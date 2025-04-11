20+ фото и историй про рекламу, которая поднимает настроение

Фотоподборки
2 часа назад

Реклама — это не только двигатель торговли, но и неиссякаемый источник комичных ситуаций. Иногда креатив создателей вызывает улыбку, а порой и недоумение. И наша статья — прямое тому доказательство.

"Когда креатив просто зашкаливает. Помните мультфильм "В синем море, в белой пене..."? Похоже, его создатели нам не все рассказали"

Когда наружная реклама выходит на новый уровень

Зато такое точно не забудешь

  • Стою на остановке, маршрутку жду, как вдруг вижу толпу мужчин, бегущих наперегонки. Они все были в футболках и памперсах на голые ноги. Мужики подбегали к людям и раздавали какие-то бумажки. Мне тоже бумажку сунули. Смотрю, а это листовка с рекламой окон. Что ж, этих промоутеров я реально не забуду никогда! © Не все поймут / VK

"Серый и дождливый четверг. Приехал с работы в родной поселок и внезапно увидал такой шедевр. Подняли настроение!"

Когда ты - мамин пирожочек и гордишься этим

Но по-настоящему крутая тачка выглядит чуть-чуть иначе

А это реклама для тех, кто передвигается пешком

Если реклама ушла в народ, то дальше возможны варианты

  • Ехал как-то утром на метро. Скукотища полная, а я еще наушники забыл взять. Пришлось развлекать себя наблюдением по сторонам. Увидел забавную рекламу, где мужчину зажали в метро. Сверху надпись: "Надоело толкаться в транспорте?" А снизу этот же мужик стоит радостный с красненькой машиной. Оригинальная надпись заклеена, а рядом кто-то маркером дописал: "Толкай свой транспорт!" Это была лучшая реклама в моей жизни. Сильно повеселили ребята! © Не все поймут / VK

Когда знаешь, как прорекламировать вакансию так, что многим захочется научиться шить

Да и вообще у людей рабочих профессий куча преимуществ. Например, спецодежда

Интересно: это до или после?

Вот это креатив!

  • Сидим с женой дома, тут звонок. Открываю дверь. Стоят два парня и девушка. Говорят: «Здрасьте! Хотите, мы вам рекламу покажем?» Я сначала отказался, мол, не надо мне листовок, спасибо. Они отвечают, что не рекламки раздают, а показывают рекламу. Тут жена подошла, услышала разговор. В общем, ребята реально показали мини-спектакль на тему продаваемого товара. Я вам скажу, что было реально круто все обыграно: диалоги, движения — все четко. Я их спрашиваю: «Вы вообще откуда?»
    Оказалось, компания на рынке новая, продвигает разную мясную продукцию. И менеджеры придумали гениальный ход: они позвонили в театральный колледж и спросили, не хотят ли студенты попрактиковаться и заодно заработать. В итоге все получилось. Я никогда не видел ничего подобного! © IsT0RIIK111 / Pikabu

Когда знаешь свою целевую аудиторию, как никто другой

Juliett
1 день назад

"В итоге все получилось" все получилось, это если ты стал их клиентом, а об этом ни слова. Как-то не сильно экономично по времени, задолбаешься каждой хате спектакль показывать

-
-
Ответить

Найдена лучшая реклама борща

...И кофе

Когда реклама оказалась как никогда кстати

  • Сегодня я рассталась с парнем — он изменил мне с моей подругой. Так разбито я никогда себя не чувствовала, поговорить не с кем было, потому что мама далеко от меня. От безысходности начала щелкать пультом, и встречает меня реклама обезболивающего, а там такие слова: «Зачем чувствовать боль, если можно чувствовать что-то другое?» И знаете... Это работает. Отпустило, полегчало. © Не все поймут / VK

Реклама сайта знакомств вышла на новый уровень

Gregory Miaskovski
38 минут назад

Про Еву, ищущую Адама. 31 стукнул, а он все где то прохлаждается. Вначале показалось, что так креативно машину продают.

-
-
Ответить

Когда самокритики не занимать

Турецкий маркетинг, суровый и беспощадный

Когда реклама способствует расширению семьи

  • С детства мечтал о коте, но мои родители всегда были против, говорили, что повзрослею - и куплю себе. Я вырос, начал жить с девушкой, а она так же, как и родители, была против животных дома. Я просил, умолял, приводил аргументы, а она все нет и нет. Как-то подошел к ней и начал показывать на ноуте котят. Через пару дней она сообщила мне, что на нее теперь таргетируется реклама с котами из-за меня. Потом таргет начал показывать всякие милые штучки для домашних питомцев, и девушка прибежала ко мне с квадратными глазами и словами: “Ты чего раньше не показывал все эти приколы? Посмотри, какая классная поилка для котика в виде фонтанчика! А тут еще костюмчик динозавра есть”. И все, она согласилась на кота в квартире. Вот только нам посчастливилось взять животное с характером, и ему неинтересны никакие игрушки, приколы и одежда. Он у нас самый обычный и неизбалованный оказался, поэтому недолго любимая радовалась, но потом все же полюбила его и приняла как третьего члена семьи. © Не все поймут / VK

Наверное, тут работают такие же красивые и талантливые ребята

И, возможно, они обедают именно здесь

Если плов и лагман не зашли, то все еще есть варианты

А это точно для гурманов

А вы что подумали?

  • Ехал недавно домой и заметил новый рекламный щит. На нем мужик с голым торсом улыбается всем вокруг, а надпись гласит: "32 см счастья". Угадаете, что рекламировал мужик? А это просто реклама минералки (высота бутылки 32 см). © chomba / Pikabu

Звучит интригующе. И обнадеживающе

Как понять: они работают на совесть или забивают на работу?

Возможно, это и есть их целевая аудитория?

Беспроигрышный вариант

А если вам нравятся забавные фото, то вот вам статья про домашних любимцев, которые вымахали так быстро, что хозяева и не заметили.

Комментарии

Уведомления

Похожее