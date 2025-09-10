Припомнился случай, когда я была бедной студенткой). Была зима, подошва у сапога наполовину отклеилась, и я пришла в ремонт обуви, сняла сапог, отдаю и присаживаюсь на скамеечку в ожидании — второй зимней пары обуви не было. Обувщик прибил подошву гвоздиками и ни копейки не взял ☀️ Да, вот такие были времена...
20 мастеров по ремонту, о которых еще долго будут говорить — кто-то со смехом, а кто-то с благодарностью
Иногда встречаются такие умельцы, что о последствиях их «работы» еще долго говорят. Вот подборка историй, которые точно стоит прочесть, чтобы и самому лишний раз быть начеку, и настроение поднять.
- В какой-то момент в квартире стало сильно пахнуть канализацией. Панельный девятиэтажный дом, запах шел из вентиляции в санузле. Зимой постоянно проветривать не получалось, поэтому я заклеил вентиляцию и параллельно вызвал сантехников.
Объяснил им ситуацию, а в ответ услышал: «Ну а что вы хотите? Сами виноваты». Я удивился и спросил, в чем дело. Оказалось, все из-за пластиковых окон: «С деревянными щели были, создавалась естественная вентиляция. А с пластиковыми запах и скапливается. Тут ничего не поделаешь».
Я обалдел от такого «совета», но все же оставил письменное заявление в управляющую компанию. Через два дня запах исчез. Видимо, «перепроектировали» здание. © Say2626 / Pikabu
- Купили квартиру в новостройке, нанял сантехника на черновую разводку. Договорились, что через два месяца он вернется подключить полотенцесушитель, смесители и унитаз. Через два месяца пришел, долго возился и вдруг заявил: «Кто вообще так делает выводы? Тут смещение! Я бы на твоем месте позвонил ему и заставил все переделать за его счет. Подключить нереально!»
Я отвечаю: «Хорошо, сейчас наберу его. Ни копейки ему не заплачу». Достаю телефон и набираю его номер. В кармане у сантехника заиграл телефон. «Ты не тот номер набрал!» — заявляет он. Тогда я показываю фото, где он сам на приеме работ. Тишина. Потом только выдавил: «Схожу за переходниками и все исправлю». После этого я его больше не видел. © Kur**Cat / Pikabu
- Нанял человека, чтобы заменить окна и сделать ремонт кухни. Обманул по всем пунктам. Пол получился хорошим, а вот с окнами и шкафами полный провал. Оказалось, что он просто нанимал рабочих на день и вообще их не контролировал. © Jarsyl-***tookmyname / Reddit
- Сидим вечером дома, вдруг свет мигнул и отключился. Беру фонарик, инструменты и иду к щитку — я электрик. Смотрю — провод отвалился, работы на три минуты.
Тут выходит сосед, только недавно въехал. Спрашивает, что собираюсь делать. Отвечаю: «Закручу винт и вставлю провод». Он молча берет пассатижи, прижимает провод к контакту — искры, дым, но провод приварился.
С довольным видом говорит: «Ну вот, теперь можно вызывать аварийку. Я сварщик». © Не все поймут / VK
- Я была студенткой. Как-то приехала в квартиру и обнаружила сломанный краник на кухне, чего поделать — нужно менять полностью. Естественно, ничего не понимая в этом деле, звоню сантехнику. Сижу, ожидаю спасения. Пришел взрослый дядя, увидев мою беду, быстро выполнил всю работу. Пришло время ему уходить, одевается. Я и спрашиваю: «Сколько с меня?» А он, не отрываясь от процесса, отвечает: «Нисколько, начнешь работать — потом отдашь», подмигнул и ушел.
Я долго его вспоминала — так приятно было встретить человека, который помогает бескорыстно. © Не все поймут / VK
- Звонит клиент — потерял ключи. Называю сумму за то, чтобы открыть дверь без повреждений. В ответ: «Дорого, есть и дешевле вариант». А вечером пишет коллега в чат. Сверили номер — тот же клиент! Присылает фото, а там выясняется, что мастер, которому клиент доверился, два часа пытался открыть дверь, превратил ее в фарш, выковырял замки, взял гораздо больше денег и ушел. © DoktorZamkov / Pikabu
- У подруги сломалась стиральная машина, недолго думая, нашла мастера в интернете. Так он долго колупался, что-то там делал и вынес вердикт — покупайте новую, эта накрылась, ремонту не подлежит. И еще немало денег с нее вытребовал. Подруга в отчаянии, на новую денег нет. И тут на лестничной клетке разговорились с соседом, он недавно заселился и пообещал прийти глянуть. Пришел, посмотрел, оказалось, что тот мастер сжег ей какую-то плату, а поломка была простая, копеечная. Купили все необходимое и парень ей все отремонтировал. А про того горе-мастера она много нелестного прочла и свой отзыв добавила. © Палата № 6 / VK
- Прошлым летом из дивана вылезла пружина. Звоню в магазин, описываю проблему. Гарантия прошла, но можно ли помочь? Ставят в очередь, звонят: «В субботу к 13:00 придет мастер, запчасти есть, все сделает, за час сообщим».
