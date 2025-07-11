Мужчина с женой делал вид, что не замечает любовницу? А что, он должен был бросить жену и провести время с любовницей? Вообще, кто дал право судитьь его поведение? Не суди, да не судим будешь.
16 человек, которые просто хотели приобщиться к прекрасному, но что-то пошло не так
Театры, музеи и галереи — это один из замечательных способов культурно занять свой досуг. Но порой тяга к искусству оборачивается совершенно непредсказуемыми сюрпризами. Герои нашей статьи не только культурно обогатились, но и влипли в разные казусные ситуации, которые не только вызовут смех, но и дадут почву для размышлений.
- Вместо корпоратива руководство решило устроить нам поход в театр с коллегами и вторыми половинками. После спектакля я поняла, что лучшими актерами оказались вовсе не те, кто был на сцене, а мужчина из нашего отдела и его любовница. Они сидели в соседних рядах и старательно делали вид, что незнакомы. Нежно держа за руку жену, он несколько раз проходил мимо любовницы, даже не взглянув на нее. Удивительно, на какие унижения готова идти женщина, лишь бы получить свою каплю любви от ничтожного мужчины. © Подслушано / Ideer
- Маме на работе часто выдавали билеты в театр, на оперу или балет. И вот случай действительно редкий: приезжает балет «Щелкунчик». Дали первый ряд — такие билеты на вес золота. Мама, естественно, решила, что мне, трехлетнему ребенку, просто необходима эта культурная программа. Представление идет уже два часа, танцовщики стараются, музыка замирает буквально на секунду, и я на весь зал говорю: «Как же скучно!» © Подслушано / Ideer
- Позвала подружку и ее парня в театр с моим мужем. Согласилась и спросила, когда я закажу билеты. Предложила в тот же день, она обрадовалась, расспрашивала про места и дала понять, что тоже сидит на сайте и смотрит, какие лучше. Написала номера тех, где они будут сидеть, и я взяла рядом два билета. В день спектакля узнала, что она не только не заказала, но и считала, что я оплачу ей билеты. Мы с мужем офигели, и парень ее сказал: «Кто позвал, тот и платит, всем известно». Билеты были по $100. © Подслушано / Ideer
- Была в Нью-Йорке с мамой и сестрой. Мы еще были школьницами. Решили осуществить мечту и пошли на мюзикл на Бродвее. Везде висели предупреждения, что снимать на телефон или фотоаппарат нельзя. Но моя сестра решила, что она самая умная и сможет тихонько заснять пару моментов на память. Она только достала телефон, и тут грозная тетя-контролер начинает светить на нас фонариком и жестами показывает, мол: «Телефон в сумку!» Все это время на фоне артисты исполняли какую-то веселую песню. Чувствовала себя, как в глупой комедии. Мне было очень стыдно.
- В нашем некогда провинциальном, а ныне гастролирующем по всей планете театре, как-то я столкнулась с моим любимейшим писателем. Он был безбожно красив, седовлас и обаятелен. Подписывает он, как оказалось, только книги, поэтому на завалявшейся в сумке бумажке он начеркал мне изящный иероглиф. Сказал, что иероглиф означает «благополучие». А потом оказалось, мол, он мне не благополучия пожелал, а написал слово «попа». © Подслушано / Ideer
- Мне было лет шесть, не сказала маме, что плохо себя чувствовала, потому что мы в тот день должны были идти в театр на «Золушку». Она этого ждала чуть ли не больше меня, не хотелось ее расстраивать. Спектакль мне понравился, несмотря ни на что, была в восторге. До сих пор, когда чувствую, что начинаю заболевать, иду в театр на какую-нибудь сказку. От эмоций становится лучше. Только вот тридцатилетняя тетечка без детей в зале вызывает вопросы. © Подслушано / Ideer
ну... если заболевание не инфекционное и в театре лучше становится - то флаг в руки...
- Повела подругу на постановку с корейскими артистами. В программе было написано, что все их реплики будут переводиться на экранах с субтитрами. Только на таких условиях я ее и уговорила составить мне компанию. Сидим в зале, начинается постановка, а обещанного перевода нет. Я в панике, вижу злой взгляд подруги. Она меня тихонько, но злобно схватила за коленочку и прошипела: «Ты что, меня обманула? Я тебя покусаю». Я попыталась оправдаться, но она мне явно не верила. А потом оказалось, что это были «технические шоколадки» — и через некоторое время субтитры на мониторах начали транслироваться. У меня уже вся жизнь перед глазами пролетела. Она у меня страшна в гневе.
- Ходили с дочкой 3,5 лет в краеведческий музей. Единственный вопрос, который ребенок повторил миллион раз: «Они что, все умерли, да?» Больше вопросов не было. © Подслушано / Ideer
- Пошли с другом в театр. Сели на свои места, а сзади женщина начала возникать, хамить, мол, снимите шапку, что это такое — в общественном месте и в шапке! На это приятель очень мягко и воспитанно уточнил, мол, вы уверены, что хотите этого? А она начала кричать и возмущаться. Он и говорит: хорошо, вы сами просили. Снимает шапку, видит квадратные глаза женщины и спокойно садится на свое место. Дело в том, что у него мелкие-мелкие кудряшки, но длинные и пушистые волосы, поэтому он специально надел шапку, чтобы не мешать людям, сидящим сзади. © Подслушано / Ideer
Про товарища в шапке в театре. Ну, во-первых, в театре принято шапку снимать. И первый признак хамства – это именно со стороны этого товарища. А во-вторых, ещё на заре 20 го века в эвоху " Великого Немого" был фильм, когда в театр пришёл один господин в высоком цилиндре. На просьбу сзади сидящего, он его снял и рассыпал по сторонам густые длинные кучерявые волосы, которые ещё больше загородили обзор. Так что эта история не нова и не оригинальна.
