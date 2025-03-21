17 историй о том, как даже самая крепкая дружба может дать трещину

Последняя авторка просто завистливая. Это личное дело подруги врать или не врать своему парню, тебе то что до этого??? Но авторка не могла пережить, что у подруги личная жизнь, а она сама безнадеженка никомуненуженка. Сдать свою подругу это днище. Правильно та ее бросила. Найдет себе другого парня и другую подругу, не такую подлую и завистливую как авторка!