17 эффектных совпадений, которые помогают верить в чудеса

Истории
2 минуты назад

Порой жизнь закручивает сюжеты покруче, чем знаменитые сценаристы. Именно поэтому не только в кино можно встретить на другом конце света одноклассниц, обнаружить свое фото в рамке в магазине и выйти замуж за Деда Мороза из детства. И герои нашей статьи знают об этом на собственном опыте.

  • Муж позвонил и попросил принести ему в гараж разводной ключ. Я собрала ребенка, закинула ключ в коляску, пошли. А в соседнем дворе дядьки ковыряются под машиной. И вдруг один говорит: «Где я тебе разводной ключ возьму?» А тут я такая: «Надо?» Лица мужиков нужно было видеть! Но самое интересное в том, что на следующий день мой муж услышал эту историю на работе: один из мужчин оказался его подчиненным. © LittleRunaway / Pikabu
  • Было со мной такое: собралась с сыном на прогулку. Пока выносила коляску в подъезд, мой годовалый сын закрыл входную дверь изнутри на защелку. Стоит, ревет за дверью и в силу возраста не понимает, как открыть. Рабочий день, никого из соседей нет дома. Уже думала в МЧС звонить, но тут сосед идет, который никогда домой на обед не ходил, а именно в тот день ему дома срочно что-то понадобилось. Он рукастый, взял фомку и открыл дверь. А сынок уже от страха и рыдать не мог, икал только. Этот же сынок мне в дамскую сумочку шуруп подложил. На работе в офисе сотрудник в тот же день говорит: "Очень шурупчик нужен сейчас, любой". И смеется, мол, откуда у бухгалтеров шурупы. А вот он у меня, в дамском ридикюле. © ohanami / Pikabu
  • Шла я через свой двор и услышала писк котенка. Он прямо плакал, бедный, высоко на дереве. Я в панике, людей вокруг нет, лестницы нет, пожарные ехать отказались. А котенок идет по ветке, вот-вот свалится. Я сняла куртку, собралась его ловить. И тут сошлись звезды: вдруг из-за угла вывернул мужик в спецовке и с лестницей в руках. Он за секунду снял и вручил мне котенка. Эта наглая рыжая моська уже 11 лет со мной. Никогда бы не подумала, что могут быть такие совпадения и что в тот момент, когда я больше всего в мире желала лестницу, мне просто преподнесут ее на блюдечке. © Chikkita / Pikabu
  • В 16 лет со своей первой любовью сделали фото в фотоателье "на вечную память". Одно фото мне, одно ему. Но свадьбы не получилось. Парень уехал в другой город за тысячу километров. Спустя года, когда я была уже преподавателем в институте, на паре мой студент протягивает мне знакомое фото и спрашивает, не я ли на нем. Шок, удивление. Откуда? Оказывается, он ездил в головной ВУЗ в тот город. И в съемной квартире, в одной из книг в шкафу наткнулся на это фото и забрал, чтобы убедиться, что на этом фото я. Теперь у меня две фотографии "на память". © Unknown author / Pikabu
  • Выбираю продукты в магазине. Тут мимо проходят ребенок с мамой. Важно отметить, что в то время у меня были крашеные волосы. Ребенок говорит: "Мама, мама, можно мне такие же волосы, как у него?" Мать смеется и говорит: "Если мы увидим его снова, Вселенная даст мне знак, что так и должно быть". Неделю спустя я иду снимать деньги в банкомате и вижу их. Ребенок меня так и не заметил, но лицо матери, когда мы встретились взглядами, было бесценным. © BadAtLife42 / Reddit
  • Прошлой осенью попала на распродажу. И нашла очень дешевое пальто. Видимо, низкая цена затмила все, и я его купила. Потому что, примерив его дома, я обнаружила, что талия сантиметров так на 10 выше, чем нужно. Не по росту пальто, носить невозможно. Отложила. И весной передала его для племянницы. У них очень небогатая семья, я и подумала, что пальто не будет лишним. Мама увезла его, и в тот же день отдала пальто.
    Вечером звонит племянница и рассказывает: "Спасибо, ты не могла предположить, насколько помогла. У нас была небольшая сумма, на которую можно было купить или выпускное платье, или куртку на весну. Из осенней одежды я уже выросла, думала, придется взять куртку, это нужнее, а без выпускного переживу. И тут пальто от тебя, красивое, и прям как на меня шили! Надо же было ему 5000 километров преодолеть, чтобы попасть ко мне!" © My.lilla / Pikabu
  • Когда я впервые встречаю кого-то и он узнает, что я из Мексики, он почти всегда говорит: «Я знаю кое-кого из Мексики! Может, ты их знаешь?» А я думаю: «Неужели? Вы ведь понимаете, что в стране проживает более 130 миллионов человек? И она очень большая, с разными городами и всем остальным?» И пока все эти мысли проносятся у меня в голове, мне говорят имя человека, и оказывается, что я его, блин, знаю. © arrozconfrijol / Reddit
  • Я потратил несколько месяцев на поиски квартиры, чтобы переехать в Торонто. А когда наконец нашел ее, оказалось, что в мою квартиру в моем родном городе переезжает тот же человек, в чью квартиру переезжал я. © leif777 / Reddit
  • Развелась и решила загадать себе мужчину с учетом тех моментов, которые не устраивали в бывшем муже. Но через несколько месяцев мы снова сходимся, и надо же... Вот он — с квартирой, машиной, не женат и без алиментов, любит моего (нашего) ребенка и в придачу ко мне начал относиться внимательно. В общем, ни о чем не жалею. Пойду еще чего-нибудь загадаю! © Подслушано / Ideer
