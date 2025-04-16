15 трогательных историй о бабушках, у которых все по-своему, но от души
Наши бабушки — это порой целая вселенная со своими неписанными законами, традициями и неповторимой атмосферой. Они хранят в закромах своих шкафов и холодильников то, что старше их самых взрослых правнуков; готовят так, что даже простая картошка кажется кулинарным шедевром, а их истории — готовый сценарий для целого сериала. И как бы мы ни пытались их изменить, они остаются верны себе и упорно стоят на своем. Так что остается лишь поблагодарить их за все, и любить такими, какие они есть.
«У моей бабушки есть несколько кукол-чехлов на туалетную бумагу. Они просто стоят там... И смотрят на вас»
- Думаю, это для того, чтобы под рукой всегда был запасной рулон на случай необходимости. Однако удачи тому храбрецу, который действительно решится его взять. © ***lino44 / Reddit
«Моя 93-летняя бабушка впервые сыграла в VR-игру. Как же она оторвалась!»
«„Лазанья“ моей бабули»
- Это выглядит как плод запретной любви пиццы и лазаньи. © kdawg123412 / Reddit
«На улице холодрыга, минус 30. Моя 94-летняя прабабушка решила связать для меня это»
«Бабушка не знает, что такое социальные сети, поэтому я беру на себя задачу хвастаться ее работами. Сейчас я тоже пытаюсь научиться вязать крючком»
«Просто посмотрите, что моя бабуля делает с покупными наггетсами!»
- Так они полезнее, наверное. © Sp33dy2 / Reddit
«Бабушка мужа отдала мне свою коллекцию винтажных пуговиц. Даже не представляла, насколько красивыми они могут быть!»
- Тетя моего мужа тоже коллекционировала пуговицы. Все слегка подшучивали над ее увлечением. Но однажды вечером мы зашли к ней в гости без предупреждения. Ее пуговицы были разложены на журнальном столике — готовила выставку для местного музея. И тут она начала рассказывать нам историю каждой пуговицы, провела настоящую экскурсию. Мы были совершенно заворожены. Никогда раньше я не смотрела на пуговицы с такой точки зрения. Теперь, когда я на какой-нибудь барахолке вижу банки, полные пуговиц, всегда думаю, что это настоящее сокровище. © Dr_Overundereducated / Reddit
«Бабушка сделала себе хозяйственную сумку из пластиковых пакетов»
«Просто баночка с детским питанием за 1994 год. Бабушка запретила выбрасывать. Почему все бабушки такие?»
- Я только вчера спорил с тетей о том же самом. У нас в кладовой полно еды. Нам не грозит смерть от голода, пожалуйста, давайте выбросим суп, срок годности которого закончился в 2002 году. © Unknown author / Reddit
«Бабушка моей лучшей подруги (ей 83 года) сегодня создала свой профиль в соцсетях. Вот ее аватарка»
«Бабушка была эксцентричной женщиной»
«Много лет назад она заказала этот кулон в честь переезда. Все из-за того, что на новом месте ей не понравилось, говорила, что ей там тесно, как сардинам в банке»
«Ба, а ты куда так много ходишь?»
- Подарила бабуле фитнес-браслет. Ну чтоб ходила, как врач прописал. Через неделю смотрю в приложении: бабушка шпарит по 20-30 тысяч шагов в день! Я в шоке. Думаю, когда успевает? Говорит: «Да так, туда-сюда хожу по хате». Пришла к ней, и оказалось, что она этот браслет на стиралку приклеила! Да уж, хитрости ей не занимать. © Не все поймут / VK
«Для хранения соуса моя бабуля использует контейнер для анализа»
«Бабушка разложила закуски в форме свитера»
«Находка среди бабушкиных закаток»
- И вы что, осмелитесь это попробовать? © Puzzleheaded_Pay1152 / Reddit
- Ух ты, это что получается, уже в 1978 году писали КБЖУ на банках? © Wreckstar81 / Reddit
Давайте же ценить эти бесценные моменты, которые дарят нам теплые руки и смешные привычки наших бабушек. Ведь пока они с нами, где-то глубоко внутри мы остаемся теми самыми беззаботными внучатами, для которых бабушкин дом был целым миром.