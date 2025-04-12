15+ доказательств того, что настоящие профи всегда при деле и с улетными байками

Это было ни то, что ты подумал! Это было то, что он придумал. Что-бы не собирать за тобой недоебки, столкнул вас лбами. Информирован был, вот и провернул ,, нечаянную " встречу.
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Профессионалы, работающие с людьми, достойны восхищения: помимо своих прямых обязанностей, они должны быть еще и мастерами общения. И, конечно, их работа не обходится без комичных ситуаций. То клиент норовит сэкономить, то трудиться приходится под пристальным взглядом кота.
А вот у этих начинающих водителей в автошколе не все было так гладко.
Это было ни то, что ты подумал! Это было то, что он придумал. Что-бы не собирать за тобой недоебки, столкнул вас лбами. Информирован был, вот и провернул ,, нечаянную " встречу.
А вот еще истории прямиком из парикмахерских: