком бардаке, что у меня везде грязь и вообще я такая-сякая. С тех пор никого в гости не зову. Ремонт, конечно, сделала как по плану было. © Эстетка Веста / Dzen
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- Встретил бывшую девушку с ее новым парнем. Расстались около года назад из-за того, что она мне изменила. Поздоровался, а она остановила своего парня и говорит мне с язвительной улыбкой: «Ой, тебе наверное плохо, да? Никто за тобой не убирает и не готовит тебе?» Я улыбнулся и отвечаю: «Ну убирает — робот-пылесос, готовит — мультиварка, посуду моет — посудомойка, стирает — стиралка, сушит — сушилка. С тех пор как я перестал тратить деньги на тебя, в моей жизни появилось то, на что я могу положиться». © Карамель / VK
- На кухне стал течь кран. И так как руки у меня растут не из того места, просто заплатил знакомому сантехнику, чтобы тот все сделал. Сказал, что дома будет сын, а сына предупредил, что придет дядя Коля (они знакомы). Возвращаюсь домой и вижу, что Коля сидит, а сын вместо него с трубами возится, хотя он должен быть в музыкалке. Я спрашиваю, мол, что за фигня? Он говорит, что дядя Коля сказал, мoл, музыкалка для слабаков, и надо учиться самому менять трубы, а то так и будешь как папа — слюнтяем. Колю послал подальше. © Подслушано / Ideer
- Я сказал коллеге, что собираюсь посетить Нидерланды этим летом (1-1,5 часа полета). Его мгновенной реакцией было: «Ты действительно собираешься лететь самолетом, учитывая экологическую ситуацию?» Это очень смешно с его стороны, учитывая, что он ездит на работу на машине, несмотря на то, что общественный транспорт очень доступен. А я даже не вожу машину и не имею водительских прав. Он лишь один из примеров, но я скучаю по старым добрым временам, когда вас презирали за то, что вы указывали людям, как им следует жить. © Breizh87 / Reddit
- Мама очень любит захаживать в гости на кофеек в любое время, а заодно посмотреть, как я живу и все раскритиковать. Дошло до того, что я вздрагиваю, учащается сердцебиение и ударяет в пот, когда слышу звуки из подъезда, думая, что это она. Часто притворяюсь, что я не дома, после чего неделю выслушиваю о необходимости для нее запасного ключа. Надоело. Пригласила друга пожить на неделю, ей сказала, что мы вместе. Пару раз гостинцев принесла и все: «Не хочу мужчину смущать!» Главное, не проколоться. © Подслушано / Ideer
Чуваку надо было ответить лаконичнее: "никто не стирает, не готовит, не убирает, не изменяет"
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- Самый короткий визит свекрови был в начале моего декрета. Я "в мыле" мечусь между ребенком и замачиванием пеленок. И тут в гости неожиданно пришла свекровь: заходит на кухню, садится и ждет, видимо, что я стол накрою. А я без задней мысли брякнула: "Так, что ж вы без гостинцев". Умчалась она, как ужаленная. Потом приходила всегда не с пустыми руками. © Догы Догы / Dzen
- Моя мама выбросила на помойку кожаное компьютерное кресло. Приезжала помогать с ребенком, и что-то оно ей не понравилось: "Слишком большое, мешается!" Стояло несчастное кресло возле стола в углу. Никому никогда не мешало. Удобное, большое. Когда мы с работы пришли, нам старшие дети сказали, бабушка велела его выбросить! Мы так от нее не добились ответа, почему она вообще додумалась выкинуть нашу вещь? © Евгения Б / Dzen
- Коллега на работе очень любит смотреть в холодильник. Ни разу не видела, чтобы он туда что-то положил, но как что-то ищет - вижу постоянно. То молочка для кофе, то лимончик, то тортик, то пряничек. И это не я так говорю, меня от этих уменьшительных названий трясет. Это он, откроет холодильник и гундит:
- Нет ни тортика ни пряничка?
- А ты их туда положил?
- Нет.
- Тогда откуда они там появятся?
- А вам прям кусочка пряничка жалко.
Бесит! © Царевна Будур / Dzen
- Когда поженились, первые несколько месяцев жили с родителями мужа. Спали в большой комнате на диване. Свекровь, не стесняясь и не стуча в дверь, заходила когда ей надо. Могла в выходной часов в 7 утра затеять уборку, зайти без стука со шваброй и мыть полы! Цветы поливала, телевизор могла включить, как будто и не замечала, что мы в постели лежим. Очень не хотела чтобы мы съезжали. Не справимся, что попало делать будем. И очень сильно обиделась, когда мы не дали ей ключ от своей новой квартиры. © Наталья Егорова / Dzen
- Я как-то в молодости поделилась с мамой проблемами, которые у меня были с парнем. Решилась на сокровенный разговор на свою голову. На следующий день услышала, как она все это обсуждает с соседками на лавочке. Мы жили на втором этаже, когда услышала через открытую форточку, аж ноги подкосились. Позвала ее домой, спросила, мол, зачем она это сделала? А она такая: «А чего такого-то?» С тех пор всегда с матерью язык за зубами держала. © Евгения Кудряшова / Dzen
- Заказала на маркетплейсе блузку, стою, примеряю у зеркала. Блузка мне сильно велика. Мимо проходит свекровь, видит все это дело и участливо так говорит:" Ой, какая красивая блузка! Жалко, что велика. Но ты не переживай, ты быстро наберешь. Скоро будет впору«. Достаю после зимы ветровку, надеваю и понимаю, что она мне стала велика. Ну еще бы! Я же худела, скинула прилично. Стою у зеркала, радуюсь. Свекровь: «Ты только куртку никому не отдавай, все равно обратно наберешь, а ходить не в чем». © Ирина Заяц / Dzen
А вот подборка историй от людей, которые буквально выпали в осадок из-за выходок своей родни.
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