15+ доказательств того, что настоящие профи всегда при деле и с улетными байками

Истории
58 минут назад

Профессионалы, работающие с людьми, достойны восхищения: помимо своих прямых обязанностей, они должны быть еще и мастерами общения. И, конечно, их работа не обходится без комичных ситуаций. То клиент норовит сэкономить, то трудиться приходится под пристальным взглядом кота.

  • Работаю мастером в котельных. На некоторых из них есть автодозвон. То есть, если температура в теплотрассе падает ниже определенного уровня, срабатывает датчик и поступает звонок на мой сотовый. Теперь я принципиально ухожу из котельной со словами: «Позвонишь, если что!» © Подслушано / VK
  • Пошел составлять смету на обновление дома для одной семьи. Старое здание, фанерный пол, садовая мебель, обе ванные комнаты в неприглядном виде — в одной был работающий туалет и душ, но не было раковины, в другой уже ничего не стояло. Мне стало так жалко хозяев, что я предложил им хорошую скидку. А они разорвали мою смету и заявили, что это не может столько стоить. Ну ладно, просто ушел оттуда. © Localbeezer166 / Reddit
  • Забросила меня судьба в другой город. Возник вопрос о поиске парикмахера, мне и порекомендовали одного мастера. Пришла в салон, мастер нанесла мне на волосы краску. Вдруг через какое-то время она говорит: «Встаньте-ка на коленочки. Я вам краску с челки смою». Я переспросила: «Что, простите?!» Тут уже парикмахер, вся возмущенная, показывает на мойку и повторяет, что я должна встать на колени, чтобы она смыла краску с челки, а на остальной длине пусть краска пока побудет. © Stories / VK
  • Пришлось мне поработать в автосервисе. Ох, как много туда заявлялось мамкиных экономистов. Приезжает машина, весь кузов целиком под покраску, работы вагон, потому что еще железо надо подлатать. Озвучиваю ценник. Клиент уезжает. Ну и ладно, кузовщик выдохнул. Через полгода тот же чудик возвращается, просит посмотреть. Мама дорогая, лак весь растрескался. Ногтем цепляется. Спрашиваю, где красил, отвечает, что у других, только чуть дешевле. Так встрять из-за мелкой экономии! Озвучили ему цену в 3 раза выше предыдущей, чтобы точно не согласился. Уехал искать, где дешевле. © silverleon / Pikabu
  • Как-то раз пришел слесарь к моей бабушке, чтобы кран починить. Мой кот очень внимательно за ним следил, и слесарь это, видимо, заметил. Задал вопрос бабушке: «А почему он так смотрит на меня?» Бабушка ответила: «Это он наблюдает за вами, а потом мне докладывает, как вы работаете». Видимо, поверил, так как кран не протекает и не ломается уже больше десяти лет. © Не все поймут / VK
  • Сдаю экзамен на права. Инспектор: «Впервые встречаю человека с таким тонким чувством педали газа!» А я просто вот уже 9 лет как работаю швеей на швейных машинах. © Палата № 6 / VK

А вот у этих начинающих водителей в автошколе не все было так гладко.

Сергкй Пми
22 часа назад

Это было ни то, что ты подумал! Это было то, что он придумал. Что-бы не собирать за тобой недоебки, столкнул вас лбами. Информирован был, вот и провернул ,, нечаянную " встречу.

