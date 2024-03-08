15+ человек, у которых с возрастом 30 лет связана эпичная история

Одни считают тридцатилетие красивой и значимой датой, другие же — просто очередной цифрой в паспорте. Возраст относителен, и если детям люди этого возраста кажутся ровесниками динозавров, то сами тридцатилетние живут и наслаждаются каждым днем, как герои нашей статьи.

В бонусе — история о человеке, на которого груз 30 лет обрушился, когда он этого совсем не ожидал.

Пакет с пакетами уже не показатель приближающейся старости. У меня дома есть еще отдельный пакет с красивыми подарочными пакетами, которые можно будет кому-то передарить. © Палата № 6 / VK

Сын был маленький, спросил меня однажды: «Мама, сколько тебе лет?» Отвечаю, мол, 31. Он, удивленно: «Ого! Я такую цифру еще не знаю». И немного погодя выдал: «Мама, а динозавры-то вымерли. А ты еще живая...» © Тилли / ADME

вымерли. А ты еще живая...» © Тилли / ADME Мне 30, и кровать в гостевой комнате предназначена для моих мягких игрушек. Несколько лет назад я переехала в другую страну, и все мягкие игрушки прилетели ко мне авиадоставкой. Сотрудница почты еще спросила, понимаю ли я, что доставка обойдется дороже, чем сами игрушки. У каждой из них есть свое имя, и мой парень знает и помнит их все. © dontmakemereply / Reddit

Сегодня, будучи 30-летней женщиной, я узнала, что могу покупать себе «детские» вещи, когда они меня радуют. Поэтому я купила огромную плюшевую подушку в форме кошки, чтобы лучше спать. © Unknown author / Reddit

В свои слегка за 30 собиралась закадрить коллегу на 3 года младше. Но решила даже не начинать, когда поняла, что он ко мне обращается на «вы» и по имени-отчеству. © squirrel / ADME

Стукнуло мне недавно 30 лет. Я, как и большинство людей, сильно загналась по этому поводу и чуть было не решила, что это уже конец жизни. Я работаю учительницей, под влиянием таких мыслей попросила своих учеников рассказать о том, что они хотят сделать за жизнь. У всех были самые разные желания и мечты, но мне больше всего понравился тот факт, что все второклассники убеждены, что они будут жить хотя бы 100 лет. Потому что на вопрос, в каком возрасте они планируют то либо иное дело, дети часто отвечали, что, когда им будет больше 100 лет, они уже будут старые, окончат школу и университет, поэтому смогут делать, что хотят. Мне после тех уроков аж легче стало. Надо мне многому поучиться у детей, которые планируют после 100 лет веселиться. © Не все поймут / VK

Гуляла с маленьким сыном во дворе. И вот дети там по секрету мне рассказали, что одна тетя, лет, наверное, 25, а то и 30, каталась на ледянке. Я не растерялась и выдала им, что и в 35+ люди тоже любят кататься на ледянке, села и поехала. Возраст не помеха, если здоровье позволяет! Они не совсем поняли, сколько мне лет, поэтому очень удивились и, похоже, не поверили. © Olga Mordvinova / VK

В близлежащем супермаркете в последние пару лет ежемесячно происходят перестановки. Я сначала бесилась страшно, а потом муж меня просветил, что администрация магазина таким образом спасает нас от надвигающегося Альцгеймера. Советуют же периодически менять маршруты прогулок, алгоритм действий и прочее. Вот они и стимулируют своими перестановками мозговую деятельность покупателей. В общем, теперь, когда накатывает желание разгромить все вокруг в поисках нужного, я начинаю мысленно благодарить работников магазина. Отпускает потихоньку. © Рыжая Лиса / ADME

Приходит сын после первого дня в школе. Мы с женой спрашиваем, как прошел день, чем занимались, и среди прочего поинтересовались возрастом учительницы. Сын выдал: «Да примерно как вы. Такая же пожилая». А нам на тот момент и тридцати не было. © Chapaev2011 / Pikabu

