Книгу читала, очень смешная)
Теперь и фильм посмотрю.
Вот только Рэй и Кайло в героя не увидела, похоже на маркетинговый ход
8 новых фильмов под разное настроение, которые можно посмотреть осенним вечером
Осенний вечер — идеальный повод, чтобы устроиться перед экраном и посмотреть что-нибудь теплое, уютное или захватывающее. Одинаково приятно это сделать и в одиночестве, и с любимым человеком, и со всей семьей. Главное — выбрать картину, которая придется по вкусу. В этой подборке вы точно сможете найти что-то для себя, ведь тут и комедии, и детективы, и романтические фильмы.
«Гипотеза любви», 2026
Приятный фильм на вечер, если хочется посмотреть что-то романтичное, смешное и легкое. Эта картина снята по книге, которая появилась на свет благодаря «Звездным войнам». Автор написала произведение по мотивам линии Рэй и Кайло Рена.
Книгу читала, очень смешная)
Главная героиня, неловкая и смешная Олив, поступает в аспирантуру и становится третьей лишней в отношениях своей подруги Ань и парня Джереми, который был ей симпатичен. Волею судьбы девушка оказывается в фиктивных отношениях со своей абсолютной противоположностью — суровым и серьезным Адамом Карлсеном.
Ей эти отношения нужны, чтобы доказать подружке, что ей больше не нужен Джереми, а Адаму — для получения гранта. У них заранее была обозначена дата расставания, но, как и полагается, все идет не так.
- Фильм оказался очень смешным, хоть я и не люблю ромкомы. Лили Рейнхарт великолепна, наверное, даже в большей части благодаря ей, фильм получился веселым.
«Комментируй это», 2026
Главные герои фильма — семейная пара Катя и Иван. В их отношениях все непросто, и спустя 15 лет брака они вот-вот потерпят крах, потому что в повседневной суете, некогда близкие люди потеряли ту нить, которая связывала их друг с другом. В момент, когда они уже все решили, их ставят перед выбором: штраф или экспериментальная терапия. Так в их жизни появляется «комментатор», который будет жить с ними и постарается им помочь.
Это легкая и ироничная комедия без давящей драмы, герои которой могут сперва показаться глуповатыми, но каждый сможет разглядеть в этом фильме сцены из нашей реальной жизни.
- С мужем вместе уже 20 лет. Живем как соседи. Он на работе пропадает, а я как-то не выдержала, взяла и уехала к маме. Она меня встретила: «Ты чего дочь, в 40 решилась на большие шаги?» Я отмахнулась, включила какой-то фильм и после него меня осенило! Нам надо начать озвучивать наши мысли и чувства друг другу, а то мы совсем перестали говорить о главном, часто недопонимаем друг друга. Когда живешь так долго друг с другом, возникает ощущение, что человек рядом должен тебя понимать и без слов, но ведь это совсем не так! Вечером поговорили с супругом, обсудили накопившиеся претензии и твердо решили, что расставаться спустя столько лет брака — не дело, ведь разрушить все проще всего.
«Старый орел», 2026
Главный герой — дедушка, последний житель горного села. Он живет в своем нерасторопном ритме, но вдруг на него сваливается новость, что его родное село рискует прекратить свое существование. Как спасти свою деревню, он придумал, прочитав очередную газету.
Пытаясь противостоять этому, мужчина решает, что он должен превратить свой родной уголок в туристическое место. Но для этого ему приходится обмануть своих близких и выдернуть их из привычной городской жизни.
«Мой пес Гохан», 2026
Главный герой этой картины — розовоносый пес, который на протяжении фильма меняет жизни нескольких людей. Сперва тайский четвероногий попадает к пожилому инженеру, которому помогает вернуть вкус жизни. Второй хозяйкой собаки становится сотрудница приюта, которая берет его под свою опеку, а на третий раз пес становится посредником в отношениях влюбленных, которые вынуждены жить раздельно.
Эта картина абсолютно точно и тронет за душу, и насмешит и наполнит сердце теплом. А еще напомнит, что счастье — в мелочах, просто нужно уметь его замечать.