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  • Работаю в компании по ремонту бытовой техники. Приехал на вызов, хозяин показывает, что делать. И тут из ванной в одном халате выходит моя жена, которая день назад «уехала к подруге». Смотрит на меня круглыми глазами и шепчет: «Это не то, что ты подумал». Оказалось, что они встречаются уже давно. Сейчас мы с ней в разводе. © Подслушано / Ideer
  • Бабка с дедом купили ЖК-телевизор зимой. Весной приносят в сервис и говорят, что звук на всех каналах периодически пропадает. Оставили на диагностику, уехали домой. Мастер проверял телик несколько дней и ничего не обнаружил. Позвонил пенсионерам, а они не отвечают. Сами приехали только через месяц и забрали домой. В следующий раз сдали в сервис, мол, отключается сам. Проверили — все работает. Опять через месяц забрали. Оказалось, что телевизор они так на хранение оставляли, боялись, что украдут. © Подслушано / VK
  • Работаю связистом — починяю провода, доставляю в дома интернет. Прилетает заявка, что интернет не работает. Стоит пометка «клиент скандальный, делаем быстро». Звоним — тишина. Подъехали к дому, там кто-то есть, но не открывают. Техподдержка перезванивает клиенту. А он как выдаст: «Вы мне с незнакомого номера звонили, я на такие вызовы не отвечаю и дверь чужим не открываю». Это при том, что машина брендированная, а мы — в униформе с логотипами. © Странник с фотиком / Dzen
  • Работаю строителем. Звонит девушка, просит приехать и прикинуть стоимость. Я пытаюсь уточнить, о каких работах идет речь и вообще, что делать.
    — Давайте вы приедете и посмотрите.
    — Понимаете, я на малые объемы не выезжаю посмотреть, я их сразу делаю, прайс актуальный, все работы строго по нему. Я, конечно, могу приехать и глянуть, но это платно. Может, вы лучше по телефону объясните?
    — А что так дорого?
    — Девушка, поймите, это время. Приехать к вам, посмотреть, уехать. Дорога очень много времени занимает, отсюда и цена.
    — А если бы было много работы, вы бы бесплатно поехали?!
    — Да.
    — Все с вами понятно, вам деньги не нужны. Не хотите работать. И еще нагло так говорите!
    © findeler / Pikabu
  • Мне 20 лет, работаю механиком. Опыт как у автослесаря третьего разряда. Выполняю почти все виды работ по двигателю и ходовой части. И как же меня бесят люди, которые приезжают, сдают машину в зону ремонта и, как только видят меня рядом с их автомобилем, несутся со всех ног к мастеру-приемщику, а потом ко мне и стоят над душой. Знайте, если бы у меня руки не оттуда росли, я бы этим не занимался и давно был бы уволен. А если вам на форуме или друзья сказали как надо — делайте сами! © Подслушано / VK
  • Работаю дизайнером интерьеров. Приезжаю на объект, дом старой постройки, где работает бригада электриков. Захожу и вижу, как у мастера перфоратор мягко входит в стену, и половина стены просто вываливается. А внутри... Панцирная сетка от кровати, обломки арматуры, куски досок, рубероида, гнилые тряпки и даже ботинок. Вот так чудо-строители! Вместо кирпичей складывали стены из строительного мусора. © Подслушано / VK
  • Я почти 7 лет проработал в агентстве по чистке ковров. Приезжаю как-то на вызов. Вроде бы обычный дом — 4 спальни и 2 ванные комнаты. Но как же там пахло! Сначала я подумал: «Вроде это подгоревший завтрак». Но после того, как я прошелся по ковровым покрытиям со специальным фонарем, вся гостиная осветилась. Оказалось, у хозяев была крупная собака, которой они позволяли делать, что хочется. У хозяйки аж глаза округлились, когда я сказал ей, что простая чистка ковров тут не поможет. Даже после использования спецсредств придется еще снять верхний слой древесины с досок в полу, чтобы вернуть дом в нормальное состояние, настолько там все пропиталось собачкиными «сюрпризами». © Damien687 / Reddit
  • Забавная у меня профдеформация. Я работаю художником по свету (моргаю лампочками на концертах и всяких мероприятиях), в силу близкого знакомства с технической частью шоу-бизнеса хорошо знаю смежные сферы — как строятся временные конструкции, сцены, звук, видео, а также сценарные правила и другое. Не могу ходить на концерты даже любимых исполнителей, так как замечаю все недостатки — от света до самого номера. Или вычисляю, какие стоят приборы. То же самое, когда смотрю всякие шоу по телевизору. Даже в кино, бывает, залипаю на развес света и забываю про сюжет. © milkywaves / Pikabu
  • Прошлая неделя, четверг, звонок.
    — Здравствуйте. У меня проблема с системой отопления, толком не работает, нужна помощь.
    — Хорошо. А что случилось? На ровном месте или...
    — Есть нюанс. Заказал я монтаж системы отопления. И тут жена жалуется, что мастер начал к ней «клинья подбивать». Вылетел он со скандалом. А замок я не поменял. Так этот мастер вернулся, когда меня дома не было. Вроде ничего не испортил, но потом выяснилось, что все батареи греют, но непонятно как. Одни горячие, другие теплые, третьи чуть теплые.
    Дальше заказчик рассказал, что вызвал другую бригаду. Ребята походили, посмотрели, попробовали отрегулировать, развели руками. Вызывал и третьих. В общем, я четвертый.
    Я приехал. Все так и есть — полная чехарда с радиаторами. Я уже догадывался, что и как мог сделать мастер, который хотел отомстить заказчику. Так и вышло — он вставил в основную магистраль длинный кусок трубы меньшего диаметра, чтобы давление во всей системе распределялось неравномерно. Я быстро разобрался с этой проблемой. Вывод простой. Мастера, разделяйте личную жизнь и работу. © findeler / Pikabu
  • Работаю парикмахером и разных заказов, абсурдных и непонятных, повидала немало. Когда вижу, что клиенту ну никак не пойдет новая стрижка, стараюсь мягко переубедить или предложить что-то другое. Недавно ко мне в салон зашли мама и дочка лет 5. Я предположила, чтобы мама пришла на стрижку и стала прикидывать, чем бы сейчас занять ребенка. Но я ошиблась, подстригать привели девочку, и желание у нее было четко сформулировано. Малышка выбрала себе достаточно взрослую модель, на мои попытки ее переубедить не поддавалась, упрямо стояла на своем. Мама, грустно вздыхая, сказала подстричь как просит, видимо, дома беседу уже проводили. Ну что ж, сделала как хочет клиент. И вы знаете, еще никто не выходил от меня с такой улыбкой и искренней радостью. © Карамель / VK

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