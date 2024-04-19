18 редких совпадений, от которых челюсть сама до пола отвисает

Бывают такие совпадения — одно на миллион. Например. можно пойти в общественную уборную и случайно найти драгоценное украшение. Или обнаружить нужную сумму прямо на пороге магазина, зайдя за продуктами для малыша. А некоторым героям этой подборки даже кажется, будто сама судьба словно подает знаки через подобные совпадения. Как бы там ни было, а в память они врезаются раз и навсегда.

Приперло меня зайти в общественный туалет в центре не самого чистого городка. Обычно не хожу, но 8-й месяц беременности, сильно давило на мочевой пузырь. Сделала свое дело, кидаю бумажку в урну. Прицелилась, вижу: в урне что-то блестит. Присмотрелась: среди бумажек браслет, вроде золотой, толстый, как старухи марокканские носят. Достала, помыла, с собой забрала. Отдали семейному ювелиру на проверку. Оказалось, там около 15 граммов чистого золота. © Дарья Шагалина

Зашла как-то речь у нас с коллегой про забавные и интересные фамилии. Она поделилась случаем из жизни. Однажды ее друга по фамилии Блин отправили на какую-то конференцию по работе. После официальной части все давай знакомиться. И вот, подойдя к очередной фигуре, наш Блин протягивает руку: «А. Блин, приятно познакомиться». Коллега, ничуть не смутившись, выдает: «Да я всю жизнь тебя искал! Очень приятно, я И. Сковородка». © DStump / Pikabu

«Этот лак для ногтей один в один как дочкин футляр для очков»

Лет 20 назад, когда в нашем городе еще были трамваи, застряла я на остановке в незнакомом месте при пересадке на другой маршрут. Нет моего номера 2 часа, реально. Вечереет, уже и автобусов нет, и людей мало. Стою, размышляю: как меня так угораздило, что же меня держит здесь? Через дорогу идет мужичок с газетным свертком в руках. Подходит и спрашивает: «Девушка, вы любите розы? А то я на работе розы оборвал, уже пора убирать все». Отдает мне сверток с цветами и уходит. И через 5 минут приходит мой трамвай! Дома сверток развернула, а там 118 обычных садовых розочек. А цветы я очень люблю! © Зульфия Усманова

2002 год. Сунула последнюю бумажную десятку в карман и пошла сыну за молоком и хлебом. По дороге в магазин понимаю, что потеряла деньги. Выгребла всю мелочь — хватало как раз на пакет молока. Захожу в магазин и вижу на пороге ₽ 50. Купила несколько пакетов молока. Никому в жизни я не желала столько здоровья, счастья и удачи, как тому человеку, который потерял те ₽ 50. © Василя Бикмуллина / ADME

Однажды поехала на такси в центр Торонто. Приехала и вскоре до меня дошло, что оставила мобильный телефон в машине. Звоню на него, потом в таксопарк — безуспешно. В итоге смирилась, что телефон пропал, и продолжила свой вечер. Погуляв по городу, я снова села в такси. И тут подумала, что где-то уже видела водителя. Вдруг понимаю, что я в том же такси. Немного поискав, я обнаружила свой телефон застрявшим между сиденьями. Жаль, что через 2 дня я постирала его в стиралке вместе с джинсами. © myrevenge / Reddit

В ноябре прошлом идем с дочкой, гуляем по парку, разговариваем. У нее день рождения через неделю (7 лет), я ей обещала кафе (для семьи) и праздник для друзей дома. А бюджета могло хватить только на одно мероприятие... Судорожно думаю, где же денег взять. И тут дочка поднимает что-то с асфальта: «Мама, а это настоящие деньги?» И показывает мне ₽ 5 000! Так кафе и оплатили — попали в какой-то счастливый час, и с этой скидкой счет на 6 человек был ₽ 4 999. Такое вот чудо. © Марина Горбачёва

Купили с подругой печеньки с предсказаниями. Открываю: «Сегодня лучше не соглашаться на сделки». А утром пришла СМС от друга — просил скинуть деньги. Вдруг звонит этот друг и говорит, чтобы я ничего не скидывала: мошенники его взломали. Открываю следующую печеньку: «Зеленый не всегда означает, что можно идти вперед». В этот момент мы подошли к светофору — зеленый свет. Я одергиваю подругу, и тут в паре сантиметров от нас пролетает машина. Открываю третью печеньку: «Удача в твоих руках, быстрее используй ее». Беру лотерейный билет и не верю своим глазам: выигрыш 10 000 рублей! © Палата № 6 / Vk

© downtownjonibrown / Reddit Apostolov Anna 19 часов назад И что в этих сумочках гуччи такого,что все писают кипятком ,только их видят

По мне ни красоты ни изящества в них нет

Как будто бабушкину хозяйственную сумку перешили

Цвет коричневый и полоска красно зеленая

🤮 - - Ответить

Обустраивал я себе комнату потихоньку, купил компьютер новый, сабвуфер, стол, клавиатуру. Но пришлось уволиться с работы, и я не смог сделать завершающий штрих — приобрести нормальный стул. Сидел на старом, деревянном. В итоге выиграл в конкурсе геймерское кресло. Мать, кстати, не верила в то, что я победил, до последнего. Поверила только тогда, когда я этот стул собрал. Все думала, что это «развод». © Илья Барсов / ADME

Несколько лет назад на онлайн-аукционе я билась за статуэтку собачки, которая как две капли воды была похожа на моего недавно умершего питомца. Я проиграла, так как цены уже стали выше, чем я могла себе позволить. Статуэтку выиграла другая женщина. На следующее утро мне в дверь позвонили. На пороге стояла она и протягивала мне статуэтку со словами: «Я знаю, каково это — терять животных». Развернулась и ушла. Я кричала вслед «спасибо». © Anna Penaranda Caceres

В 2017-м выгнала из дома бывшего мужа и каждый день терзалась вопросом: «А не погорячилась ли я?» В очередное утро говорю: «Кто-нибудь, дайте мне знак, что я сделала все правильно!» И тут надеваю брюки, а в кармане что-то есть. Достаю, а там $ 300! Так я и поняла окончательно, что все правильно сделала. © EUPHORIA / ADME

Несколько лет назад поехали с товарищем отдохнуть, а где остановиться не знали. И у него, у и меня были знакомые там, куда мы ехали. Вот и подумали, что сможем переночевать у кого-то из них. Выяснилось, что наши приятели были соседями по комнате и оба говорили друг другу, что ждут в гости товарища. © Unknown author / Reddit

Было дело под Новый год. С деньгами было, мягко говоря, туго, даже голодно местами. Гуляли с собакой около дома поздно вечером и нашли несколько банок с консервами: грибы, ананасы, что-то еще. Банки помятые, видимо, у кого-то пакет порвался, и они упали на асфальт. Покружили вокруг этих банок минут 20 (вдруг хозяин вернется), но никто не пришел. Моральная сторона вопроса, конечно, сильно мешала. В итоге все-таки забрали их домой и пиццу забабахали. Помню, такая радость была, прямо как будто мешок подарков нашли! © wow kozz / ADME

«Иду себе мимо детской, никого не трогаю. Поворачиваю голову — чуть в штаны не надул от страха»