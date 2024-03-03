16 женщин, у которых везение и интуиция прокачаны на 100, раз они такого мужика отхватили
Народное творчество
8 минут назад
Влюбиться легко, но найти подходящего человека, с которым можно будет построить надежные и гармоничные отношения — не самая простая задача. Истории героев нашей подборки — еще одно доказательство того, что могучие рыцари и благородные принцы обитают не только в сказках.
- Мой мужчина, проявляя заботу, покупает мне домой хорошие продукты, сделал ремонт на балконе и в моем гараже. Можно назвать меня меркантильной и подумать, что я с ним из-за денег, но это не так. Именно он наседал на меня, чтобы я бросила скучную работу и начала заниматься тем, что мне нравится. Затем он долго и убеждал меня поменять и это место работы, поскольку стали плохо относиться и задерживать зарплату. Я в силу неуверенности в себе на такие шаги никогда бы не решилась. Зато теперь, благодаря ему, работаю на любимой работе и кайфую. Это круче, чем клянчить дорогие подарки, ведь со старой профессией меня ждала только деградация. Как говорится, подарил удочку, а не рыбу. © Подслушано / VK
- Знакомый женится на девушке из очень богатой семьи, он же обычный работяга и трудоголик. Еще до предложения руки и сердца у них был разговор. Она сказала, что кольцо стоимостью меньше 200 тыс. она не примет. Пахал он очень долго, чтобы сделать предложение. Теперь ей нужна помпезная свадьба с миллионом гостей, дорогими обручальными кольцами и платьем. Так как он «добытчик», то она рассчитывает, что все будет устроено за его деньги. Он пашет на трех работах, а она взяла родительские деньги и катается по магазинам и салонам красоты. Его все устраивает, любит ее безумно. Переживаю, что она заездит мужика, но не лезу в чужое дело, раз ему все нравится. © Подслушано / VK
- Когда я собирался уходить от истеричной, вечно требующей чего-то жены, стал задумываться: а где та самая жена с безумными объятиями? Где ее поцелуи? Где ее смех? Почему она стала такой змеей? Высасывает из меня своими скандалами все нервы. Покумекал и стал приносить домой всякую мелочь и говорить, что думал о ней, когда покупал — стала сбрасывать кожу змеи. Через свое сопротивление стал звонить в обед (еще бы самому на скандал нарываться). Завтра приглашу на свидание за ее смех по вечерам. © Подслушано / VK
- Сказала мужу, что если он научится готовить, то я выйду на работу, а он может быть в роли домохозяина. Когда мы познакомились, он даже воду вскипятить не мог, а теперь умеет готовить все, что я люблю. Дело осталось за малым — найти мне работу, где платят $ 32 в час. © BeautifulDragon94 / Reddit
- День святого Валентина был особенным праздником для моей жены и ее семьи. Когда я спросил супругу, чего она хочет на Валентина, она разрыдалась. Начал выяснять причину слез — оказалось, переживает из-за мамы. Ее папа всегда дарил ее маме букет роз и вкусняшки, но в прошлом году тестя не стало. Супруга очень расстроилась из-за того, что мама останется одна в такую дату. Так вот в день икс я вместо работы поехал к теще, заранее зная, что ее не будет дома. Воспользовавшись запасным ключом, оставил букет роз и те самые сладости. Через час теща обнаружила подарок и написала жене. Догадалась, что сюрприз сделал кто-то из нас. Поблагодарила и была очень довольна. Так мой секрет оставался секретом всего час. © ps_Inferno_Dragon_ / Reddit
- Мой парень саксофонист, лауреат многих конкурсов. Я же пишу стихи, не то чтобы великая поэтесса, но выходит неплохо. Зная мое пристрастие к поэзии, он пригласил меня на поэтический вечер, где должен был играть. Темнота, горят свечи. Парнишка, читавший стихи, закончил очередное стихотворение, мой любимый появился на сцене и заиграл. Я ощутила то, чего никогда раньше не ощущала — просто поняла, что именно сейчас мы близки, как никогда. И как бы ванильно ни звучало, я растворилась в мелодии на это мгновенье. Заплакала, но сама не знаю, почему: то ли растрогалась, то ли поняла, насколько я счастлива. © Подслушано / Ideer
- За подругой ухаживал парень. Умный, воспитанный, добрый, но при этом бедный студент без работы. Она объяснила ему, что, несмотря на взаимную симпатию, ей нужен равноценный партнер рядом, который вместе с ней будет зарабатывать и строить совместное будущее. Ждать, когда он отучится, погуляет и найдет работу, она не готова. Так он взял и сразу же устроился на работу. Со временем начал очень хорошо зарабатывать. Сделал все, чтобы у них была возможность жить вместе. Их отношения стали для него стимулом. Сейчас они уже женаты, оба успешно строят карьеру и счастливы.