  • Во втором классе перед Новым годом я заболела ветрянкой и вышла с больничного за два дня до утренника. Я очень любила читать стихи. Но так как выздоровела я слишком поздно, стихов мне не досталось. Я очень переживала по этому поводу, и мама написала мне стих сама. Я его выучила и решила, что обязательно расскажу Дедушке Морозу. Но мне так и не дали слово, утренник закончился, все разошлись по классам, а я стою в актовом зале под елкой и рыдаю.
    Заходит завуч, видит меня рыдающую, выясняет, в чем дело. Пинками выгоняет из гримерки Деда Мороза (которого, само собой, играл старшеклассник), заставляет его выслушать мой стишок и сфотографироваться со мной. На втором курсе университета я начала встречаться с парнем, который тоже заканчивал нашу школу. И вот, сидим мы, смотрим фотографии, он показывает фотку, где я стою зареванная в карнавальном костюме рядом с Дедом Морозом, и говорит: «Так это же я». В общем, я уже шесть лет замужем за своим личным Дедом Морозом. © IamLie / Pikabu
  • Много лет назад я устроилась в контору, где перед моим приходом полностью обновился отдел и руководители. Одним из них была девушка с очень сомнительными компетенциями. За месяц или два на нее поступила куча жалоб. По итогу с ней попрощались. Через полгода решила уйти я. Меня пригласили на собеседование. Совсем другое направление у компании, другой район города. По итогу на собеседовании меня встретила та самая уволенная. © yzhikvtymane / Pikabu
  • Мы с женой ходили по магазинам, и она захотела купить рамку, чтобы поставить нашу свадебную фотографию на свой рабочий стол на новой работе. И тут мы натыкаемся на подходящую рамку. Но что самое интересное - фотография производителя в рамке была нашей собственной свадебной фотографией! © CreativityTheoris / Reddit
  • Знакомый в очередной раз полетел в командировку. Сделка состоялась, и, соответственно, был банкет. До этого, с его слов, жене он совсем не изменял, но тут попалась знойная красотка. Случился ночной «роман». После он вернулся домой и продолжил прежнюю жизнь. Прошло полгода. Приходит он однажды домой, а в гостях у его жены сидит та самая знойная красотка из командировки. Оказалось, это ее давняя подруга детства, с которой они не виделись много лет. Занавес. Развод. © Ikolos / Pikabu
  • На день рождения муж подарил путевки на Кубу. Не летала самолетом лет сорок, очень боюсь высоты, но что делать, подарок есть подарок. Летим. Приезжаем в Варадеро, курортная зона (более 40 отелей). И в первый же день на тропинке к океану встречаю двух своих одноклассниц! Вот как так?! С Верой встречались три года назад, Ирину не видела больше 45-ти лет. Чудеса действительно случаются! © Подслушано / Ideer
  • Много лет назад через интернет искала однофамильцев, с одним начали хорошо общаться. Теперь готовимся к свадьбе. У наших отцов полностью совпадают ФИО, у мам — фамилия и имя. Плюс жених долго встречался до меня с девушкой, у которой дата рождения полностью совпадает с моей. Вот такие совпадения! Подруги завидуют, что мне не придется менять документы. © Подслушано / Ideer
  • Когда мы переехали в квартиру в Мумбаи, родители сказали мне, что моя комната раньше принадлежала девочке моего возраста по имени Сара. Проходит год, я еду в Бангкок на соревнование и встречаю девушку по имени Сара, которая раньше жила в Мумбаи. Обмениваемся подробностями, и выясняется, что это та самая Сара.
    Прошло 6 лет, родители сейчас живут в Турции, а я начинаю учиться в колледже, на другом краю света. И тут все рассказывают мне о «другой девушке, выросшей за границей, с которой я должна познакомиться». В конце концов мы встречаемся на вечеринке. Это та самая Сара. Очевидно, я следую за ней по всему миру. © pinkrobots / Reddit
  • Я зашел в магазин, чтобы купить выключатели. Сотрудник спрашивает, не нужна ли мне помощь. После того как он мне помог, завязался разговор (у него был итальянский акцент, а оба моих родителя — итальянцы):
    — Так как давно вы в Канаде?
    — 6 лет. Вы тоже итальянец?
    — Мои родители — оба итальянцы.
    — Из какой части Италии они родом?
    — Молизе.
    — Я тоже. Из какого города?
    — Изерния.
    — Ого. Я тоже оттуда. Как зовут твоего отца?
    — Такая-то фамилия.
    — Альбино?
    Оказалось, что его отец вырос вместе с моим. Каждый раз, когда он разговаривал с отцом после приезда в Канаду, тот спрашивал его, нашел ли он Альбино. Он пытался объяснить отцу, что Канада огромна, и они не знают, в какую часть Канады переехал мой отец 45 лет назад. Я позвонил отцу и дал ему возможность поговорить с сыном его давно потерянного друга. Он был очень рад. © flavtron / Reddit

Счастливый случай играет не последнюю роль в жизни многих людей. Иногда сюжеты подобных историй закручиваются так лихо, что читаешь — и сам себе не веришь.

Комментарии

Уведомления
Анна Анна
16 часов назад

В Сочи гуляем с подружкой. Знакомимся с мужиком (Прибалт, не помню откуда). В процессе разговора выяснилось что он купил квартиру в моем доме, в соседнем подъезде. Долго выходила во двор с мыслью : только бы не встретиться

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