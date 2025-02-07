12 идей маникюра, которые выглядят стильно и современно

Как и любые модные явления, нейл-индустрия стремительно меняется. То, что было на пике популярности вчера, сегодня может оказаться устаревшим. Почему бы не отойти от привычных шаблонов и не создать дизайн, отражающий современность? Давайте рассмотрим несколько идей, которые помогут оставаться в тренде.

"Манекен-ногти"

Раньше были популярны сложные акцентные рисунки на 1–2 ногтях. А сейчас в тренде натуральность, например, дизайн «манекен-ногти». Идеальная форма и нежный цвет в маникюре выглядят очень элегантно и подходят для любого случая.

Современный нейл-арт

Еще одна альтернатива ногтям с 2D-артом на одном или нескольких пальцах — это современный и разнообразный дизайн. Этот новый тренд сочетает в себе множество элементов, микс всего и вся. Можно и блестки добавить, и жемчужинки, и даже металлическую фольгу. Ого как!



Жемчужно-белый маникюр

Жемчужно-белый маникюр — универсальный выбор для тех, кто предпочитает лаконичный дизайн. Он выглядит просто, но со вкусом. Мягкий перламутровый блеск сделает руки центром внимания.

"Стеклянные" ногти

Ёжик в авокадо 1 день назад Стеклянная кожа, стеклянные ногти.. Что ещё придумаем? Там дальше есть ещё оловянный и деревянный 😁 - - Ответить

В этом году пора забыть про матовое покрытие — оно старомодно и уже устарело. Лучше сделать глянцевые или «стеклянные» ногти. За счет тонкого покрытия ногти выглядят очень аккуратно и ухоженно. Сделав такой маникюр, вы точно услышите: «А это стиль!».

Металлик

Маникюр в стиле "металлик" продолжает набирать популярность. Серебро, золото или платина — такие акценты на ногтях добавят образу шика. Можно сделать ногти полностью металлическими или просто добавить минималистичных линий и аккуратных акцентов.

Короткие ногти

Длинные и искусственные формы маникюра постепенно уходят в прошлое, уступая место более естественным и ухоженным вариантам. Именно поэтому короткие ногти сейчас на пике популярности. На такой длине также будет хорошо смотреться практически любой дизайн.

"Глазированные" ногти

Глазированный маникюр популярен благодаря своей простоте и интересному эффекту. Мастер втирает в ногтевую пластину специальную пудру, создавая нежное сияние. Часто используют бежевый подтон, но можно экспериментировать с различными цветами, получая каждый раз новый образ.

"Темная аура"

Темная аура в маникюре - идеальный способ добавить в свой образ загадочности. Контрастное сочетание оттенков и эффект глубины делают такой дизайн выразительным и запоминающимся. Просто вау!

Румяна для ногтей

Виктория 13 часов назад если добавить слайдеров будет норм - - Ответить

Для любителей романтики отлично подходит дизайн ногтей с румянами. Мастер создает плавный градиент, за счет переходов от нежно-розового к ярко-розовому, аккуратно растушевывая оттенки с помощью мягкой губки.

Фактурные ногти

Не стоит забывать и о 3D-дизайнах, которые также набирают популярность. Здесь главное — не переборщить, иначе маникюр будет выглядеть перегруженным. Необычная бархатная фактура с кофейными оттенками как раз выглядит минималистично и интересно.



Хромированные ногти

‭«Первый раз сделала хромированный маникюр. Как вам?» © RadishRaven / Reddit

Блестящие ногти явно отжили свое, можно даже сказать набили оскомину. Намного лучше будет выбрать не менее эффектный маникюр с хромированными ногтями. Его переливы и легкое сияние создадут совершенно неповторимый образ. Это глоток свежего воздуха!

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