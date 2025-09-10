20 мастеров по ремонту, о которых еще долго будут говорить — кто-то со смехом, а кто-то с благодарностью

К истории про сигнализацию... Муж машину имеет, но не сильно в ней разбирается. Как-то зимой поехали по делам. Муж мало того, что большой, так на нем еще и пуховик объемный был. Сел, доехали до одного адреса, а обратно машина его не пускает. Пассажирскую ключом открыли, а его дверь никак. Залезал через пассажирскую. А потом выяснилось, что локтем задел кнопку центрального ключа. Знакомый слесарь потыкал кнопки, машина открылась... В общем, руками надо меньше махать...