- Гохан — бездомный белый пес. Десять лет он скитается по улицам Таиланда. Он не ищет хозяина. Он не ищет дом. Он просто близко от перекрестка дорог, на котором встречает людей. Пожилого японского инженера, который не готов выйти на пенсию. Работницу приюта для животных. Молодую пару студентов. Каждый из них нуждается в тепле, но не осознает этого. И Гохан дает им это тепло.
Этот фильм — словно посадка в тот поезд из вагонов-дней, который не спешит, чтобы не растерять тепло, не требующее ответа. Тепло, которое не обещает остаться навсегда, но остается в памяти.
«Родительский дом», 2026
Этот фильм о том, как сложно иногда выбрать между бешеным ритмом жизни мегаполиса и размеренной жизнью. Главной героине Даше достается в наследство от бабушки дом в деревне, она планирует его продать, чтобы купить квартиру в столице.
Но жизнь решает нарушить ее планы. Приехав в родные места, девушка встречает свою первую любовь и ей приходится делать выбор — оставить все в прошлом или решиться на кардинальные изменения.
Фильм сам по себе легкий, смешной, но моментами заставляет растрогаться и вспомнить о своих корнях, родных местах и любимых людях.
- У меня после просмотра возникла легкая грустинка по маме и папе. Мне фильм понравился. Я сразу задался вопросом: «А что такое любовь?» Наверное, это жизнь, это память. Этот проект объясняет: «Счастье — это незапланированная удача». Мне сразу вспомнились родители, родная земля и родной дом — это место всех надежд и успехов.
«Флавия. Юный детектив», 2026
Этот семейный детектив по книге А. Брэдли «Сладость на корочке пирога» подходит для просмотра и взрослыми, и детьми. Главная героиня — одиннадцатилетняя девочка Флавия. Она обожает химию гораздо больше, чем общаться со старшими сестрами, которые недолюбливают младшую.
Жизнь шла бы своим чередом, но однажды перед этой милой девочкой встает задача спасти своего отца от ложных обвинений, и она вступает в дело. Она смело ищет улики, раскручивает загадки, а заодно узнает тайны своей семьи.
«Мой друг Барри», 2026
Этот фильм — о непростой жизни мальчика Георга. Он живет в монастырском приюте, где и находит своего будущего друга — щенка сенбернара по кличке Барри. Мальчик тайком выхаживает его, спасая от голода и холода, учится читать и постепенно привязывается к животному.
Мальчику приходится проявить стойкость и характер, когда его хотят разлучить с новым четвероногим другом, и, несмотря ни на что, у него это получается. Эта история, кстати, основана на реальных событиях.
- Несмотря на то что кино действительно снято в каких-то мрачных готических настроениях, я с удовольствием просмотрел эту химию от начала до конца. И мне не нужна была рекламная пауза, чтобы налить чая или сходить еще куда-нибудь, так как было интересно смотреть фильм. А самое главное (и что очень важно при просмотре с детьми) этот фильм пронизан добром, и финал у него очень оптимистичный.
«Крыша», 2026
Главные герои фильма — чужие люди. Лиза — молодая художница, Марк — холодный, пресытившийся всем бизнесмен. У девушки есть особенность — она с детства не различает цвета, а у мужчины есть традиция — каждый год он окунается в холодную воду, чтобы хоть что-то почувствовать. И вот однажды осенней ночью Лиза случайно становится свидетельницей его очередной попытки охладиться. Девушка думает, что незнакомца нужно спасать, и без раздумий прыгает за ним в воду. Благодаря этой встрече главные герои получают шанс увидеть жизнь под новым углом и помочь друг другу.
Этот фильм — о том, что можно найти подход к каждому человеку. О том, как важно иногда остановиться, оглянуться вокруг и понять, что ты не один.
- Я однозначно буду смотреть этот фильм не один раз, потому что он реально заставляет задуматься над тем, как надо относиться к людям (даже самым раздражающим), и как нужно любить и тратить свою жизнь.
А если хочется еще пополнить список фильмов, вот еще несколько статей: