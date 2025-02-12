15 искренних историй о дружбе, которая не знает никаких преград

Истории
17 часов назад

Мало что в жизни может сравниться с ценностью обретения преданного друга. Когда ты знаешь, что есть человек, способный поддержать тебя в самою сложную минуту и искренне порадоваться в самый счастливый миг, то мир вокруг кажется добрее и лучше.

  • «Да выходи уже за меня замуж, хватить бегать от одного балбеса к другому, я люблю тебя уже десять лет, и ты прекрасно об этом знаешь, но делаешь вид, что все нормально!», — сказал мой лучший друг после десяти лет нашей дружбы. Только вот я понятия не имела, что он в меня влюблен. Я думала, что это я его люблю, без взаимности. Слышали бы вы мой смех после такого предложения руки и сердца. Расписались через месяц, и счастливы вместе уже семь прекрасных лет. © Палата № 6 / VK
  • Однажды на школьном концерте я в самый важный момент оступилась, упала и потянула за собой половину ребят из группы. Люди в зале засмеялись, учителя смотрели с ужасом, а я думала, что лучше бы пол провалился. После концерта моя подруга подошла ко мне и предложила на следующем концерте упасть еще эпичнее, чтобы вообще все ржали. Ее шутка спасла меня в тот день. Мы до сих пор смеемся над этим моментом и вспоминаем его как начало нашей настоящей дружбы. © Карамель / VK
  • Когда некоторые говорят, что девушки не умеют дружить, мне становится обидно. Мы с моей лучшей подругой дружим с третьего класса и очень многое вместе пережили. Когда я училась в пятом классе, не стало моей мамы. Мне было очень тяжело, просто невыносимо. Неделю папа разрешал мне не ходить в школу, а потом сказал, что нам нужно учиться жить дальше и мне нужно ходить в школу. А я не могла. Просто не могла никого видеть. Никого, кроме папы и подруги. И тогда подруга (между прочим отличница, которая просто обожала учиться) предложила мне прогуливать школу. Мы три недели вместо занятий ходили к подруге, часами лежали рядом, часами молчали. Постепенно мне становилось легче. Подруга буквально вернула меня к жизни. Когда мой папа и родители подруги узнали, что мы прогуливали, то даже не ругали нас, все поняли. Это был первый, но далеко не последний момент, когда я убедилась, что настоящая женская дружба существует. © Карамель / VK
IvgaLiss
3 часа назад

Женская дружба действительно существует, 29 лет в доказательство.

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  • У моей лучшей подруги есть плохая привычка - не брать трубку или не отправлять потом сообщение, если она пропустила звонок. Я в шутку подкалывала ее за это, мол, вот случится у меня что-то однажды, буду тебе звонить, а ты и трубку не возьмешь. И вот однажды ночью, когда мне стало очень плохо психологически, я ей позвонила. Было что-то около трех ночи. Так она не просто взяла трубку, а еще целый час слушала о моих переживаниях и очень поддерживала. © ******_00 / Reddit
  • Увидела бабулю с цветочками и решила купить домой букетик. Подхожу, а их там трое сидит, и все с такими красивыми цветками. Ну, уж к кому первой подошла, у той и покупаю. Бабуля же с радостью отдает мне цветы, а параллельно еще и рекламирует тех других двух продавщиц, что у них тоже цветочки очень красивые. Мне еще так странно было, а где конкуренция? А это, оказывается, три подруги: сами эти цветочки собирают, составляют из них букетики и так втроем ходят торговать. "А так одной стоять как-то даже страшновато в моем возрасте, а с подругами хорошо, еще и разговариваем постоянно", - рассказала бабуля. Так что решила я и у других двух бабушек купить по букетику, чтобы точно дружбу их не надломить. © Карамель / VK
  • Когда я поступила в университет, мне казалось, что все уже друг друга знают и дружат. Все, кроме меня. Но на пятый день занятий рядом со мной села девушка с ярко-зелеными наушниками. На перерыве она наклонилась ко мне и сказала: "Знаешь, у нас здесь должно быть кафе, где продают лучший горячий шоколад в мире. Пойдем попробуем?". Я стеснялась, но мы пошли. С тех пор мы с ней вместе открываем все вокруг, ищем лучшие места нового города. У нас целый список традиций: от совместных завтраков перед экзаменами, до спонтанных пикников. Оказалось, что самая крепкая дружба начинается с горячего шоколада и пары смелых слов. © Карамель / VK
IvgaLiss
2 часа назад

У меня подруга вообще звонки по телефону ненавидит, звоню ей только отматюкаться. Но дружим с моих 15 лет. Я к ней прихожу молчать

