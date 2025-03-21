17 историй о том, как даже самая крепкая дружба может дать трещину

Истории
1 час назад

Друзья играют огромную роль в нашей жизни. Они поддерживают нас в трудную минуту, дают выплакаться на своем плече и делают праздники еще ярче. Но иногда отношения заканчиваются после какого-то события, и выясняется, что крепкая дружба существовала только в нашем воображении. Мы собрали истории о том, как друзья повели себя совсем не так, как от них ожидали.

  • Устроила подругу к себе на работу бухгалтером после ее декрета. Она уверяла, что у нее есть опыт. Взяла ее к себе в подчиненные, сделала хорошую зарплату. Четыре месяца мучилась: оказалось, она почти ничего не знает, запоминать и учиться не хочет, работать тем более. По пятницам стала приходить только к обеду. Ставлю ей задания, спрашиваю результат — в ответ получила обиду: мол, зарплату ей не повышают, работы много, а в интернет даже некогда зайти. В итоге уволилась сама, когда я объяснила, что взяла ее не штаны просиживать, а работать. Уходя, пожаловалась всему офису и начальству, что я деспот и работать со мной невозможно. Меня после этого вызвали на ковер и отчитали, а ее уговаривали остаться. Она все равно ушла, когда ей сказали, что даже если меня уволят, на мое место возьмут другого человека, а не ее. Этого она принять не смогла. © ПрофБухгалтер / Dzen
  • Моя близкая подруга прекратила со мной общение, потому что я больше не могла выполнять ее просьбы. А все дело в том, что я меня чуть не уволили из-за ее просьб. Она просила забирать ее дочь из школы, поэтому когда я отказала, она просто прекратила со мной общаться. Я устала постоянно делать кому-то одолжения. © ******JanMarie / Reddit
  • Подруга неделю не ходила в университет. Решила ее навестить. Дверь открыла ее мама и с порога заявила, что это я виновата в том, что ее дочь заболела, потому что не заботилась о ней как следует. Она выхватила из моих рук пакет с гостинцами, обругала меня и захлопнула дверь. Подруга все это слышала и даже не извинилась за поступок матери. Больше у меня нет подруги… © Подслушано / Ideer
  • В колледже дружила с девочкой, невероятно доброй и веселой. Спустя пару лет после окончания университета я переехала в ее город. Но вскрылась проблема — с ней буквально невозможно было договориться о встрече. Мне надо было подстраиваться под ее расписание, она могла не отвечать мне днями, пропадать. Но мне все казалось, будто только мне одной нужна эта дружба. В конце концов мне это надоело. Я решила, что для своих подруг я должна быть в приоритете. © CAMvsWILD / Reddit
  • Я устроил к себе на работу двух друзей. Один из них прям очень близкий друг, практически брат, со вторым вместе со старшей школы. Короче, в итоге наша дружба распалась, потому что второго друга уволили. Я уже сам ждал этого момента, потому что устал бесконечно терпеть его косяки и рисковать своей репутацией. А с первым другом до сих пор работаем вместе. © PIG20 / Reddit
  • Дружили со школы. Подруга была из очень бедной семьи, потом вышла замуж, развелась и осталась с двумя детьми. Я всегда ей помогала: и с детьми сидела, и дорогие подарки дарила. Со временем она встала на ноги, но привыкла тянуть из меня, а сама при этом лишнего слова не скажет — у нее и снега зимой не выпросишь. Во дворе у нее росла черемуха, а мой муж любил пироги с этой ягодой. Попросили набрать немного, но подруга вроде как в шутку заявила, что подумает, кому выгоднее ягоду отдать. Причем ей черемуха была даром не нужна. Было еще несколько подобных случаев, и дружба с моей стороны постепенно сошла на нет. А барышня еще долго не могла понять, почему я так себя веду. © More Im / Dzen
  • Вчера разочаровался в своем товарище. Ничего не предвещало беды, но за столом на празднике подняли тему займов. Выясняется, что он не готов дать мне взаймы сумму больше $ 100 без расписки! Мотивировал это каким-то бредом, который я до сих пор не могу понять. Да еще и яростно начал доказывать, что обязательно пойдет в суд, если я не верну деньги. То ли я друга потерял, то ли время сейчас такое... © Подслушано / Ideer
  • Прошлым летом уехала я в отпуск и попросила подругу присмотреть за моими животинками: у меня две собаки и кошка. За это я ей заплатила. Возвращаюсь — и что я вижу? Подруга целыми днями ко мне не заходила! У животных ни воды, ни еды. Я никогда в жизни так не злилась. Когда предъявила ей все претензии, эта мадам даже деньги возвращать отказалась. Так что нет теперь у меня больше подруги. © kbrown423 / Reddit
