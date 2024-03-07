16 историй о людях, на которых следует вешать знак «Осторожно, токсично!»
В мире полно добрых людей. Но хватает и особ, которые всячески хотят отравить жизнь окружающим. И хорошо еще, если это человек, с которым судьба свела вас на каких-то полчаса, а не близкий родственник или сосед сверху. О том, к чему приводит общение с такими людьми, и как порой наказывает их жизнь, будет эта статья.
- Мы уехали на выходные к родичам. А когда вернулись, соседка по общему тамбуру сказала, что в субботу прискакали наши «любимые» соседи снизу и ломились к нам. Поскольку на звонок никто не ответил, они начали стучать ногами в общую дверь тамбура. Через некоторое время вышел сосед и полюбопытствовал, в чем дело. Они сказали, что мы устроили вечеринку с песнями и плясками, а еще мы жарим в данный момент рыбу. А нас даже в городе не было! Сосед их прогнал, а они очень обиделись на нас. Надо отметить, что когда мы в итоге съехали, они прочувствовали, что такое сложные соседи на самом деле: на смену нам в квартиру въехала хамоватая семья с двумя детьми-подростками. © Хищный ЗаИц / ADME
- Мы с парнем вместе 2 года. Нам хорошо вместе, моя семья его обожает, с его отцом тоже проблем нет, но вот его мама... Как бы я не старалась проявлять к ней внимание и уважение, она всегда держится холодно и отстраненно. Недавно мы решили переехать в другую страну, так как это позволит нам обоим заниматься тем, что нам по душе. Все родные восприняли это с восторгом, и только мама парня была против — ведь сыночек больше не будет под ее крылом. И когда в выходные мы приехали к его маме на ужин, я предложила ей помочь с готовкой. Она неохотно согласилась. Я решила спросить у нее, не расскажет ли она парочку своих рецептов, чтобы я иногда могла готовить ее сыну те блюда, которые он так любит. А в ответ она на меня наорала, что я совсем обнаглела, решив, что могу ее заменить сыночку. Я ушла, рассказала все парню. Он, поговорив с мамой, извинился за нее. Но ситуация неприятная: я и причиной размолвки с его мамой быть не хочу, и терпеть такое отношение не собираюсь. © Direct-Caterpillar77 / Reddit
- Много лет назад мы с супругой переехали в новостройку. Отделка от застройщика уже была, но были щели на балконе. Решили балкон утеплить полностью. Вызвал бригаду рабочих. Через пару часов один из них посетовал, что пара капель пены капнула-таки на соседский балкон. Я спустился поскорее к соседям, чтобы рабочие смогли оттереть пену, пока та не засохла. Однако соседей не оказалось дома. Я оставил в двери записку с извинениями и номером телефона. Однако в течение этого и следующего дня никто ко мне не пришел. А в 2 часа ночи мне затарабанили в дверь. Сосед кричал на весь дом, что испортил ему весь ремонт, грозился «найти и засудить». И требовал из-за 3-х капель пены поменять ему балконный блок полностью. Рабочих он пускать к себе для исправления проблемы отказался и требовал, чтобы я собственноручно решал ее. В итоге я по неопытности испортил ему водоотлив, и моим рабочим пришлось его менять — за их счет. Но даже после этого сосед не угомонился. Он не здоровался в лифте, занимал мое парковочное место. Но самым эпичным стал случай, когда он застрял на проезде в снегу. Я, еще не зная, кто в машине, решил помочь и вытащить ее тросом из снежного плена. Он вышел поблагодарить меня за помощь, но, увидев мое лицо, только и выдал: «Это ведь ты! Это ты мне балкон пеной заляпал». © sozdatelDY / Pikabu
- В студенчестве ходила на свидание с одним парнем. Дело было зимой, а у нас это — стабильные 40 градусов мороза. Пару часов я честно гуляла по улицам, но замерзла ужасно и предложила посидеть в кафе. Готова была заплатить за себя. И получила лекцию на полчаса про алчных женщин и безумно дорогие жральни при том, что выбирала самый бюджетный вариант из тех, что были поблизости. А когда мы-таки зашли в кафе, он, к моему стыду, заказал официанту стакан кипятка со словами: «Я точно знаю, что он бесплатный, покупать в вашем заведении принципиально ничего не буду». © Svetlozara / Pikabu
- Со мной никогда не здоровалась соседка. Меня это не напрягало, при встрече я всегда ее приветствовала, несмотря на игнор. А потом в чате дома она написала, что бездетных женщин не считает женщинами, в упор их не замечает, ведь сама она — счастливая мама сыночка. Тут все и встало на свои места: я-то без детей. Зачем эта информация в чате — непонятно. Но теперь вот думаю, может, и хорошо, что не здоровается... От таких дамочек желательно подальше держаться. © Подслушано / VK
- Сегодня около 11 утра сосед с этажа выше постучался, чтобы сообщить: им нужно будет перекрыть воду на 20-30 минут для ремонтных работ. Я как раз собиралась мыть посуду, но с готовностью решила подождать, занявшись другими делами. Прошло 2 часа, у меня маленький ребенок, который ходит на горшок, мне нужно приготовить еду, да просто сходить в туалет и помыть руки — а от соседей ни слуху, ни духу. Поднимаюсь к ним — а их и дома нет. Прошло еще 1 час 20 минут, прежде чем они вернулись, а вода и после этого не появилась. И никто не счел нужным даже извиниться. © emma_the_alien / Reddit
- Была с дочкой в приемном отделении больницы. Картина: дядечка в инвалидном кресле, рядом 2 женщины, судя по возрасту — жена и дочь. С коляской что-то случилось, младшая сидит возле колеса, пытается что-то сделать. Юноша, сидящий рядом со мной, спрашивает:
— Не помочь ли вам?
