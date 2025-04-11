20+ фото и историй про рекламу, которая поднимает настроение

Реклама — это не только двигатель торговли, но и неиссякаемый источник комичных ситуаций. Иногда креатив создателей вызывает улыбку, а порой и недоумение. И наша статья — прямое тому доказательство.

"Когда креатив просто зашкаливает. Помните мультфильм "В синем море, в белой пене..."? Похоже, его создатели нам не все рассказали"

Когда наружная реклама выходит на новый уровень

Зато такое точно не забудешь

Стою на остановке, маршрутку жду, как вдруг вижу толпу мужчин, бегущих наперегонки. Они все были в футболках и памперсах на голые ноги. Мужики подбегали к людям и раздавали какие-то бумажки. Мне тоже бумажку сунули. Смотрю, а это листовка с рекламой окон. Что ж, этих промоутеров я реально не забуду никогда! © Не все поймут / VK

"Серый и дождливый четверг. Приехал с работы в родной поселок и внезапно увидал такой шедевр. Подняли настроение!"

Когда ты - мамин пирожочек и гордишься этим

Но по-настоящему крутая тачка выглядит чуть-чуть иначе

А это реклама для тех, кто передвигается пешком

Если реклама ушла в народ, то дальше возможны варианты

Ехал как-то утром на метро. Скукотища полная, а я еще наушники забыл взять. Пришлось развлекать себя наблюдением по сторонам. Увидел забавную рекламу, где мужчину зажали в метро. Сверху надпись: "Надоело толкаться в транспорте?" А снизу этот же мужик стоит радостный с красненькой машиной. Оригинальная надпись заклеена, а рядом кто-то маркером дописал: "Толкай свой транспорт!" Это была лучшая реклама в моей жизни. Сильно повеселили ребята! © Не все поймут / VK

Когда знаешь, как прорекламировать вакансию так, что многим захочется научиться шить

Да и вообще у людей рабочих профессий куча преимуществ. Например, спецодежда

Интересно: это до или после?

Вот это креатив!

Сидим с женой дома, тут звонок. Открываю дверь. Стоят два парня и девушка. Говорят: «Здрасьте! Хотите, мы вам рекламу покажем?» Я сначала отказался, мол, не надо мне листовок, спасибо. Они отвечают, что не рекламки раздают, а показывают рекламу. Тут жена подошла, услышала разговор. В общем, ребята реально показали мини-спектакль на тему продаваемого товара. Я вам скажу, что было реально круто все обыграно: диалоги, движения — все четко. Я их спрашиваю: «Вы вообще откуда?»

Оказалось, компания на рынке новая, продвигает разную мясную продукцию. И менеджеры придумали гениальный ход: они позвонили в театральный колледж и спросили, не хотят ли студенты попрактиковаться и заодно заработать. В итоге все получилось. Я никогда не видел ничего подобного! © IsT0RIIK111 / Pikabu

Когда знаешь свою целевую аудиторию, как никто другой

© A.Geronimus / Pikabu Juliett 1 день назад "В итоге все получилось" все получилось, это если ты стал их клиентом, а об этом ни слова. Как-то не сильно экономично по времени, задолбаешься каждой хате спектакль показывать - - Ответить

Найдена лучшая реклама борща

...И кофе

Когда реклама оказалась как никогда кстати

Сегодня я рассталась с парнем — он изменил мне с моей подругой. Так разбито я никогда себя не чувствовала, поговорить не с кем было, потому что мама далеко от меня. От безысходности начала щелкать пультом, и встречает меня реклама обезболивающего, а там такие слова: «Зачем чувствовать боль, если можно чувствовать что-то другое?» И знаете... Это работает. Отпустило, полегчало. © Не все поймут / VK

Реклама сайта знакомств вышла на новый уровень

Когда самокритики не занимать

Турецкий маркетинг, суровый и беспощадный

Когда реклама способствует расширению семьи

С детства мечтал о коте, но мои родители всегда были против, говорили, что повзрослею - и куплю себе. Я вырос, начал жить с девушкой, а она так же, как и родители, была против животных дома. Я просил, умолял, приводил аргументы, а она все нет и нет. Как-то подошел к ней и начал показывать на ноуте котят. Через пару дней она сообщила мне, что на нее теперь таргетируется реклама с котами из-за меня. Потом таргет начал показывать всякие милые штучки для домашних питомцев, и девушка прибежала ко мне с квадратными глазами и словами: “Ты чего раньше не показывал все эти приколы? Посмотри, какая классная поилка для котика в виде фонтанчика! А тут еще костюмчик динозавра есть”. И все, она согласилась на кота в квартире. Вот только нам посчастливилось взять животное с характером, и ему неинтересны никакие игрушки, приколы и одежда. Он у нас самый обычный и неизбалованный оказался, поэтому недолго любимая радовалась, но потом все же полюбила его и приняла как третьего члена семьи. © Не все поймут / VK

Наверное, тут работают такие же красивые и талантливые ребята

И, возможно, они обедают именно здесь

Если плов и лагман не зашли, то все еще есть варианты

А это точно для гурманов

А вы что подумали?

Ехал недавно домой и заметил новый рекламный щит. На нем мужик с голым торсом улыбается всем вокруг, а надпись гласит: "32 см счастья". Угадаете, что рекламировал мужик? А это просто реклама минералки (высота бутылки 32 см). © chomba / Pikabu

Звучит интригующе. И обнадеживающе

Как понять: они работают на совесть или забивают на работу?

Возможно, это и есть их целевая аудитория?

Беспроигрышный вариант