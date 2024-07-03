12 советов, благодаря которым ногти будут блистать и без дорогущего маникюра

Каждой женщине хочется щеголять роскошными ногтями, а не прятать их стыдливо от нескромных взглядов. К счастью, в интернете можно найти массу советов, которые призваны помочь отрастить здоровые ногти. Мы решили проверить, какие же из них работают, а заодно выяснить, каких вещей стоит избегать.

Стоит подобрать правильную пилку для ухода за ногтями

Если только речь не идет о невероятно длинных ногтях, специалисты советуют использовать пилку, а не подстригать ногти, потому что этот способ более щадящий. Главное, подобрать инструмент с правильной степенью жесткости, иначе ногти легко можно испортить. На абразивность пилки обычно указывает цифра, напечатанная на инструменте. Для натуральных ногтей идеально подойдет пилка с показателями от 200 до 240 грит (степень зернистости инструмента). Кроме того, важно подпиливать ногти правильно: по направлению от края к центру медленными и плавными движениями. Если водить пилкой вперед и назад, это может привести к расслоению ногтей. Для полировки поверхности ногтевых пластин идеально подойдут мягкие пилки с показателем от 400 до 1000 грит.

От некоторых домашних средств будет больше вреда, чем пользы

Lilit1313 1 минута назад Курица и огурцы помогут отрастить ногти)) - - Ответить

В интернете можно отыскать множество рецептов домашних средств, которые укрепляют ногти и заставляют их быстрее расти. Однако специалисты утверждают, что именно скорость роста ногтей в первую очередь зависит от генетической предрасположенности, диеты, возраста и состояния здоровья. И каких-то волшебных эликсиров, которые могут ускорить этот процесс, нет. Зато если следовать определенным условиям ногти отрастут крепкие и здоровые. А вот использование некоторых домашних средств, таких как смесь соленой воды и кокосового масла, может привести к инфицированию ногтей.

Лучше не пользоваться лаками темного цвета

Lilit1313 только что С красным такая же беда,хороший совет дала Ксения Ч. ниже - - Ответить

Лаки насыщенных темных цветов, таких как красный, синий и фиолетовый, стоит использовать с осторожностью. Дело в том что пигмент в их составе может повлиять на цвет ногтя, и на пластинах появятся неэстетичные желтые пятна. Хотя этот момент не влияет на состояние ногтей, но чтобы пятна полностью исчезли, придется подождать примерно полгода. Ногти, как и кожа, обладают пористой структурой, а потому могут частично впитывать вещество, которое на них наносят. Если вам нравится пользоваться темным лаком, не стоит оставлять это покрытие надолго.

Не нужно наносить витаминные комплексы прямо на ногти

По мнению специалистов, нанесение специальных средств, содержащих различные витамины, прямо на ногти навряд ли ускорит их рост. В лучшем случае ногти окрепнут, но даже этого эффекта зачастую сложно добиться.

Кроме того, дерматологи не советуют самостоятельно принимать различные комплексы, содержащие биотин и коллаген, без назначения врача. Хотя, по словам производителей, и биотин и коллаген укрепляют ногти и влияют на их рост, в некоторых препаратах степень концентрации этих веществ слишком высока и может повлиять на результаты анализов. А в части пищевых добавок исследователи обнаружили вредные примеси.

Стоит оградить ногти от воздействия воды

В идеале ногтям лучше не устраивать ванночки и вообще мочить их как можно реже, так как ногтевые пластины замечательно впитывают влагу и после этого могут стать слабыми и ломкими. Конечно, полностью исключить воздействие воды на ногти невозможно, но после принятия душа или заплыва в бассейне стоит тщательно их просушить. А вот питье достаточного количества воды наоборот делает ногти сильнее.

Использование накладных ногтей может только ухудшить дело

Некоторые женщины уверены, что накладные ногти — это отличная альтернатива гель-лаку и акриловому маникюру. По отзывам, они держатся дольше, выглядят отлично, лучше защищают ногти и стоят значительно дешевле. Однако дерматологи советуют использовать эти изделия с осторожностью. Дело в том, что накладные ногти могут вызвать аллергическую реакцию, повредить ногтевую пластину или привести к ее инфицированию. Если накладные ноги прилегают к натуральным недостаточно плотно, то между ними может образоваться зазор с влажной средой. А это станет отличным местом для развития грибка и болезнетворных бактерий. Кроме того, приклеивание и удаление накладных ногтей может сделать натуральные ломкими.

Лучше не использовать ацетон для снятия лака

Nika88 9 минут назад Мне кажется, сейчас надо ещё постараться, чтобы найти жидкость для снятия лака с ацетоном. - - Ответить

Большинство средств для снятия лака содержит ацетон, а регулярное использование этого вещества может сделать ногти сухими и ломкими. В результате отрастить ногтевые пластины до желаемой длины все равно не получится. Вместо обычной жидкости для снятия лака стоит проверить один из домашних рецептов. Например, лак для волос или обычную зубную пасту. По отзывам некоторых пользователей, они неплохо работают.

Стоит обратить внимание на шампунь, которым вы пользуетесь

Если вы каждый день моете голову специальным шампунем для жирных волос, это может повлиять и на ногти. В этом средстве содержатся специальные вещества, которые призваны сделать пряди более сухими. Точно такой же эффект они оказывают и на ногти. Если ногтевые пластины неожиданно становятся ломкими, стоит отказаться от привычного шампуня на пару недель и проверить, не поможет ли это.

Кератиновое покрытие может сделать ногти крепче

Хотя кератиновое покрытие навряд ли ускорит рост ногтей, оно вполне может укрепить их. Провести эту процедуру можно в салоне, где мастер покроет ногтевые пластины кератиновой пастой. Кроме того, продаются специальные базовые покрытия, содержащие это вещество, так что нанести на свои ногти кератин можно и дома.

Маникюрный набор не следует хранить в обычной косметичке

Многие женщины предпочитают приносить в салон свои собственные инструменты, чтобы уменьшить риск заражения инфекцией. Однако даже личную пилку или маникюрные ножницы необходимо стерилизовать после каждого использования, чтобы не подхватить грибок или бактериальную инфекцию.

К сожалению, дешевые пилки обработать должным образом практически невозможно. Лучше приобрести изделие из стекла, которое прослужит дольше и его можно будет прокипятить после подпиливания ногтей. Все инструменты стоит стерилизовать в кипящей воде около получаса, потом тщательно вытереть и убрать в герметичный пакет.

Вазелин отлично увлажняет кутикулу

Многие специалисты советуют наносить это средство на кутикулы перед сном. Вазелин отлично удерживает влагу, что помогает укрепить ногти и уменьшает шанс появления инфекции в районе ногтевой пластины. Однако вазелин слишком жирный, чтобы втирать его в руки днем, поэтому вместо него лучше использовать лосьон. Другой отличный вариант: парафинотерапия (восковые ванночки для рук). Кисти погружаются в теплый воск, после чего на руки надеваются перчатки. Когда спустя 15 минут перчатки снимают, кожа вокруг ногтей становится мягче, что очень полезно для их здоровья.

Массаж может многое изменить

Кислород и все необходимые микроэлементы поступают в ногти по кровеносным сосудам. Поэтому иногда ногти становятся сухими и ломкими именно из-за плохого кровообращения. Так что стоит ежедневно аккуратно массировать кисти, пальцы, кутикулу и даже сами ногти, втирая в них масло или лосьон. Это улучшит циркуляцию крови и укрепит ногти.