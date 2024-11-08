А если они все такие дружбаны, то почему девушки за парней не платят? Там же не половыми органами дружат, а духом, а он у всех равен. Почему ж тут девушки хотят быть девушками в этом вопросе, а не равноправными партнёрами?
16 историй о том, что дружба мужчины и женщины порой весьма непредсказуема
Люди уже долгое время спорят, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Этот вопрос поднимается и в книгах, и в кино. Одни считают, что кто-то непременно влюбится, другие возражают, что просто нужно уметь видеть в человеке личность, а не его пол. Герои сегодняшней статьи тоже решили поделиться историями о женско-мужской дружбе.
- У меня есть два друга. С одним мы дружим вот уже 31 год, со вторым 16 лет.
Мой первый друг, Сашка, он мне как брат. Мы выросли вместе, в прямом смысле знакомы с рождения. Наши мамы познакомились в роддоме, мы лежали в соседних люльках и хором орали на радость медсестрам. Саня басом, я тоненько. Наши мамы до сих пор лучшие подруги. Мой второй друг Ал достался мне «по наследству». Они с моей старшей сестрой очень близко дружили. Когда сестры не стало, он стал и моим другом, взял шефство над потерянным подростком, который переживал огромное горе. И когда стало понятно, что с будущим мужем у нас все серьезно, я познакомила его со своими братьями не по крови, но по жизни. Обозначила, что эти люди очень важны для моей семьи и для меня. А муж воспринял нашу дружбу положительно и поступил очень хитро: сам с ними подружился. Даже без меня собираются, отдыхают, помогают друг другу с ремонтом, огородом. За столько лет дружбы мы отгуляли друг у друга на свадьбах, детей родили (считаю их детей своими племянниками), с их женами я тоже в хороших отношениях, дружим семьями. Люблю своих братюнь. © Lozbenidze / Pikabu
- Прилетел к своей подруге в гости. Отношения у нас всегда были платоническими, а тут увидел ее в аэропорту и в голове что-то щелкнуло: хочу быть с ней! Как вернулся домой, позвонил ей и признался в чувствах, и оказалось, что я ошибся. Она ничего подобного не чувствовала. И как теперь дружить? Она для меня очень близкий и важный человек. Вот теперь не уверен, способен ли я платонически дружить с женщиной, пока сам свободен. © foxtrot***s / Reddit
- Начнем с того, что я счастлива в браке. А до брака был у меня ну просто лучший друг! Еще когда я была с бывшим и мы ругались, этот друг всегда меня поддерживал, успокаивал. Мог горы свернуть ради меня. Я знала, что он любит меня, но мы договорились на дружбу и не больше. И когда появился мой тогда еще будущий муж, он начал ревновать к нему, ибо мы могли общаться на любые темы хоть до утра. Я другу все объяснила по-хорошему. Попрощались. Прошло 2 года. Мы иногда пересекаемся, и я так хочу опять с ним общаться... С мужем не хуже отношения — и любовь, и дружба, и безбашенные поступки может совершить ради меня. Но мне почему-то не хватает общения с тем другом. Я не собираюсь говорить об этом мужу, знаю, что будет ревновать, да и я бы сама не вынесла, если бы он общался с какой-нибудь подругой. © Карамель / VK
- У меня 3 очень близких друга-парня. Если двоих я считаю привлекательными (с одним даже на свидание как-то сходили, но вообще не срослось), то третий... Вот с ним прямо круто! Мы друг друга не привлекаем вообще, не раз вместе ночевали. Я очень боялась, что он встретит девушку, которая начнет ко мне ревновать, и мы перестанем общаться. Поэтому познакомила его со своей подругой, и летом иду к ним на свадьбу. Теперь еще круче: как только один из этой пары уезжает в командировку, я приезжаю в гости, чтобы потусить с тем, кто остался. © Arivia / Pikabu
