14 историй о людях, чей любопытный нос оказался не в своем деле

Всегда было пофигу, что там про меня бурчат за спиной, дом мой всегда открыт для добрых людей, а как и чем я живу - никого не должно волновать, это моя жизнь и живу я по своим средствам. А если слышу от кого то грязь в свою сторону - вычеркиваю начисто этого человека из своей жизни и живу дальше - много чести волеоваться из-за всяких сплетен....