12 идей маникюра, которые выглядят стильно и современно
Как и любые модные явления, нейл-индустрия стремительно меняется. То, что было на пике популярности вчера, сегодня может оказаться устаревшим. Почему бы не отойти от привычных шаблонов и не создать дизайн, отражающий современность? Давайте рассмотрим несколько идей, которые помогут оставаться в тренде.
"Манекен-ногти"
«Наконец-то я сделала манекен-ногти». © bananawhat / Reddit
Раньше были популярны сложные акцентные рисунки на 1–2 ногтях. А сейчас в тренде натуральность, например, дизайн «манекен-ногти». Идеальная форма и нежный цвет в маникюре выглядят очень элегантно и подходят для любого случая.
Современный нейл-арт
Еще одна альтернатива ногтям с 2D-артом на одном или нескольких пальцах — это современный и разнообразный дизайн. Этот новый тренд сочетает в себе множество элементов, микс всего и вся. Можно и блестки добавить, и жемчужинки, и даже металлическую фольгу. Ого как!
Жемчужно-белый маникюр
Жемчужно-белый маникюр — универсальный выбор для тех, кто предпочитает лаконичный дизайн. Он выглядит просто, но со вкусом. Мягкий перламутровый блеск сделает руки центром внимания.
"Стеклянные" ногти
Стеклянная кожа, стеклянные ногти.. Что ещё придумаем? Там дальше есть ещё оловянный и деревянный 😁
В этом году пора забыть про матовое покрытие — оно старомодно и уже устарело. Лучше сделать глянцевые или «стеклянные» ногти. За счет тонкого покрытия ногти выглядят очень аккуратно и ухоженно. Сделав такой маникюр, вы точно услышите: «А это стиль!».
Металлик
Маникюр в стиле "металлик" продолжает набирать популярность. Серебро, золото или платина — такие акценты на ногтях добавят образу шика. Можно сделать ногти полностью металлическими или просто добавить минималистичных линий и аккуратных акцентов.
Короткие ногти
Длинные и искусственные формы маникюра постепенно уходят в прошлое, уступая место более естественным и ухоженным вариантам. Именно поэтому короткие ногти сейчас на пике популярности. На такой длине также будет хорошо смотреться практически любой дизайн.
"Глазированные" ногти
Глазированный маникюр популярен благодаря своей простоте и интересному эффекту. Мастер втирает в ногтевую пластину специальную пудру, создавая нежное сияние. Часто используют бежевый подтон, но можно экспериментировать с различными цветами, получая каждый раз новый образ.
"Темная аура"
Темная аура в маникюре - идеальный способ добавить в свой образ загадочности. Контрастное сочетание оттенков и эффект глубины делают такой дизайн выразительным и запоминающимся. Просто вау!
Румяна для ногтей
Для любителей романтики отлично подходит дизайн ногтей с румянами. Мастер создает плавный градиент, за счет переходов от нежно-розового к ярко-розовому, аккуратно растушевывая оттенки с помощью мягкой губки.
Фактурные ногти
Не стоит забывать и о 3D-дизайнах, которые также набирают популярность. Здесь главное — не переборщить, иначе маникюр будет выглядеть перегруженным. Необычная бархатная фактура с кофейными оттенками как раз выглядит минималистично и интересно.
Хромированные ногти
«Первый раз сделала хромированный маникюр. Как вам?» © RadishRaven / Reddit
Блестящие ногти явно отжили свое, можно даже сказать набили оскомину. Намного лучше будет выбрать не менее эффектный маникюр с хромированными ногтями. Его переливы и легкое сияние создадут совершенно неповторимый образ. Это глоток свежего воздуха!
Обратный френч
Французский маникюр «наоборот» – это свежий взгляд на классику. Полумесяц у основания ногтя добавит маникюру изюминку и визуально удлинит ногтевую пластину. Такое необычное решение изменит представление о приевшемся дизайне.
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Комментарии
Уберите уже из заголовка "Творчество. Свобода. Жизнь". Превратились в какую-то примитивную дичь.
Мб хоть перечитывать разок,перед тем как публиковать? " это старомодно и устарело" что за "масло масляное". Или наоборот "в моде естественность , поэтому попробуйте стиль "манекен" "