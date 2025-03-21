Последняя авторка просто завистливая. Это личное дело подруги врать или не врать своему парню, тебе то что до этого??? Но авторка не могла пережить, что у подруги личная жизнь, а она сама безнадеженка никомуненуженка. Сдать свою подругу это днище. Правильно та ее бросила. Найдет себе другого парня и другую подругу, не такую подлую и завистливую как авторка!
17 историй о том, как даже самая крепкая дружба может дать трещину
Истории
1 час назад
Друзья играют огромную роль в нашей жизни. Они поддерживают нас в трудную минуту, дают выплакаться на своем плече и делают праздники еще ярче. Но иногда отношения заканчиваются после какого-то события, и выясняется, что крепкая дружба существовала только в нашем воображении. Мы собрали истории о том, как друзья повели себя совсем не так, как от них ожидали.
- Устроила подругу к себе на работу бухгалтером после ее декрета. Она уверяла, что у нее есть опыт. Взяла ее к себе в подчиненные, сделала хорошую зарплату. Четыре месяца мучилась: оказалось, она почти ничего не знает, запоминать и учиться не хочет, работать тем более. По пятницам стала приходить только к обеду. Ставлю ей задания, спрашиваю результат — в ответ получила обиду: мол, зарплату ей не повышают, работы много, а в интернет даже некогда зайти. В итоге уволилась сама, когда я объяснила, что взяла ее не штаны просиживать, а работать. Уходя, пожаловалась всему офису и начальству, что я деспот и работать со мной невозможно. Меня после этого вызвали на ковер и отчитали, а ее уговаривали остаться. Она все равно ушла, когда ей сказали, что даже если меня уволят, на мое место возьмут другого человека, а не ее. Этого она принять не смогла. © ПрофБухгалтер / Dzen
- Моя близкая подруга прекратила со мной общение, потому что я больше не могла выполнять ее просьбы. А все дело в том, что я меня чуть не уволили из-за ее просьб. Она просила забирать ее дочь из школы, поэтому когда я отказала, она просто прекратила со мной общаться. Я устала постоянно делать кому-то одолжения. © ******JanMarie / Reddit
- Подруга неделю не ходила в университет. Решила ее навестить. Дверь открыла ее мама и с порога заявила, что это я виновата в том, что ее дочь заболела, потому что не заботилась о ней как следует. Она выхватила из моих рук пакет с гостинцами, обругала меня и захлопнула дверь. Подруга все это слышала и даже не извинилась за поступок матери. Больше у меня нет подруги… © Подслушано / Ideer
- В колледже дружила с девочкой, невероятно доброй и веселой. Спустя пару лет после окончания университета я переехала в ее город. Но вскрылась проблема — с ней буквально невозможно было договориться о встрече. Мне надо было подстраиваться под ее расписание, она могла не отвечать мне днями, пропадать. Но мне все казалось, будто только мне одной нужна эта дружба. В конце концов мне это надоело. Я решила, что для своих подруг я должна быть в приоритете. © CAMvsWILD / Reddit
- Я устроил к себе на работу двух друзей. Один из них прям очень близкий друг, практически брат, со вторым вместе со старшей школы. Короче, в итоге наша дружба распалась, потому что второго друга уволили. Я уже сам ждал этого момента, потому что устал бесконечно терпеть его косяки и рисковать своей репутацией. А с первым другом до сих пор работаем вместе. © PIG20 / Reddit
- Дружили со школы. Подруга была из очень бедной семьи, потом вышла замуж, развелась и осталась с двумя детьми. Я всегда ей помогала: и с детьми сидела, и дорогие подарки дарила. Со временем она встала на ноги, но привыкла тянуть из меня, а сама при этом лишнего слова не скажет — у нее и снега зимой не выпросишь. Во дворе у нее росла черемуха, а мой муж любил пироги с этой ягодой. Попросили набрать немного, но подруга вроде как в шутку заявила, что подумает, кому выгоднее ягоду отдать. Причем ей черемуха была даром не нужна. Было еще несколько подобных случаев, и дружба с моей стороны постепенно сошла на нет. А барышня еще долго не могла понять, почему я так себя веду. © More Im / Dzen
- Вчера разочаровался в своем товарище. Ничего не предвещало беды, но за столом на празднике подняли тему займов. Выясняется, что он не готов дать мне взаймы сумму больше $ 100 без расписки! Мотивировал это каким-то бредом, который я до сих пор не могу понять. Да еще и яростно начал доказывать, что обязательно пойдет в суд, если я не верну деньги. То ли я друга потерял, то ли время сейчас такое... © Подслушано / Ideer