Лето, суббота, мангал и природа зовут, а мебель требует ремонта. Звонит мастер: «Друзья пригласили на шашлыки, можно приехать в воскресенье?» Думаю, что он чертовски прав, пружина подождет. Соглашаюсь и сам еду на природу. На следующий день мастер приехал, все отлично отремонтировал. Минералкой с ним поделился. Спас человек свои и мои выходные. © DenimDef / Pikabu
- Была проблема с холодильником: решил его помыть не выключая из сети. Минут 20 потратил, дверь не закрывал. В итоге холодильник перестал охлаждать, морозилка — морозить. Недолго думая, оставил заявку в интернете, откликнулся мастер: приговорил компрессор и предложил поставить б/у за кругленькую сумму.
Взял паузу, позвонил другому мастеру. Он сказал: «Снизу есть решетка на четырех саморезах, открути ее, там с правой стороны бачок, наверняка весь в пыли. Собери аккуратно всю пыль и через 8 часов перезвони — если не заработает, приеду».
Прошло полтора года — холодильник работает отлично. Мастер отказался брать деньги, хотя я настаивал. © fpavel / Pikabu
- Знакомый купил машину с рук. Через год сигналка начала работать странно: брелок видит машину, но половина функций не работает. Заехал в одну мастерскую — насчитали крупный ремонт. Денег не было, отложил.
Через неделю в другой мастерской мастер посмотрел на брелок и спрашивает:
— «Вы недавно в сервис не заезжали?»
— «Да, масло менял, фильтры и мелкую электрику».
— «Видите знак ключика на экране? Мастера перевели сигналку в сервисный режим и забыли снять. Нажмите эту кнопку и держите 5 секунд. Проверяйте».
Все заработало, знакомый еле успел пихнуть мастеру небольшую оплату. © master.lolmaster / Pikabu
- Подрядчик, которого я нанял, использовал кухонный островок как рабочий стол и распилил его. Потом сказал, что «немного шпаклевки все исправит». Я тут же его уволил. Выезжая, он наехал на наш 20-летний рододендрон и вырвал его с корнем. © Strange-Highway1863 / Reddit
- На предыдущей квартире стиральная машина отказалась открывать дверцу после стирки. Я в этом вопросе ноль без палочки. Кнопки все понажимал, из розетки выдернул, воткнул обратно, не помогло.
Нашел мастера, он разобрал половину машинки и сказал, что нужно менять главную плату — это дорого, но он может сделать дешевле. Я подумал и решил попытаться с другим мастером. Тот пришел, достал из-под машины носок, забрал свои честные деньги и ушел. Машинка работала исправно все оставшееся время. © charmag / Pikabu
К истории про сигнализацию... Муж машину имеет, но не сильно в ней разбирается. Как-то зимой поехали по делам. Муж мало того, что большой, так на нем еще и пуховик объемный был. Сел, доехали до одного адреса, а обратно машина его не пускает. Пассажирскую ключом открыли, а его дверь никак. Залезал через пассажирскую. А потом выяснилось, что локтем задел кнопку центрального ключа. Знакомый слесарь потыкал кнопки, машина открылась... В общем, руками надо меньше махать...
- Гулял с сыном и коляской, зашел в шиномонтаж подкачать колеса. Пока молодой мастер качал, вошел еще один, постарше, посмотрел на меня, коляску и сына: «На ТО пришли?»
Я улыбнулся: «Да, ходовая поскрипывает на кочках, справа колесо дребезжит». Старший мастер взял инструменты, улыбнулся сыну: «Негоже такому парню на неисправной машине гонять! Давай посмотрим».
Что-то подкрутил, где-то капнул. «Ну вот, как новенькая. Заходи весной на ТО, машину нужно беречь». Сын что-то прокалякал в ответ. За подкачку колес денег не взяли, пожелали хорошего настроения. Коляска теперь не скрипит и не дребезжит — +100 мастеру в карму. © Unknown author / Pikabu
- Я тут начал замечать, что у машины как-то звук поменялся. Как-то стало громче, чем должно быть. Проконсультировался с товарищем, который мне обычно машину чинит, пришли к выводу, что явно что-то где-то в выхлопной системе прогорело.
Нашел контору поближе к дому, почитал отзывы: люди писали, что делают хорошо, но дороже среднего. Я знаю других мастеров, которые качественно и по средним ценам, но ехать далеко, а я ленивый, особенно в отпуске. Позвонил и записался к тем, что ближе.
