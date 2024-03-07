16 историй о людях, на которых следует вешать знак «Осторожно, токсично!»

В мире полно добрых людей. Но хватает и особ, которые всячески хотят отравить жизнь окружающим. И хорошо еще, если это человек, с которым судьба свела вас на каких-то полчаса, а не близкий родственник или сосед сверху. О том, к чему приводит общение с такими людьми, и как порой наказывает их жизнь, будет эта статья.