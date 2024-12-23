15+ случаев, когда люди увидели такое, что порой не по себе становится

Иногда жизнь преподносит нам такие сюрпризы, что невозможно понять, то ли это игра воображения, то ли реальность решила пошутить. Неожиданные совпадения, игра теней или света могут заставить нас почувствовать, как легкий холодок пробегает по спине. Но в некоторых ситуациях можно даже посмеяться.

Разумеется, нам много чего может просто показаться, но когда уже двое становятся свидетелями чего-то необъяснимого, то становится не по себе. Как раз такую историю вы найдете в конце статьи.

«Переехали в новый дом пару недель назад. А утром я вышла в кухню и увидела это на окнах — отпечатки человеческих ладоней на стеклах»

«Этот парень во дворе у соседей всегда пугает меня до чертиков. А на деле это два куста и спутниковая тарелка»

«Чистил засорившийся слив, и эта штука выплыла из грязной воды. У меня аж волосы дыбом встали»

«Теперь понятно, почему со сливом были проблемы. Мы въехали в этот дом 4 года назад, значит, эта кукла была там все это время».

«Это каменное лицо смотрело из-под земли»

«Увидел это у себя на кухне. На секундочку — я живу посреди гор, примерно в 500 км от ближайшего пляжа»

«Утром нашел такую фотографию в телефоне. Она была сделана, пока я спал! Телефон лежал далеко от кровати»

Кстати, посмотрите на подборку снимков из покинутых людьми мест, при виде которых по телу бегут мурашки.

«Мой кошелек сначала пропал на 3 месяца, но потом появился вновь в моей прихожей. А сегодня я нашел внутри локон светлых волос»

«Едем с товарищем на авто. Смеркается. Решили срезать по короткой дороге через лес. Товарищ что-то рассказывает, а потом как заорет: «НЛО! Инопланетяне!»

«На обочине стоит это. Оказалось, вырезано из какой-то фанеры и нарисовано краской. Ростом метра 2,5».

«Отличная обложка для нового фильма ужасов. За дверью моя племянница»

«Жена наводит красоту в соседней комнате, я задремал в другой. Прислала мне сообщение. Я аж вздрогнул»

«Гуляла ночью по парку. Иногда смотреть по сторонам было действительно страшно»

«Заходишь на кухню во время ремонта, а там⁠⁠ такое»

«Нашел эти сталактиты в гараже моего отеля»

«У моих родителей на даче в дровянике осы (предположительно) устроили вот такое гнездо. Оно следит за вами»

«Этот роутер в потолке напоминает личинку Чужого, пытающуюся выбраться на свободу»

«Нашла это внутри стены в коридоре. Я прожила в этом доме все свои 46 лет»

«А на оборотной стороне — так слабо написанные, что я не могу уловить это своей камерой, слова: „Старик по имени Энергия“».

«Гриб прозрел и смотрит на меня. Брать не стал»

«Так выглядят пальцы моей мамы, когда ей холодно»

Бонус: Показаться может одному человеку, но когда двоим, то стоит задуматься

Как-то раз ехала я на машине с другом. Мчим по трассе. Скорость около 110 км/ч. По обеим сторонам были только поля. И тут мы оба замечаем, что рядом с машиной что-то бежит. Не едет, а бежит. На двух ногах. Внимательно смотрю, а у него очень длинные руки. Мой друг тоже это видел. А потом это существо просто убежало с дороги обратно в траву. Мы с другом до сих пор не находим этому объяснения. © Conscious_Society_35 / Reddit