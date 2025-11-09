Чтоб украсть заначку, надо было знать, что она под горшком. Выдумка.
15 человек, которые живут на первом этаже и уже всякое видали
Каждый из нас наверняка подозревает, что жизнь на первом этаже — это как подписка на ежедневный ситком, от которой нельзя отписаться. Граница между квартирой и улицей настолько тонкая, что порой случаются совершенно невероятные вещи. Кажется, жители первых этажей видят в сотни раз больше абсурдных, милых и просто сумасшедших ситуаций, чем все остальные.
- Живу на первом этаже. Лeто, окно открыто. В два часа ночи разогрел себе блинчикoв в микрoволновке. Микроволновка издала хaрактерный звук. Кoмментарий с улицы: «О! Кто-то сейчас будет вкусненькое есть!» © Убойные Истории / VK
- Живу на первом этаже. Вижу, эвакуатор забирает чье-то авто. Минут через 10 слышу взволнованный голос: «Девушка!» Выглядываю в окно. Мужчина продолжает: «Тут машина стояла...» Ответила, что эвакуатор забрал. А мужчина облегченно выдает: «Ну хорошо. Я уж думал, что навсегда ее лишился». © Убойные Истории / VK
- Жена готовила, открыла окно. А живем мы на первом этаже. Отлучилась на минуту, вернулась на кухню. Потом прибежала ко мне и говорит, что цветок с подоконника пропал. А под ним была моя заначка! Я бегом на кухню, смотрю, а зеленый горшок на месте, успокоился. Тут жена говорит: «Ты не переживай, я твою заначку перепрятала». Спросил, куда. Она ответила, что под красный горшок. И тут я понимаю, что он-то и исчез. И она только тогда это осознала. © Палата № 6 / VK
- Когда-то я жил на первом этаже и тролил сидящих под окном бабусек. Записал на кассету заставку из «Санта-Барбары» и включал так, чтобы было слышно на улице. Надо было видеть этих кроссфит-спринтеров, которые наперегонки бежали на 3-5 этажи! © rusmizus / Pikabu
- Живу на первом этаже. Завела кота, но дома он не любит сидеть, а часто уходит гулять через окно. Уходя на работу, оставляла окно открытым. Однажды вернулась домой, открыла дверь, но не смогла зайти. Все из-за того, что повсюду были коты! Я насчитала 22 котов, мой был 23-м. В это время мой красавец сидел у окна, держал лапкой ручку и запускал новых друзей. © Карамель / VK
- Мы жили на первом этаже. У нас на тот момент был 6-месячный ребенок. Соседка родила дочку. Так вот, ее муж, чтобы их не будить, звонил мне на домофон. Пыталась как-то сказать, что не надо так делать, ведь мой сын постоянно просыпается. Он и ее брат могли и ночью звонить. Если не открываю и отключаю домофон, то ключом стучали в окно. Хотя они тоже жили на первом этаже. © asemalibaeva
- Когда я был маленьким, у нашей семьи не было телевизора. А мы-то с братом слышали, как во дворе некоторые дети между собой обсуждают телепрограммы и кино, всегда посмотреть хотелось. И как-то раз мы заметили, что у одного мужика с первого этажа так классно расположена мебель в комнате! Диван стоял спинкой к окну, ну а телевизор из окна было видно довольно хорошо. После такого открытия мы облюбовали дерево у него под окном, чтобы хоть немного поглядывать на телек. Где-то через неделю он это заметил, но не стал нас ругать. Повернул телевизор так, что экран стало видно гораздо лучше. И стал приоткрывать окна, чтобы нам было слышно звук. © Палата № 6 / VK
- Купила сыну пижаму. Сполоснула ее и вывесила на улицу с другим бельем. Летом все быстро высыхает. Выглянула в окно, а пижамки-то и нет! Каково же же было мое удивление, когда спустя полгода свекровь подарила точно же такую же пижаму нашему ребенку на Новый год. Она подарила ее спустя полгода после пропажи. © Подслушано у девушек / VK
- Живу на первом этаже и часто крашусь у подоконника. Как-то в очередной раз наносила макияж, но открыла окно, так как было жарко. В этот момент мимо проходил какой-то дед и сказал мне: «Зачем красишься? И так очень красивая, парни любят не за штукатурку, а за душу и за умение готовить. Еще раз увижу, что красишься, заберу твою химозину и выброшу». Посмеялся, улыбнулся и пошел дальше. Это было очень мило. Так дед внушил мне полюбить себя даже без косметики. © Карамель / VK
- Если живешь на первом этаже, то в жизни появляется новая категория для рассказов в компании. Вот один из них. Суббота, вторая половина дня. Я жевала бутерброд с чаем на кухне под какой-то фильм. И тут мое внимание привлек звук «чего-то», приземлившегося на карниз. Открыла, увидела кошку, которая сразу же зашла в дом. Написала подруге, а та ответила: «Так вот как они появляются!» Посмеялись, а что с гостьей-то делать? Обратно в окно она не торопилась, от ужина и воды отказалась, а оставить ее у себя меня не привлекало. Пришлось сидеть с гостьей на подоконнике у открытого окна и ждать, когда она надумает все-таки уйти. К слову, ошейника на ней не было, но шерсть была чистая и пахла шампунем. Погостив в общей сложности не больше часа, киса выпрыгнула в окно, а я доела бутерброд уже с холодным чаем. © **3061 / Pikabu