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  • Наша дружба началась задолго до сознательного возраста, когда нам было несколько месяцев отроду. Наши мамы тогда лежали в одной палате и шутили на тему: «Вот вырастут девчонки — будут дружить». Потом учились в одной школе, правда в разных классах. Общались, но не близко. Потом училище. Общались из разряда: «Привет-привет». После окончания училища разбежались. Случайно встретила друга, которого очень давно не видела, пригласила в гости. Он приехал с женой, той самой соседкой по палате. Теперь мы уже не просто друзья, а кумовья. Видимо, в каждой шутке есть доля шутки. © Подслушано / Ideer
  • Мне повезло обрести отличную подругу после одной вечеринки. У нас была чисто женская посиделка с несколькими дамами. Так вот, там была одна девушка, с которой мы раньше пересекались всего пару раз и не были особо знакомы. Она целый час прождала меня, чтобы мы вместе могли уехать на такси. Просто чтобы убедиться, что я доберусь до дома в целости и сохранности. Мы с ней разболтались и оказалось, что у нас много общего. В итоге мы стали лучшими подругами, ведь нельзя упускать человека, который искренне о тебе заботится. © nitya_moorthy / Reddit
  • Нас с лучшей подругой 5 лет назад разлучил парень. Задурил обеим голову, не мог определиться, метался. Вот мы и переругались, из кожи вон лезли, чтобы добиться его. По итогу он выбрал вообще третью, а нас кинул. Вот мы с тех пор с этой подругой и не общались, разругались по-страшному. Недавно случайно встретились в торговом центре. Застыли как статуи, а потом кинулись в слезах обниматься. Целый вечер не могли наговориться, извинялись, хохотали над тем какими дурами были. Теперь снова дружим. © Карамель / VK
  • Я не разговаривала со своей лучшей подругой 6 месяцев. Тут как-то очень сильно захотелось ей позвонить и просто поболтать. Звоню и говорю: «Привет! А ты не помнишь из-за чего мы поругались?». Когда выяснилось, что она тоже не помнит, мы пришли к выводу, что это была какая-то глупая ерунда и продолжили общение с того места, на котором мы остановились, как будто этих 6 месяцев и в помине не было. Крепко дружим уже 23 года. © SkyfireDragono / Reddit
  • Прошлым летом я познакомилась с девушкой Валентиной. Мы провели вместе некоторое время, но потом наши пути разошлись. Однако этой весной мы снова встретились. Она переехала в мой город, мы стали видеться, дружить. И вот сидим с Валей в кофейне, я ей рассказываю о прошедшем дне, как вдруг она меня перебивает и говорит: «Знаешь, меня на самом деле зовут Женя. Я просто не думала, что наша дружба зайдет так далеко!». © Палата № 6 / VK
  • Недавно была на тусовке у друга, на даче. Шашлык на природе, рядом озеро. И была там странная парочка. Дама начала просить у своего мужчины запеченную рыбку, а тот решил ее словить голыми руками. Часа два он плавал, но без толку, а возвращаться без улова не хотел, поэтому его лучший друг взял и поехал в магазин, купил живую рыбу, подсунул ее ему, пока его девушка не видела, и таким образом спас беднягу! Это та самая настоящая мужская дружба? © Не все поймут / VK
  • Каждый год в одну и ту же дату моя жена не разговаривает со мной. Просто у меня есть подруга, к которой я хожу на день рождения. Да, у нас были с ней отношения, но это в прошлом. Она давно замужем и с детьми. Жену напрягает, что у нас что-то было и мы про это шутим в компании. Особенно ее бесит шутка про то, как один сильно один из детей похож на меня (он не мой, 100%). Поначалу жена ходила на эти встречи со мной, но потом перестала и пыталась мне запретить посещать их. У нее это не получилось и она выбрала тактику молчания и полного игнорирования меня и быта за несколько дней до дня рождения и неделю после. Не понимаю ее, сама страдает каждый год и мне настроение портит перед праздником. © Подслушано / VK
  • Мы с лучшей подругой дружим уже более 25 лет. Мы так долго продержались не потому, что у нас схожий образ жизни или какие-то общие цели. Просто мы не позволяем никаким разногласиям влиять на наше общение. Эта женщина и я просто планируем стать двумя ворчливыми пенсионерками, которые будут тусить вместе не лавочке. © *******Reddit / Reddit
  • Когда училась в университете, у меня в общаге была соседка. Мы постоянно с ней ругались, спорили, доставали друг друга и гадости делали. А потом я сломала ногу. Поехать домой не могла, так как я из интерната, а первое время просто валялась в общаге. И что вы думаете? Все мои "друзья" от меня отвернулись, и только эта соседка ухаживала за мной, кушать готовила и на себя, и на меня, помогала со стиркой и уборкой. Так мы и подружились. И она, и я замужем, у нас свои семьи, но наша дружба длится уже 11 лет. Она ни разу меня не подвела. Она - мой самый настоящий друг. © Не все поймут / VK

Если подборка пришлась по вкусу, то не стоит ограничиваться одной, ведь у нас есть всегда найдется, что вам предложить.

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