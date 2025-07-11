16 человек, которые просто хотели приобщиться к прекрасному, но что-то пошло не так

Про товарища в шапке в театре. Ну, во-первых, в театре принято шапку снимать. И первый признак хамства – это именно со стороны этого товарища. А во-вторых, ещё на заре 20 го века в эвоху " Великого Немого" был фильм, когда в театр пришёл один господин в высоком цилиндре. На просьбу сзади сидящего, он его снял и рассыпал по сторонам густые длинные кучерявые волосы, которые ещё больше загородили обзор. Так что эта история не нова и не оригинальна.