Девица высокомерно спрашивает:
— У вас есть шестигранник?
Парень, слегка опешив, говорит:
— Нет...
Та ему еще высокомерней:
— А чего тогда лезете? © Подслушано / VK
- Несколько лет назад я пошла с мужем на пьесу в бюджетном театре. Сиденья стояли очень тесно. А перед мужем уселась женщина, которая распустила длинные волосы так, что они падали ему на колени. Муж вежливо попросил убрать их, но она отказалась. Тогда муж спихнул их с себя. Она в ответ устроила сцену, а, прооравшись, мотнула головой так, что волосы попали прямо ему в лицо. Мне показалось странным, что муж так легко воспринял ее хамское поведение, но я переключилась на пьесу и уж было забыла об этом. И только в конце представления поняла, что он все время незаметно связывал ей волосы. Он не сделал ничего такого, чего бы нельзя было исправить: просто плел ей мини-косички, которые связывал узлами. Думаю, ей понадобилось несколько часов, чтобы привести волосы в порядок. © Sunflower971 / Reddit
- Я работал в кинотеатре. Однажды клиентка вместе со своим мужем подошла ко мне, чтобы купить еду в нашем буфете. Я провожу ее картой по терминалу и появляется сообщение, что средства недоступны. Тогда ее муженек вручает свою карту. Но поскольку она привязана к их общему счету, результат тот же. Он начинает злиться на меня, потому что их карта не работает, а она, чтобы его успокоить, говорит, смотря прямо на меня: «Все в порядке, дорогой, он, видно, просто дурачок». © AbedNoOneFan / Reddit
- Однажды отметил в сторис один хороший ресторан, написав, что отлично провел там время, что еда была вкусная и что я с радостью пришел бы еще. Через пару часов мне написали с аккаунта ресторана: «Не рекомендуйте, пожалуйста, наше заведение, мы не хотим видеть у себя ваших тупых друзей». Сначала офигел, но потом увидел, что там бывшая работает администратором, и все понял. © Не все поймут / VK
- Помню, подруге исполнилось 18 лет. И вот мы компанией посидели у нее, а потом решили прогуляться к речке. Неведомо почему, но ее матушке взбрело в голову, что мы будем купаться, хотя об этом и речи не шло, а мы все были в праздничных шмотках. И, чтобы проверить не в купальнике ли ее 18-летняя дочь, она при всех, включая парней, не постеснялась задрать дочери подол. Во всей этой истории есть только один плюс: когда родилась моя дочь, я никогда не ставила ее в неудобное положение перед друзьями, даже когда та явно напрашивалась. Вспоминала глаза моей подруги и сдерживалась. © Elena Marchuk / ADME
- Я сплю очень крепко, поэтому ставлю несколько будильников. А моя девушка, напротив, спит чутко. На вчера у меня была назначена важная онлайн-встреча, поэтому я поставил 3 будильника. В выходные я не раз говорил о созвоне своей девушке. Но она проснулась от будильников первой, забыла о том, что мы обсуждали, и просто выключила их, решив, что я случайно их завел. В итоге я пропустил созвон, на котором обсуждалась моя магистерская диссертация. Пришлось писать письмо с извинениями всем участникам видеоконференции и лично ехать извиняться перед профессором. Стоит ли говорить, что тот был в ярости и даже нажаловался на меня заведующему кафедрой. И это не первый раз, когда девушка выключает мне будильник, навлекая на меня кучу проблем. © mangothefruitdude2 / Reddit
- Когда я была ребенком, к нам в гости часто захаживали папины друзья. Мама всегда накрывала красивый стол, хоть это было порой и затратно. Но однажды один папин друг рассказал маме, что папа изменяет маме с некой дояркой Машей из соседней деревни, поэтому и задерживается после работы. У мамы и так самооценка не была высокой, а тут и вовсе упала. Дома начались скандалы, белье в ванной тухло в углу и не стиралось, готовили обеды либо я, либо бабушка. Разрулила всю эту ситуацию, собственно, бабуля. Узнав от знакомого, что за папой никаких грехов не наблюдается, она поехала к папиному другу. Как-то прижала его и выяснила, что друг оговорил папу из зависти, в чем тот сам признался. У друга ни с женой ничего не ладилось, ни дома порядка не было, вот он и отыгрался. © Unknown author / Pikabu
