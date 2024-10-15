20+ человек поняли, что молодость — это не навсегда, и вот как это произошло
Народное творчество
2 часа назад
Жизнь порой летит так стремительно, что мы не успеваем осознать, как становимся не просто старше, а навсегда расстаемся с беззаботной молодостью. Иногда понимание того, что тебе уже давно не 18, приходит внезапно — от неожиданного вопроса прохожего или бестактного комментария в магазине. Но, честно признаться, даже после этого озарения смириться с тем, что настоящие взрослые это теперь мы, бывает сложновато.
- Сегодня поняла, что все это «мне 30, у меня защемило шею, потому что я неудобно спал» совсем не смешно. Проснулась с дикой болью в руке и опухшим пальцем. К чему это я? Если вам около 30, не теряйте бдительности даже в кроватке. Можно просто спать, никого не трогать, а проснуться и поехать в травмпункт. Оказалось, у меня ушиб с растяжением связки и еще чего-то там.
- 3 дня назад случилось ужасное. Но начну издалека. Моя подруга (младше меня) прозорливо заметила, мол, девушки после универа начинают сидеть в офисах и у них появляется животик. И это «начало конца». Она этого боится и записалась на спорт. Пф-ф, ну я-то пресс с 11 лет качаю. То фитнес, то танцы. Но вот уже год не ходила в зал. Тут смотрела запоем «Далеких странников» и трескала на ночь шоколадки с чаем. Итог: 3 дня назад обнаружила у себя то самое пузцо. Кошмар! Теперь перед сном качаю пресс.
- Ко мне однажды брат приехал в гости. Я тогда только-только снял себе квартиру после институтской общаги. И вот мы с ним выходим вдвоем, и соседка выходит из квартиры напротив, и молвит мне: «О, сыночек к тебе приехал?». А брат так-то на два года меня младше. © Салем / ADME
- Как-то зашел в кофейню, выпить чашечку кофе перед встречей с клиентом. Милая молодая бариста, которая показалась мне чуть старше меня, с улыбкой приняла заказ и вдруг спрашивает: «Вы же Гарик?». Говорю, мол, неа. И тут она краснеет, извиняется и выдает: «Простите еще раз, вы просто так похожи на приятеля моего папы». © Chris King / Quora
- Подумала, что стала взрослой, когда обратила внимание, что лечащие врачи моложе меня или моего возраста. Моему изумлению и возмущению не было предела: врачи должны быть старше меня и быть дядечками и тетечками. Когда я успела стать тетечкой?? Совсем добило, когда вызвала электрика, а он меня назвал «хозяйкой». Это я что ли? Это же кто-то из старших. Если что, на тот момент мне было уже 32 года. © Летающий пингвин / ADME
- Моя жена на 11 лет моложе, а выглядит вообще девочкой. Чего обо мне не скажешь. Недавно она сменила работу. И вот заехал я за ней, а там тусуется дочка ее начальника, девица лет шести. Увидела меня и кричит моей супруге: «Эй, там за тобой папа приехал». © Daniel Rogers / Quora
- Вчера коллега ходил на диспансеризацию, пожаловался там на боли в спине. Врач: «А что вы хотели, у вас уже старость!» Коллеге 43 годика. © madalik / Pikabu
- Произошло вчера в местной «Пятерочке» и как-то так в душу запало. Стою на кассе. Сам я 90 года рождения, но на свой возраст вот совсем не выгляжу, поэтому до сих пор всегда спрашивают паспорт. Подходит моя очередь, на автомате достаю паспорт и показываю кассиру. Кассир смотрит на паспорт и на меня, и происходит забавный диалог: «Так вы 90 года, зачем мне паспорт смотреть?» «Ну, у меня всегда спрашивают, молодо выгляжу, привык уже». Кассир: «Значит, можете отвыкать понемногу, пора уже». И чет так грустно стало. © Elves*** / Pikabu
- Была у меня история. Мне 24. Иду со своим парнем в магазин, навстречу тетенька подходит к нам: «Олежка, здравствуй (обращается к моему парню), как дела? А это твоя мама?» Указывая взглядом на меня. Вот уж я всплакнула, так всплакнула! А парню знаете сколько? Ему 23. © yfpfhjdf / Pikabu
- Многие замечают, что с возрастом время будто бы идет быстрее. Я еще молода, но кажется, что от Нового года до лета всего месяц, не больше. Само лето пролетает мгновенно, и вот уже достаешь осеннее пальто. А там еще чуть-чуть и снова Новый год. © Подслушано / VK
- Когда рожали первые одноклассницы, я думала: «Господи, они же сами дети!» Когда девочкам из универа предки дарили машины, я переживала: «А как же они будут ездить? Они же маленькие еще! О чем думают родители?» Когда знакомила нынешнего парня с родителями: «Мамочки, они же поймут, что мы целовались». И тут как гром среди ясного неба: в 22 года забеременела моя младшая сестра. А я в свои 25 все еще застряла в возрасте 15 лет, где нет места свадьбе, детям и квартире в ипотеку. © Подслушано / VK
- Шла по улице, и за мной увязался автомобиль. В конце концов не выдержала и остановилась. Водитель — пацан лет двадцати — опустил переднее стекло. Я улыбнулась и уже приготовилась отвечать на его подкаты привычным: «Спасибо, но я замужем». А он берет и и спрашивает: «Женщина, вы не подскажете, где тут пенсионный фонд?»
