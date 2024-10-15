20+ человек поняли, что молодость — это не навсегда, и вот как это произошло

Жизнь порой летит так стремительно, что мы не успеваем осознать, как становимся не просто старше, а навсегда расстаемся с беззаботной молодостью. Иногда понимание того, что тебе уже давно не 18, приходит внезапно — от неожиданного вопроса прохожего или бестактного комментария в магазине. Но, честно признаться, даже после этого озарения смириться с тем, что настоящие взрослые это теперь мы, бывает сложновато.