- Пошли с подружкой в музей Мадам Тюссо. Тогда мы обе были безумными фанатками «Сумерек» и обожали Джейкоба. Там была скульптура Тейлора Лотнера, с которой мы счастливо нафоткались. Выставили эти снимки в сеть. Скульптура выглядела очень правдоподобно, и мы еще полгода всем рассказывали, как случайно встретили актера на летних каникулах в отеле, где жили. И да, в школе нам все верили.
- Мой отец был художником, а я в этом плане полная бездарность — даже линию ровно провести не могу. В детстве он повел меня в музей изобразительных искусств, рассказывал про импрессионистов и их технику живописи. На следующий день в детском саду нас попросили нарисовать дерево, и я, предвкушая успех, нарисовала березку в стиле импрессионизма разноцветными мазками. Получила двойку за то, что «все листики должны быть прикреплены к веточкам, а не висеть в воздухе». Так во мне обидели Клода Моне. © Подслушано / Ideer
двойка в детском саду? серьезно? а по итогу что - не сдал выпускные экзамены, дорога в первый класс закрыта, пожалуйте работать? Да если дерево условно похоже на дерево у ребенка в среднем 5+ лет - уже прекрасно.
- Мой прадед построил самодельный моторизованный велосипед, который выставили в Музее Билли Кида в Форт-Самнере, штат Нью-Мексико. Пару лет назад я поехал посмотреть на него. Когда смотритель узнал, что я его потомок, он провел меня в служебные помещения и показал самодельную пилораму, которую прадед тоже сконструировал. Ее убрали с выставки, потому что не хватило места. © familyman121712 / Reddit
- Пошли с молодым человеком на экскурсию в музей. Я тогда думала, что это будет очень романтично, а в итоге это оказалось самое нервное свидание в моей жизни. Ему, видите ли, недостаточно просто смотреть на произведения искусства — ему еще хочется все вокруг потрогать. В итоге я держала его за руки всю экскурсию и пресекала все попытки к чему-то прикоснуться. Ощущение было такое, будто я пошла с ребенком, а не со взрослым лбом.
- Ходили в музей на Ван Гога. Без экскурсии, просто так, для себя. Когда я вошла в очередной зал, увидела пожилую тетечку-экскурсовода, которая рьяно и с воодушевлением рассказывала какой-то бред. Видно, что она сама без ума от своей тягомотины, но люди вокруг уже начали дремать. Я посмеялась, а когда встретилась с подругами в следующем зале, спародировала ее. И тут мимо прошла служащая музея и сказала: «Потише. Даже я знаю, кого вы пародируете». © Подслушано / Ideer
- Был студентом, денег толком не было. Понравилась мне девушка, и очень хотелось ее удивить. И тут мне достались бесплатные билеты в театр — какая-то зарубежная постановка. Я, довольный, сразу же позвал ее на свидание. Пришли на спектакль, а это оказалась какая-то безумная артхаусная постановка. Весь вечер нервничал, думая, что она меня пошлет, ведь я ее в какой-то дурдом привел. Она почти все время молчала, а когда спектакль закончился, задумчиво сказала: «Слушай, ну концептуально. Мне кажется, можно было сделать и более смелые сцены, но артисты — молодцы». Я думал, у меня в этот момент челюсть упадет на пол.
на тему артхауса, только не театра, анекдот:
- И вообще, в прошлый раз ты меня потащила на фильм, где мужик смотрел через замочную скважину принесенной дверной ручки на мужика в женском платье, потрошащего голубя, пойманного в мышеловку. После этого ты лишилась права выбора фильмов навечно!
- Вчера я была свидетелем великодушия. Я работаю в академическом театре. Уходя с работы, увидела в фойе женщину, которая буквально рыдала. Это было довольно необычно. Рядом с ней сидела администратор и пыталась ее успокоить. Я заметила, что женщина держала два костыля. Из их разговора поняла, что она спешила на спектакль, но опоздала на полчаса. Поскольку пустить ее в зал администратор не могла, таковы правила, она компенсировала потерю билета, дав ей билет на завтрашний спектакль. Казалось бы, пустяк, но женщина успокоилась и долго рассыпалась в благодарностях. Такой скромный жест великодушия. Приятно работать с такими людьми. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Культурный досуг — это всегда небольшое приключение. Для кого-то это способ получить новые знания и впечатления, а для кого-то — очередная возможность вляпаться в интересную историю. Как видите, даже обычный поход в театр может обернуться настоящим приключением. А у вас случались казусные ситуации в театрах, музеях или на выставках?
Еще несколько интересных историй о том, как люди любят проводить свой досуг:
Комментарии
Сегодня ходили нна интересную выставку в Тель-Авиве, посвященную тому, что офисная работа делает с человеком.
Познавательно, местами с черным юмором.
И хороший пример - что можно сделать с территорией складской заброшки среди современных высоток)