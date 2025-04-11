20+ фото и историй про рекламу, которая поднимает настроение
Фотоподборки
2 часа назад
Реклама — это не только двигатель торговли, но и неиссякаемый источник комичных ситуаций. Иногда креатив создателей вызывает улыбку, а порой и недоумение. И наша статья — прямое тому доказательство.
"Когда креатив просто зашкаливает. Помните мультфильм "В синем море, в белой пене..."? Похоже, его создатели нам не все рассказали"
Когда наружная реклама выходит на новый уровень
Зато такое точно не забудешь
- Стою на остановке, маршрутку жду, как вдруг вижу толпу мужчин, бегущих наперегонки. Они все были в футболках и памперсах на голые ноги. Мужики подбегали к людям и раздавали какие-то бумажки. Мне тоже бумажку сунули. Смотрю, а это листовка с рекламой окон. Что ж, этих промоутеров я реально не забуду никогда! © Не все поймут / VK
"Серый и дождливый четверг. Приехал с работы в родной поселок и внезапно увидал такой шедевр. Подняли настроение!"
Когда ты - мамин пирожочек и гордишься этим
Но по-настоящему крутая тачка выглядит чуть-чуть иначе
А это реклама для тех, кто передвигается пешком
Если реклама ушла в народ, то дальше возможны варианты
- Ехал как-то утром на метро. Скукотища полная, а я еще наушники забыл взять. Пришлось развлекать себя наблюдением по сторонам. Увидел забавную рекламу, где мужчину зажали в метро. Сверху надпись: "Надоело толкаться в транспорте?" А снизу этот же мужик стоит радостный с красненькой машиной. Оригинальная надпись заклеена, а рядом кто-то маркером дописал: "Толкай свой транспорт!" Это была лучшая реклама в моей жизни. Сильно повеселили ребята! © Не все поймут / VK
Когда знаешь, как прорекламировать вакансию так, что многим захочется научиться шить
Да и вообще у людей рабочих профессий куча преимуществ. Например, спецодежда
Интересно: это до или после?
Вот это креатив!
- Сидим с женой дома, тут звонок. Открываю дверь. Стоят два парня и девушка. Говорят: «Здрасьте! Хотите, мы вам рекламу покажем?» Я сначала отказался, мол, не надо мне листовок, спасибо. Они отвечают, что не рекламки раздают, а показывают рекламу. Тут жена подошла, услышала разговор. В общем, ребята реально показали мини-спектакль на тему продаваемого товара. Я вам скажу, что было реально круто все обыграно: диалоги, движения — все четко. Я их спрашиваю: «Вы вообще откуда?»
Оказалось, компания на рынке новая, продвигает разную мясную продукцию. И менеджеры придумали гениальный ход: они позвонили в театральный колледж и спросили, не хотят ли студенты попрактиковаться и заодно заработать. В итоге все получилось. Я никогда не видел ничего подобного! © IsT0RIIK111 / Pikabu
Когда знаешь свою целевую аудиторию, как никто другой
"В итоге все получилось" все получилось, это если ты стал их клиентом, а об этом ни слова. Как-то не сильно экономично по времени, задолбаешься каждой хате спектакль показывать
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Найдена лучшая реклама борща
...И кофе
Когда реклама оказалась как никогда кстати
- Сегодня я рассталась с парнем — он изменил мне с моей подругой. Так разбито я никогда себя не чувствовала, поговорить не с кем было, потому что мама далеко от меня. От безысходности начала щелкать пультом, и встречает меня реклама обезболивающего, а там такие слова: «Зачем чувствовать боль, если можно чувствовать что-то другое?» И знаете... Это работает. Отпустило, полегчало. © Не все поймут / VK
Реклама сайта знакомств вышла на новый уровень
Про Еву, ищущую Адама. 31 стукнул, а он все где то прохлаждается. Вначале показалось, что так креативно машину продают.
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Когда самокритики не занимать
Турецкий маркетинг, суровый и беспощадный
Когда реклама способствует расширению семьи
- С детства мечтал о коте, но мои родители всегда были против, говорили, что повзрослею - и куплю себе. Я вырос, начал жить с девушкой, а она так же, как и родители, была против животных дома. Я просил, умолял, приводил аргументы, а она все нет и нет. Как-то подошел к ней и начал показывать на ноуте котят. Через пару дней она сообщила мне, что на нее теперь таргетируется реклама с котами из-за меня. Потом таргет начал показывать всякие милые штучки для домашних питомцев, и девушка прибежала ко мне с квадратными глазами и словами: “Ты чего раньше не показывал все эти приколы? Посмотри, какая классная поилка для котика в виде фонтанчика! А тут еще костюмчик динозавра есть”. И все, она согласилась на кота в квартире. Вот только нам посчастливилось взять животное с характером, и ему неинтересны никакие игрушки, приколы и одежда. Он у нас самый обычный и неизбалованный оказался, поэтому недолго любимая радовалась, но потом все же полюбила его и приняла как третьего члена семьи. © Не все поймут / VK
Наверное, тут работают такие же красивые и талантливые ребята
И, возможно, они обедают именно здесь
Если плов и лагман не зашли, то все еще есть варианты
А это точно для гурманов
А вы что подумали?
- Ехал недавно домой и заметил новый рекламный щит. На нем мужик с голым торсом улыбается всем вокруг, а надпись гласит: "32 см счастья". Угадаете, что рекламировал мужик? А это просто реклама минералки (высота бутылки 32 см). © chomba / Pikabu
Звучит интригующе. И обнадеживающе
"32 см счастья", поздний вечер, я не ела с утра, я подумала, что это шаурма, оно же донер, оно же шаверма
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Как понять: они работают на совесть или забивают на работу?
Возможно, это и есть их целевая аудитория?
Беспроигрышный вариант
А если вам нравятся забавные фото, то вот вам статья про домашних любимцев, которые вымахали так быстро, что хозяева и не заметили.
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