- На пятую годовщину брака решила сделать мужу классный подарок. Чтобы сделать это без урона бюджету, попросила на работе несколько задач, за выполнение которых мне дадут хорошую премию. Впахивала, оставалась допоздна на работе. Но заметила, что муж тоже постоянно на работе. Какие-то звонки у него странные: при мне, он на них не отвечает, а уходит в другую комнату. Естественно, сразу же подумала о любовнице. Расстроилась, рыдала. Но решила подарок все же подарить. Даже если все идет по наклонной, это были счастливые отношения. И в день годовщины я, расстроенная, но любящая, дарю ему подарок. И он с таким же расстроенным лицом дарит мне мою давнюю мечту, которую я не могла себе позволить из-за того, что это, по сути, блажь, а тратить общие деньги на такое как-то стыдно. Поговорили. Короче, он тоже ходил по подработкам и тоже думал, что я ему начала изменять. Два сапога пара. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Так сложилось, что мой муж — это мой директор. Иногда на работе возникают производственные моменты, когда он, по моему мнению, слишком многого от меня требует. Устала, не выдержала. Дома вечером легла к нему на плечо. Реву и приговариваю:
— Колечка, у меня начальник такой придира! Сил уже никаких нет...
— Ну, расскажи, что там. Я с ним разберусь, — и гладит меня по голове.
Люблю его. © ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ / Telegram
- С мужем вместе 7 лет. За это время было много хорошего и плохого. Мы очень сильно любим друг друга, но романтика ушла давно. Кажется, что ее не было лет 100 уже. Начала потихоньку намекать на то, что хочется чего-то милого, ласкового, необычного, при этом стараясь не пилить. Говорила, что рада носить его фамилию и воспитывать его детей. Гладила бороду и волосы, называла Зайкой и Мишкой. И вот на днях любимый удивил. Он принес мне барсука. Обычного барсука, которого взял на время у друга в зоопарке. Аргументировал тем, что я намекала на мягкое и ласковое, просила что-то необычное. Лайкала посты с животными. А еще мы Барсуковы. Романтики особой не получила, но и на этом спасибо. Удивил. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У моего отца был сложный характер. С мамой они часто спорили и порой с трудом шли на компромиссы. Но при этом я не знала пару более счастливую, чем они. Даже спустя долгие годы брака отец бегал с огромными букетами роз встречать маму на вокзал. Мы могли проснуться с утра и увидеть стол, полностью засыпанный сладостями — папа просто хотел порадовать своих девочек. Он часами мог говорить о том, как ему повезло, что он повстречал мою маму и какая у него прекрасная дочь.
- Знаю пару, где разница в возрасте 20 лет. Сейчас ей уже под 70 лет, а ему под 90. Он бодр, подтянут и элегантен. До сих пор работает. Она же не работала ни дня в своей жизни. Теперь смеется: «Когда выходила за него замуж сразу после школы, все вокруг шипели, что я буду на старости лет за ним горшки выносить. А я сейчас лежу с переломом бедра, и кто за кем горшки выносит?» © Мариша Колтунова / ADME
- Моя мама бесится, что муж платит мне зарплату. Мы договорились, что пока я в декрете и какое-то время после него не работаю, то получаю на отдельную карту определенную сумму денег (на хозяйство деньги получаю отдельно). Эти деньги чисто мои, я их по большей части откладываю, иногда трачу на свои хотелки. Мужа это устраивает, потому что я полностью веду быт. Он приходит на все готовое: ест, отдыхает, играет с ребенком и не парится ни о чем. Мне тоже хорошо. Я пока не сменила сферу деятельности, прохожу обучение и через год планирую выйти в офис на работу. Не помню, как об этом узнала мама, но сразу же начались скандалы. Начала причитать, что я опустошаю семейный бюджет и вообще жена плохая. А вот она в свое время шестидневку работала и дома все сама делала, спала по 5 часов в день и ничего, выжила! Я уже не раз говорила, что я не ломовая лошадь и что мой муж не бытовой инвалид, как мой отец. Когда я болею или уезжаю, он в одиночку прекрасно справляется со всем. Папа же даже тарелку каши не способен приготовить. Видимо, придется маму блокировать. Не выносит она вид семьи, которая не страдает. © Подслушано / Ideer
- Когда кто-то узнает, что между знакомством и браком у нас с мужем прошло около 3 месяцев, удивляются, какие мы рисковые. А я уже через несколько встреч знала, что выйду за него. Потому что он первый человек в моей жизни, который с первого раза запоминал все мелочи обо мне. Какой вид кофе я люблю, какие цвета в одежде. Какие фрукты ем, где мне нравится отдыхать. Моя мама до сих пор дарит мне вещи ужасных цветов, хотя я просила так не делать. А тут чужой человек сразу стал все делать правильно. В итоге мы женаты больше 10 лет. Он все так же все помнит. Знает любимый вид мороженого дочери, знает имена всех друзей сына. Даже устраивая сюрпризы, он попадает в точку. Люблю его больше жизни! © Подслушано / Ideer
- С мужем в браке пять лет, и я почти никогда не стояла у плиты. Мы оба занимаем высокие должности, а еду предпочитаем заказывать на дом, а еще выбираться в ресторан и кафе. В этом нет ничего криминального, порой и экономнее получается. Вкуснее и полезнее. Надеюсь, когда-нибудь у людей искоренится полностью установка в сознании: «Женщина должна быть хозяйкой и готовить борщи». Я умею готовить вкусно, но делаю это только тогда, когда мне самой захочется. Любимый поддерживает. © Подслушано / Ideer
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