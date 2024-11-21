17 эффектных совпадений, которые помогают верить в чудеса

Порой жизнь закручивает сюжеты покруче, чем знаменитые сценаристы. Именно поэтому не только в кино можно встретить на другом конце света одноклассниц, обнаружить свое фото в рамке в магазине и выйти замуж за Деда Мороза из детства. И герои нашей статьи знают об этом на собственном опыте.