- Моя 5-месячная дочь снова стала часто просыпаться по ночам и орать как пилорама. Где-то день на 6-й без особого сна я понял, что обратной дороги нет. Я не могу просто забить, бросить все и оставить жену наедине с нашей маленькой сиреной. Теперь нужно встать горой и помогать, зарабатывать, кучу всего читать про детей. Так что время на компьютерные игрули и на поспать пришлось значительно урезать. © Федор Васильев / Яндекс.Кью
- Поехали к приятелю на шашлыки. Захожу в дом, а там две молоденькие девицы хихикают и обсуждают симпатичных мужчин. Одна говорит: «Ты же знаешь, что мне нравятся красавчики в возрасте». Я улыбнулась, решила, что это они о моем муже. И тут одна из этих куколок берет и машет моему сыну. А ему-то всего немного за тридцать! И если он в возрасте, то я тогда в чем?
- Веду бумажные дневники много лет. Все думаю, что настанет день и я буду с нежными воспоминаниями листать страницы. В итоге начинаю читать, бьюсь в истерике от стыда, с криками выкидываю дневник подальше, лишь бы не краснеть за написанный бред. Видимо, нежность к написанному придет в старости. Или нет. © Подслушано / VK
- Я была на 4-м курсе Финэка. Проходила практику в торговой фирме и по 4 часа в день тупо сидела за компом и забивала цифры в экселевскую таблицу. Жалуюсь подруге, мол, я в экзистенциальном шоке. Это что, люди так по 8 часов в день всю жизнь проводят?! Подруга уже год работала бухгалтером и такая: да, это взрослая жизнь, тебе надо смириться. Тут я поняла, что год мне осталось на свободе проходить. Вот оно какое, взросление. И такое возмущение в душе поднялось! К счастью, я ушла в другую профессию. И она. Шьет чудесные платьишки.
- Понял, что уже взрослый, когда заболели суставы (и это, возможно, на всю жизнь); когда начал помогать родителям; когда в кафе вместо самого большого стакана колы (чтобы выгоднее) стал покупать самый маленький (чтоб поменьше сахара в живот); когда 15-летние начали обращаться ко мне на «вы». © Сергей А. / Яндекс.Кью
- Как я понял, что уже взрослый? Когда мама перестала ограничивать мое время за компом и грозиться выдернуть шнур. Когда она перестала запрещать мне есть столько сладкого, сколько я захочу; когда не нужно, украдкой идя на кухню, с волнением доставать очередную печеньку. Когда стал зарабатывать свои первые деньги на 1-м курсе универа. Когда получил права и сел за руль. Хотя, чего греха таить, я до сих пор (а мне 24) порой испытываю неуверенность в том, что делаю, и чувство взрослости растворяется. © Антон Шушерин / Яндекс.Кью
- В какой-то момент я начала понимать, что отношусь более серьезно к жизни. На 3-м курсе, придя на ненавистный английский, я осознала, что это нужно. Прежде всего мне, а не кафедре / родителям. А позже, на другом предмете, когда преподавательница не явилась на занятие, все были рады, а мне было досадно, ведь она отняла у меня часть знаний. Дальше были еще моменты, но этот, на мой взгляд, переломный. © Аленка / Яндекс.Кью
- Мы с подругой вышли из кинотеатра. Идем смеемся. К нам подруливает девушка и начинает вещать про розыгрыш призов от турфирмы. Нужно просто взять флаер и стереть кружочек на фольге, как в лотерее. Ну мы что-то выиграли. И тут она говорит лично мне: «Вам с мужем и ребенком нужно подойти в офис». Немая сцена. Так, стоп, какой муж, какой ребенок?! Оказалось, промоутер решила, что мы — мать и дочь! И рекламировала она семейные туры. Мне 26, и мне всегда говорили, что я выгляжу моложе. Подруге 20, но да, с ее большими глазами ее можно принять за школьницу. Я была в шоке: неужели я так плохо выгляжу? Подруга: «Ты не расстраивайся, я вчера за анализами пришла, меня спросили: „Девочка, где твои родители?“ Думали, мне лет 14».
- Когда были мелкими, подружка на прогулке поделилась переживаниями, что они с мамой ходили на рынок и там мама примеряла джинсовые шорты. В ее то возрасте и джинсовые шорты! Ох, как же мы негодовали. И только недавно я поняла, что ее маме было 30 лет. Тогда нам казалось, что это практически пенсия. А теперь мне чуть за 30 и, как на очень взрослого человека, на меня смотрят мои дети и их друзья. © evakaby / Pikabu
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Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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Почему люди стареют?! 😭 Это нечестно! Несправедливо! Назад! Отвезите меня назад! Туда, где мои 18 лет!
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