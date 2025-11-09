15 человек, которые живут на первом этаже и уже всякое видали

Я живу на первом этаже (и в России!) уже бог весть сколько лет)

Из минусов вижу только то, что под окнами постоянно машины греют, особенно зимой. Не знаю, до какого этажа достаёт эта вонь, но я окна могу открыть только с постоянным контролем, не заведется ли очередная вонючка.

Из плюсов-вид из окна красивый, на деревья и травку, и вдаль хорош, живу на горе. С коляской и велосипедом спускаться-ноль проблем. Сейчас я вообще благословила этот первый этаж: мой сын невероятно энергичный и очень шумный. Как бы мы мешали соседям снизу!