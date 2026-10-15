8 новых фильмов под разное настроение, которые можно посмотреть осенним вечером

Главные герои фильма — семейная пара Катя и Иван. В их отношениях все непросто, и спустя 15 лет брака они вот-вот потерпят крах, потому что в повседневной суете, некогда близкие люди потеряли ту нить, которая связывала их друг с другом. В момент, когда они уже все решили, их ставят перед выбором: штраф или экспериментальная терапия. Так в их жизни появляется «комментатор», который будет жить с ними и постарается им помочь.