- У моей бабушки была соседка, старуха. Родные ей часто помогали: дед колол дрова, бабушка таскала продукты из магазина, возделывала огород, мама часто приходила и готовила ей пожрать, папа как-то крышу ей залатал. Все бесплатно, по-соседски. И вот когда мне было 5, мама снова забеременела. А эта старуха сказала мне, что родители меня сдадут в детдом, потому что у них будет новый ребенок, а старый не нужен. Я побежал к деду, чтобы узнать правду, а тот, когда услышал о словах старухи, сам перестал помогать ей, бабушке запретил и родителям все рассказал. Мама с папой тоже перестали с ней общаться. Как итог, старухе после этого самой приходилось таскаться в магазин, огород у нее зарос, да и жить стало не так сладко. А через 2 года у нее и вовсе сгорел дом, и она куда-то съехала. © al3easy / Pikabu
- В 19 лет угораздило меня вступить в отношения с 37-летним разведенным мужиком. Встречались 3 месяца, ходили в кафе, гуляли, катались на машине по городу. За все платил он, но пару раз я и сама покупала кофе или оплачивала билеты в кино. И вот на мужской праздник я решила подарить ему что-то недорогое — в пределах тысячи. Рассудила, что и он на 8 Марта может подарить мне букетик, и никто не будет в обиде. 8 марта он меня встретил, предложил покататься по городу. Сев в машину я, конечно же, ожидала букетика или рафаэлку, поэтому глазами окинула его самого и салон. А он, заметив мой взгляд, игриво улыбнулся и сказал: «А ты что, ожидала подарка что ли какого-то? Я тебе кто, миллионер, чтобы на баб деньги тратить?» Я сразу почувствовала себя какой-то меркантильной и циничной, словно я просила айфон или что-то вроде того, а меня грубо поставили на место. В общем, ни цветка, ни шоколадку я так и не получила, но зато быстро поняла, что пора рвать с ним отношения. © Shadlin / Pikabu
- Поехал я в 17 лет навестить свою любимую бабушку на поезде. Была у меня нижняя полка. И тут бабулька: «Уступи место, милок». Ну ладно, уступил. Пришло время обеда. Прошу: «Бабуль, пусти покушать». И тут началось: «Ишь че удумал, ирод. Пусти его! В вагон-ресторан жрать иди. И вообще, молодой, потерпишь». Пришел разбираться с проводницей — бабке все равно, она орет дурниной на весь вагон. Зовем начальника поезда — тоже без толку. Ну ладно, позвали милицию — те имеют право бабку силой согнать. Пришла милиция, и эта актриса сменила тактику. Начала натурально рыдать, мол, внучки дорогие, за что ж это старую женщину наверх гонят. Милиционеры замялись, пожалели, уже уходить собрались, но рядом задержались. А бабка, увидев, что что милиция ушла, начала и ее поносить. Тут милиционеры сразу вернулись и отправили ее на верхнюю полку. © Mesmo / Pikabu
Если со случайными попутчиками и дальними родственниками еще можно выстроить границы, то от коллег по офису, увы, никуда не сбежать. А пребывание рядом с ними может порой показаться настоящим безумством.
Комментарии
Ха, соседи к ним один раз ломились. У меня соседка была, много лет выбегала драться и оскорблять отборными матерными ругательствами и редкими гадостями, постоянно подавала на что-то в суд и вызывала полицию, устраивала атаки даже в сети. При том что мы там даже не жили толком, и даже когда квартира стояла пустая несколько лет, ей мерещилось что там кто-то есть, и что мусорят и крадут у неё электричество, началось с того что по её мнению дверь не такой ширины поставили, пришлось побегать тогда чтобы доказать обратное. Недавно распрощалась с ней, устроила праздник.
Меньше надейся на других. Я тоже крепко сплю и будильники не слышала, пока жила с родителями. Стоило стать самостоятельной и сразу научилась слышать свой будильник. А так меня пушкой не разбудишь. Сочувствую девушку, которую в итоге выставили виноватой. Представляю, как ее достали твои будильники. Я бы просто водой тебя начала поливать. Сразу бы начал слышать все