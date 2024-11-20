20+ историй о том, что даже в театре и музее можно попасть в приключение

Папаша первый раз, наверное, в театре. И чувствует себя героем, раз зрителей рассмешил. А как должны чувствовать себя актёры, когда такой вот клоун вмешивается в спектакль? Кстати, выяснила, что действие происходило в постановке "Ханума". Отличный спектакль, с юмором, неожиданной развязкой сюжета. Зачем быдло ходит в театр? Лучше пусть идёт н.а стадион или в цирк. Там кричать можно что угодно.