- Живу в квартире на первом этаже. Сегодня у кого-то в подъезде была свадьба. Я как раз пришел из магазина, а прямо под дверью конкурс. Жених должен пройти по наклеенным следам по лестнице наверх. Скучно у них как-то было. Открыл дверь, врубил на полную тему из «Форт Боярд». Дружно поржали и пригласили на свадьбу! © Подслушано / Ideer
- Живу на первом этаже. Два месяца назад приготовила пельмени, тарелку с ними поставила остывать на подоконник. Через пару минут возвращаюсь, а тарелки нет. Так расстроилась, что осталась без завтрака, да и тарелки любимой лишилась. А сегодня опять оставила окно открытым, отошла, возвращаюсь, а там моя тарелка, а внутри нее конфеты. Аж настроение поднялось от такого неожиданного сюрприза! © Не все поймут / VK
- Захотелось мне как-то булочек с корицей. Быстро раскатала тесто и начала готовить. От духовки жар идет, я в майке и шортах. Но мне неимоверно жарко, так что открыла окно на всю. Живу на первом этаже. В этот момент мимо проходил молодой человек. Он остановился, принюхался, от булочек из духовки уже был аппетитный аромат, увидел меня в окне и обомлел. Сказал, что булочки пахнут божественно, он хочет у меня купить несколько штук. Я была в хорошем настроении, а парень симпатичный, приятно себя вел. Пригласила к себе на чай и булочки. Посидели. Он сказал, что готов мне руки целовать за такие вкусные булочки. Когда уходил, попытался мне всунуть деньги за угощение, но я отказалась. Тогда он пригласил меня погулять. Погуляли. С тех пор прошло два года, уже второй год мне руки целует. До сих пор без ума от булочек. © Палата ** / VK
- Летом развешивала свое белье на веревку, а живу на первом этаже. Вижу, соседи, муж с женой, идут и пялятся на мой балкон. Пока наклонялась к тазику, услышала их диалог. Мужик сказал: «Смотри, какие розовые стринги со стразами! Давай и тебе такие купим?» Соседка сказала ему не пялиться на чужое белье. Что ж, за комплимент приятно, но неловко, что мы теперь знаем друг друга ближе, чем раньше. © Не все поймут / VK
- Просыпаюсь ночью от мужского хохота. Смотрю в окно — на моей террасе мужики тусуются, поляну накрыли. Один меня заметил — я задернула занавеску. В окно затарабанили — я замерла. И тут с террасы мне орут: «Девушка, ну откройте, а то нам неловко. Мы подумали, что это общественная терраса дома, а не ваша личная. Мы тут день рождения Толяна из 12-й квартиры празднуем, вот решили с вами поделиться: шашлычок, салатики, тортик. Просто примите за неудобства, и мы уйдем». На ватных ногах я открыла окно, взяла лотки и тут же захлопнула ставни. А мужики реально ушли куда-то.
Жизнь на первом этаже — это бесконечный калейдоскоп событий, где никогда не знаешь, кто или что заглянет к тебе в окно следующим. А у вас или ваших знакомых были курьезные случаи, связанные с жизнью так близко к улице?
В России - ужОсс жить на первом этаже.
Но мы в другой стране. Третий год - первый этаж, полёт нормальный. Своя терраса, клумба, шезлонг, гриль. Кота выгуливать удобно. Да, ходит народ под окнами, но редко. Не напрягает. Бесят бабушки, которые могут зайти и общаться (это некультурно считается).
Я живу на первом этаже (и в России!) уже бог весть сколько лет)
Из минусов вижу только то, что под окнами постоянно машины греют, особенно зимой. Не знаю, до какого этажа достаёт эта вонь, но я окна могу открыть только с постоянным контролем, не заведется ли очередная вонючка.
Из плюсов-вид из окна красивый, на деревья и травку, и вдаль хорош, живу на горе. С коляской и велосипедом спускаться-ноль проблем. Сейчас я вообще благословила этот первый этаж: мой сын невероятно энергичный и очень шумный. Как бы мы мешали соседям снизу!
В детстве жила на первом, из плюсов: кот свободно гулял, а я могла залезть через форточку, если ключи забывала или теряла, подружки стучали в окно, чтобы позвать на улицу(телефона не было). Минус был один раз - подозрительный мужик изучал наши окна, вызвали милицию и его забрали, он в розыске был.
Из своего опыта проживания на 1 этаже помню безумные погони в детстве) мы жили в частном доме и могли бегать через двери и окна. Можно было спрыгнуть в траву или спуститься по приставной лестнице) а помещений много) в прятки играть круто и обливаться водой)
Ну а сейчас в 40 лет за 1 этаж меня благодарят коленки)