Приехал, загнал машину. Подняли на подъемнике. Мастер посмотрел и говорит:
— «Гофра прогорела. Замена с работой пять тысяч».
Дороговато, но меня ж предупреждали в отзывах, ага:
— «Без проблем, делайте».
— «Что, вот так просто? А поторговаться? А рассказать, что где-то там дешевле сделают? Про то, что там кусок трубы приварить всего лишь?»
— «Не, пять, значит пять. Делайте».
— «Если так, то подождите полчаса. За четыре тысячи сделаем».
Реально за полчаса сделали и взяли меньше, чем обещали, — приятно. © ZhoraLiberman / Pikabu
- Принесла семейная пара в ремонт телевизор — мол, скучно без него на кухне, почините. Отремонтировали, приходят получать. Включили, посмотрели и морщат носы: «У нас лучше показывал, что за картинка такая блеклая, где цвета, где яркость? Плохо починили!»
Мастер просит подождать 2 минуты, уносит телек. Возвращается, включает — левая половина экрана яркая, сочная, правая такая же блеклая. Мужик что-то начинает понимать, женщина же на взводе, почти кричит «Что это такое? Почему половина? Это что, развод на деньги?» и так далее.
Беру влажную салфетку, начинаю тереть мутную часть, она светлеет, далее протягиваю салфетку тетке. Но она буркнула мужу «Жду тебя на улице» и молча удалилась. © PivBear / Pikabu
По мотивам "поторговаться". Я видеокарту продавала. Цену поставила сильно ниже рынка 7тр. Куча покупателей. Но кто первый тот и молодец. Приехал из соседнего города, 2 часа езды. Диалог:
П: Почему так дешево? Она же явно дороже должна стоить, пусть и б/у.
Я (шутя): Ну давайте дороже, я не против))
И он вместо обговорённых 7тр, переводит 8тр. Я в удивлении (я ж думала мы шутим).
П: Ну вы же сами согласились подороже продать)))
- Сломался холодильник: не холодила основная камера. Пришел мастер, раскрутил плату и заявил, что дело в ней — ремонт обойдется в неплохую такую сумму. Пока он танцевал «танец с бубном», холодильник разморозился и заработал. Оказалось, закрылось льдом отверстие, подающее поток холодного воздуха из морозильной камеры в холодильную. Мастеру дал тысячу за «мастер-класс» и выгнал. Теперь при таких симптомах ремонтирую сам. © VladimirSeverov / Pikabu
- У моего отца ужасно не складывается с поиском людей для, казалось бы, простой работы.
Однажды он нанял человека, чтобы тот сделал ремонт в ванной, пока отец уезжал на неделю. Когда вернулся, оказалось, единственное, что было сделано — снят унитаз и разобран душевой уголок. То есть ничего не доделано, а только сломано. Через несколько недель он наконец уволил этого человека, а новая бригада справилась за три дня. © Unknown author / Reddit
- У родственников сломался 32-дюймовый телевизор. Вызвали мастера, он посмотрел и сказал, что нужно менять основную плату. Стоит это почти как новый телевизор, так что решили не тратиться и попросили меня подобрать им подходящий с нуля. Я сказал, что сначала посмотрю сам. Надежды особой не было, но когда снял заднюю крышку, в глаза сразу бросились вспухшие конденсаторы. Нашел подходящие в старых радиоплатах, перепаял — и телик заработал. © Alax / Pikabu
- Тетя заказала на свою дачу жутко дорогую винтажную дверь из Италии. Мы с братом сняли старую дверь с петель, но вызванный мастер не смог приехать. Позвали местного, сами ушли на кухню. Возвращаемся и глазам не верим: мужик додумался увезти дорогую дверь на помойку, потому что «старая», а на место установил прежнюю. Тетя бежала к помойке в истерике, но дверь никто не спер. © Подслушано / VK
- Живу в частном доме, прорвало трубу. На улице −10 °C, сижу в яме, вычерпываю поду, пытаюсь дозвониться диспетчеру, но никак не получается. Через несколько попыток трубку взяла молодая девушка. Дрожащим от холода голосом объясняю ситуацию и прошу прислать мастера, на что она заявляет: «Вы должны подъехать в отделение по ремонту и подписать договор об оказании услуг». Через 15 минут ужаса, холода и криков, мастер все-таки приехал. © Подслушано / VK
Как видите, с мастерами скучать точно не приходится — то рассмешат, то удивят своей находчивостью.
Фу, смотрится не как старая, а как грязная. :( Люди бывают странными.
Меня всегда бросает в дрожь от слова "мастер". Живу одна, поэтому не всегда могу проконтролировать качество ремонта. Вот некоторые ,"мастера" и пользуются. Особенно строители.