  • У меня был друг, который строил все отношения по принципу "ты мне — я тебе", словно бесконечно вел какой-то невидимый счет. Например, если он тебе позвонил, то в следующий раз уже ты должен был с ним связаться. Это было довольно утомительно. Как-то мы с приятелем отправили ему сообщение, поздравляя с первой годовщиной свадьбы. Потом еще посмеялись, что теперь мяч на его половине поля и будем ждать от него ответа. Ну что сказать. Мы ждем до сих пор. © tacknosaddle / Reddit
  • В школе у меня был приятель — хороший парень, но буквально самый негативный человек, которого я встречал. У него всегда все было плохо, он не переставал жаловаться. Зашел в библиотеку — слишком холодно. Вышел на улицу — слишком жарко. Мне и так было тяжело учиться, поэтому мне буквально пришлось сменить класс, чтобы не находится рядом с ним постоянно. Почувствовал себя гораздо более счастливым. © Dr_D-R-E / Reddit
  • Пришли тут с мужем в гости к другу и в какой-то момент его жена выдает, что работает допоздна, домой идти страшно. А потом эта бедняжка просит, чтобы мой муж ее с работы забирал. Пока мужчины в шоке глазами хлопали, я спокойно заявила, что вопрос закрыт, это даже не обсуждается. С тех пор если и встречаемся с другом, то он приезжает без жены, так всем спокойнее. © Ольга / Dzen
  • Друг разорвал со мной всякие отношения, решив, что я хочу увести у него девушку. Дескать, она все время мне звонит, пишет сообщения. Самое смешное, если бы товарищ просто прочитал нашу переписку, то выяснил бы, что я просто помогал ей организовать для него сюрприз-вечеринку. В конце концов правда выплыла наружу, но это уже ничего не изменило. Мы до сих пор изредка пересекаемся, но о былой дружбе и речи нет. И, честно говоря, не думаю, что когда-нибудь восстановим прежние отношения. © Unknown author / Reddit
  • Приятельница, даже не поговорив со мной, неожиданно решила, что я слишком мало вкладываюсь в нашу дружбу. Когда позвонила ей, чтобы поддержать в трудный момент, она просто накричала на меня и наговорила кучу гадостей — причем весьма болезненных. А потом еще и удивилась, что я больше не захотела с ней общаться. © Afraid-String / Reddit
  • Лучшая подруга пережила развод, и мы по первости с мужем ей помогали. Подвезти, мебель перетащить, все такое. Тут звонит она мне и заявляет, что мой муж недавно к ней приставал. Я в шоке, аж трясусь. Спросила мужа в лоб, а он знатно обалдел. Потом признался, что эта красотуля заняла у него деньги. Когда мой благоверный невзначай поинтересовался, скоро ли она их вернет, подруга неожиданно рассвирепела и начала его всячески оскорблять. Муж сказал, что скрывать от меня эту историю не станет, видно, она на этом и сорвалась. Больше мы с той подругой не общались — как отрезало.
  • Недавно я перестал общаться с другом детства. Почему? Мне кажется, он просто видел во мне банкомат. Я люблю помогать людям, но он просто пользовался этим моим качеством. Последней каплей стала его свадьба. Оказалось, я — запасной свидетель. На случай, если другой его друг откажется. И он еще намекнул, что ждет щедрый подарок. Не общаемся уже несколько месяцев. © morganfreenomorph / Reddit
  • Была у меня подруга, ближе сестры. Нам обеим под 40. В какой-то момент она пропала и долго на связь не выходила. А потом случайно встретила ее в магазине с огромным животом. Оказалось, она скрывала от меня беременность, потому что, видимо, боялась, что я ее сглажу. © Mara. B / Dzen
  • Мы с одной девчонкой дружили четыре года — буквально не разлей вода. Она была очень доброй, чуть наивной, но в хорошем смысле. А потом подружка втюрилась в парня и начала с ним встречаться. Как-то выяснила, что она ему нагло врет. Сказала ей, что так нельзя, но девице хоть бы хны. Тогда я поговорила с лучшим другом того парня. В результате разгорелся страшный скандал. Уже шесть лет прошло, а я все еще скучаю по той милой девчонке, которой она когда-то была. © Velmabutgoth / Reddit

К счастью, есть такие друзья, с которыми не страшны никакие беды

Комментарии

Уведомления
Alla Tkachenko
20 часов назад

Последняя авторка просто завистливая. Это личное дело подруги врать или не врать своему парню, тебе то что до этого??? Но авторка не могла пережить, что у подруги личная жизнь, а она сама безнадеженка никомуненуженка. Сдать свою подругу это днище. Правильно та ее бросила. Найдет себе другого парня и другую подругу, не такую подлую и завистливую как авторка!

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