19 потешных доказательств того, что с детьми не соскучишься

Быть родителем — это увлекательная работа, полная креативных заданий и нетривиальных вызовов. Мамы и папы никогда не могут с точностью знать, что их малышу придет в голову именно сегодня, и в этом есть свой особый шарм. В конце концов, улыбка ребенка и его объятья помогают преодолевать любые трудности.

«Сидели с бабушкой в комнате, ели роллы. В соседней комнате играл ребенок. Пять минут тишины, и тут появляется Человек-паук»

«Сын надел плащ Бэтмена в зоопарк. Павлин принял это как вызов»

Мастерство маскировки — 10 из 10

Какой заботливый мальчик!

Я пошла в душ, оставила сына с планшетом. Возвращаюсь, а он гордо так: «Мама, я тебе подарок сделал!» Ну, думаю, нарисовал сердечко или еще что. А через 3 дня звонит курьер: «Вам доставочка». Я стою на пороге в халате, а мне заносят огромный холодильник. Огромный! С дисплеем и ледогенератором. Думаю, ошибка. А потом вспоминаю: у меня же автозаполненные данные на планшете. Короче, малой в приложении тыкал-тыкал, выбрал «самый красивый» холодильник и нажал «купить». Возврат не приняли, потому что «самостоятельное оформление». Муж говорит: «Ну, раз уж ребенок выбрал — значит, судьба». Теперь у нас дома холодильник дороже, чем все остальное вместе взятое. © Не все поймут / VK

«Сын кормит крекерами свою игрушечную собаку, пока его настоящая собака сидит за окном»

«Дочка нашла мамину помаду. Пришлось сказать ей, что она красавица»

Опытные родители знают, как развлечь детей в супермаркете

Когда дождался первых слов ребенка, но есть нюанс

У знакомой сын в 4 года совсем не говорил. И вот забрала она его из садика со словами: «Давай скорее домой, маме в туалет надо!» Забегают в подъезд, а там толпа народа у лифта. Все влезли в грузовой. А когда стали на кнопки этажей жать, пацан вдруг выдал: «Стоп! Нет, сначала едем к нам — мама хочет писать!» © Marsa / Dzen

«Принес малыша в комнату старшего брата, чтобы они разбудили друг друга»

«Я никогда не буду таким крутым, как моя 3-летняя дочь, которая заходит в свой детский сад»

«Мой сын относится к своей игре в супергероя слишком серьезно»

Он терпел, сколько мог

Укладывала сына спать. Сначала рассказала сказку, потом стала петь колыбельную. А он не спит — и все тут! Я ему третью пою, четвертую... Час, наверное, уже прошел. И тут он поворачивается ко мне, закрывает мне ладошкой рот и выдает: «Мамочка, ну хватит уже петь. Я спать хочу!» Повернулся ко мне спиной и уснул! © Анна Староверкина / Dzen

«Реакция дочери, когда она взяла на руки свою младшую сестру. Оказалась, что малышка гораздо тяжелее кукол, на которых она тренировалась»

«Сын наконец-то осознал весь потенциал своего миниатюрного кресла-шезлонга»

«Дочка соглашается ходить на горшок только в таком виде»

Когда пора перестать верить в сказки

Воспитываю дочку один. Она спросила: «Откуда берутся дети?» Я не привык мутить воду, поэтому мы просто нашли книгу для детей на эту тему. Сели, подробно разобрали. В первом классе ей мальчик заявил, что детей находят в капусте. Дочка рассказала все, как есть. И тут звонят мне родители этого мальчика со словами: «Ваш ребенок в 7 лет знает про такие вещи. Вы вообще нормальный?» Начали угрожать, что вызовут органы опеки и напишут в полицию заявление. Оповестил классного руководителя об этой ситуации, чтобы предотвратить всякие провокации. Поддержала. Хорошо, что педагоги сейчас адекватные. © Подслушано / VK

«Я пришла домой с работы и увидела фиолетового сына. Это дочка его разрисовала»

«Детям разрешили не спать всю ночь. Они счастливы»

«Дочка читает своему теленку сказку на ночь»