- Прошлым летом уехала я в отпуск и попросила подругу присмотреть за моими животинками: у меня две собаки и кошка. За это я ей заплатила. Возвращаюсь — и что я вижу? Подруга целыми днями ко мне не заходила! У животных ни воды, ни еды. Я никогда в жизни так не злилась. Когда предъявила ей все претензии, эта мадам даже деньги возвращать отказалась. Так что нет теперь у меня больше подруги. © kbrown423 / Reddit
- У меня был друг, который строил все отношения по принципу "ты мне — я тебе", словно бесконечно вел какой-то невидимый счет. Например, если он тебе позвонил, то в следующий раз уже ты должен был с ним связаться. Это было довольно утомительно. Как-то мы с приятелем отправили ему сообщение, поздравляя с первой годовщиной свадьбы. Потом еще посмеялись, что теперь мяч на его половине поля и будем ждать от него ответа. Ну что сказать. Мы ждем до сих пор. © tacknosaddle / Reddit
- В школе у меня был приятель — хороший парень, но буквально самый негативный человек, которого я встречал. У него всегда все было плохо, он не переставал жаловаться. Зашел в библиотеку — слишком холодно. Вышел на улицу — слишком жарко. Мне и так было тяжело учиться, поэтому мне буквально пришлось сменить класс, чтобы не находится рядом с ним постоянно. Почувствовал себя гораздо более счастливым. © Dr_D-R-E / Reddit
- Пришли тут с мужем в гости к другу и в какой-то момент его жена выдает, что работает допоздна, домой идти страшно. А потом эта бедняжка просит, чтобы мой муж ее с работы забирал. Пока мужчины в шоке глазами хлопали, я спокойно заявила, что вопрос закрыт, это даже не обсуждается. С тех пор если и встречаемся с другом, то он приезжает без жены, так всем спокойнее. © Ольга / Dzen
- Друг разорвал со мной всякие отношения, решив, что я хочу увести у него девушку. Дескать, она все время мне звонит, пишет сообщения. Самое смешное, если бы товарищ просто прочитал нашу переписку, то выяснил бы, что я просто помогал ей организовать для него сюрприз-вечеринку. В конце концов правда выплыла наружу, но это уже ничего не изменило. Мы до сих пор изредка пересекаемся, но о былой дружбе и речи нет. И, честно говоря, не думаю, что когда-нибудь восстановим прежние отношения. © Unknown author / Reddit
- Приятельница, даже не поговорив со мной, неожиданно решила, что я слишком мало вкладываюсь в нашу дружбу. Когда позвонила ей, чтобы поддержать в трудный момент, она просто накричала на меня и наговорила кучу гадостей — причем весьма болезненных. А потом еще и удивилась, что я больше не захотела с ней общаться. © Afraid-String / Reddit
- Лучшая подруга пережила развод, и мы по первости с мужем ей помогали. Подвезти, мебель перетащить, все такое. Тут звонит она мне и заявляет, что мой муж недавно к ней приставал. Я в шоке, аж трясусь. Спросила мужа в лоб, а он знатно обалдел. Потом признался, что эта красотуля заняла у него деньги. Когда мой благоверный невзначай поинтересовался, скоро ли она их вернет, подруга неожиданно рассвирепела и начала его всячески оскорблять. Муж сказал, что скрывать от меня эту историю не станет, видно, она на этом и сорвалась. Больше мы с той подругой не общались — как отрезало.
- Недавно я перестал общаться с другом детства. Почему? Мне кажется, он просто видел во мне банкомат. Я люблю помогать людям, но он просто пользовался этим моим качеством. Последней каплей стала его свадьба. Оказалось, я — запасной свидетель. На случай, если другой его друг откажется. И он еще намекнул, что ждет щедрый подарок. Не общаемся уже несколько месяцев. © morganfreenomorph / Reddit
- Была у меня подруга, ближе сестры. Нам обеим под 40. В какой-то момент она пропала и долго на связь не выходила. А потом случайно встретила ее в магазине с огромным животом. Оказалось, она скрывала от меня беременность, потому что, видимо, боялась, что я ее сглажу. © Mara. B / Dzen
- Мы с одной девчонкой дружили четыре года — буквально не разлей вода. Она была очень доброй, чуть наивной, но в хорошем смысле. А потом подружка втюрилась в парня и начала с ним встречаться. Как-то выяснила, что она ему нагло врет. Сказала ей, что так нельзя, но девице хоть бы хны. Тогда я поговорила с лучшим другом того парня. В результате разгорелся страшный скандал. Уже шесть лет прошло, а я все еще скучаю по той милой девчонке, которой она когда-то была. © Velmabutgoth / Reddit
К счастью, есть такие друзья, с которыми не страшны никакие беды
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