Самое фантастическое в «Иронии судьбы...» — это то, что Жене Лукашину 36 лет, а у него все еще есть 3 близких друга. © SloznijLogin / Pikabu

Очень хорошо помню свое 30-летие. Я тогда реально заморочился: полжизни прошло, а что у меня было? Высшее образование, жена, ребенок, машина, квартира, стабильная работа. Что впереди? Все та же работа. Ребенок вырастет, жена постареет, я тоже. Скучно, серо, предсказуемо. А потом все завертелось. Через 2 года у меня не было работы, не было семьи, машину разбил. Пришел к маме с чемоданом. Решил подбить итоги. Из всего до этого нажитого осталось только здоровье. «Ну, — подумал я, — здоровье — это тоже неплохо». И на следующий день сломал ногу. Было больно, но я сидел и смеялся, потому что хуже уже было некуда. Дальше травмпункт, гипс... Через полгода я был в Тунисе с девушкой и радовался жизни. Сейчас я женат, 2 детей, с ребенком от первого брака нормальные отношения, объездил десятки стран и за последние 10 лет увидел больше, чем за 30 лет до этого. Так что жизнь — штука забавная и непредсказуемая. © parametr77 / Pikabu

Я пережил кризис среднего возраста в 27 лет, потому что именно тогда у меня появились первые седые волосы. Поэтому говорю: когда вам за 30, как можно больше веселитесь, потому что дальше все полетит в тартарары. © Inachu Ikimasho / Quora

Когда я был моложе, я любил дни рождения. В 20 с небольшим я начал все чаще думать о том, что будет дальше, и больше не считал дни рождения показателем прогресса. Я тот, кем я являюсь в данный момент, и то, что мне 28, 31 или 64, этого не меняет. А вот мой 85-летний дедушка недавно, наоборот, полюбил дни рождения. Для него каждый уходящий год — это действительно важная веха. © Leo Polovets / Quora

Пользователи без утайки рассказали о нелепых подарках, которые они получили в день рождения.

Я в 22 была гораздо практичнее, что ли, чем стала после 30. Тогда я хотела замуж, носки стирать, борщ варить, все в дом. Сейчас я просто хочу спать и что-то купить. И первое, и второе перманентно. Под «что-то» в данном контексте я имею в виду какую-то фигню, а под «спать»... Я сегодня вырубилась на 20 минут с мышкой в руках, потом вздрогнула и продолжила работать. © SomeBadWitch / Pikabu

Когда мне исполнилось 30, все начало складываться: карьера, отношения, да вообще все. Будто что-то щелкнуло внутри, и я такая: «А-а-а, теперь я поняла!» И с возрастом таких «щелчков» становится все больше. Вещи, в которых я пыталась разобраться годами, внезапно становятся кристально ясными. © Rachana Arya / Quora

У меня в 30 способность гонять на шпильках пока сохранилась — и в роддом так поехала, и с коляской гуляю. За лицом отлично следит косметолог, за размером одежды — тренер, а зато сколько всего классного прибавилось — и опыт, и впечатления, и возможности, и характер! Я в 18 была ребенком, а сейчас вот самое то. © Алина / ADME

Бонус

Работаю медсестрой в педиатрии, на днях ко мне пришел на прием мужчина лет тридцати без ребенка. Я удивилась сильно, а врач у него и спрашивает: «Папаша, почему ребеночка-то не захватили? Хоть не забыли его в машине?» Я сдерживаю смех, а тот обиженно отвечает: «Вообще-то это я заболел!» Оказалось, что парнишке всего шестнадцать лет, а на вид тридцать, да еще и борода густая. Не все мужики так в 40 выглядят, как он в свои 16... © Не все поймут / VK

Эти люди тоже не выглядят на свой возраст и порой сталкиваются с неоднозначной реакцией окружающих. Больше историй от людей, которые не загоняются из-за возраста, а лишь смеются над ним, здесь.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.