- У меня есть одна очень близкая подруга, и это круто. С любыми проблемами в отношениях с противоположным полом я обращаюсь к ней. Я пробовал говорить о таком и со своими корешами, но они обычно отвечают: «Бро, да просто берешь и делаешь». А моя подруга — гений в решении моих проблем с девушками. Она может мне точно сказать, что у девушек на уме, и как мне реагировать. Она знает девчонок как свои пять пальцев, потому что сама девчонка. Плюс, с ней очень приятно общаться. Мы можем говорить буквально о чем угодно, и я начинаю все больше и больше понимать девушек. Но потребовалось довольно много времени, чтобы наша дружба стала такой. Был период, когда я волочился за ней, получая отказ за отказом и пытаясь снова. Но, к счастью, это позади. Она мне больше не нравится в этом плане, а у нее есть парень, с которым она счастлива. © Dylan Owens / Quora
- У меня есть лучший друг. Она женщина. И я никогда не мечтал развернуть наши отношения в романтическую сторону, потому что я рискую эту дружбу потерять. Ну вот давайте представим: завязались у нас отношения, а через 5 лет мы решили расстаться. Все, дружбе конец. Без романтики вероятность потерять дружбу намного ниже — мы не можем «расстаться», потому что никогда не были вместе. Мы можем оставаться друзьями всю жизнь. А любовь пронести сквозь года намного труднее, чем дружбу. Честно говоря, в нынешнем возрасте я гораздо больше ценю дружбу, чем романтические отношения. Хороших друзей найти трудно. © gnarbee / Reddit
- Уже семь лет я дружу с девушкой, она моя лучшая подруга. Но когда мои друзья узнают, что я дарю ей подарки, оплачиваю счет, когда куда-то ходим, и так далее, то выпадают в осадок: «Как можно платить за девушку, если ты с ней даже не в отношениях? Ты что, лох?» Это просто жесть, что до сих пор есть мужики, которые думают, что если ты тратишь ресурсы на девушку, то она потом тебе что-то должна. Очень жду, когда это закончится и девушек перестанут считать товаром. © Подслушано / Ideer
- Я девушка, дружу с коллегой-мужчиной. Мы работаем вместе уже лет 7, он мне нравится как человек. Мы совпадаем по вкусам в музыке, кино, у нас похожее чувство юмора, взгляды. Даже семьи похожи — у обоих младшие братья, разведенные родители и странные отчимы. Помогаем друг другу в работе, в перерывах на кухне чай пьем, ржем. Я много раз была у него в гостях, знаю его жену, мы и с ней общаемся. Они больше 10 лет вместе, с 1 курса универа еще. И задолбали про нас сплетничать на работе! Шушукаются, что у нас роман. Хотя я никаких любовных чувств к коллеге не испытываю, но нашу дружбу, теплые отношения и подколы принимают за роман. Многозначительно вздыхают, когда видят нас вместе, хихикают. А я точно знаю, что он очень любит жену, и ничего у нас не было. Бесят коллеги, которым до всего есть дело. © Подслушано / Ideer
- Я увела друга у бывшего молодого человека. Часто зависали вместе, друг подбивал его сделать по отношению ко мне первый шаг. С молодым человеком не сложилось, а вот с другом мы разойтись уже не смогли. Сколько раз друг друга поддерживали, пели песни на кухне до утра, без намека на романтический подтекст. А потом он сошелся с моей лучшей подругой, очень за них рада и теперь в ближайшем будущем жду приглашения на свадьбу. © Dull.Joe / Pikabu
- Сегодня поняла, что испортила жизнь своим лучшим друзьям. Всегда гордилась тем, что я единственная девушка в компании, и всегда говорила, что они моя семья. А в итоге ни один из них не устроил свою личную жизнь, потому что они пытаются найти такую, как я, короче, влюблены в меня. Один мой друг расстался с лучшей девушкой, которую мог найти, я даже не могу перечислить все ее достоинства. В наше время таких днем с огнем не сыщешь, но «она не такая, как ты». Френдзона — это худшее, что девушка может сделать для человека, к которому она хорошо относится. Кажется, надо прекращать эту дружбу. © Подслушано / Ideer
- У меня есть лучший друг, знакомы со старшей школы — уже, если что, 16 лет. Гулял у меня на свадьбе, потом праздновал мой развод, был в курсе всех моих страданий по мужикам. Я всегда была в курсе его дамочек, поддерживала после расставания с любовью всей жизни. Между нами никогда не было даже флирта, хотя ночевали вместе не раз. Он — один из самых близких для меня людей, несмотря на то, что сейчас мы меньше общаемся, проглоченные взрослой жизнью. © marketoxic / Pikabu
- Дружили на протяжении трех лет. Вчера позвонил в час ночи, сказал, что приедет. Я быстро одеваюсь в красивое, причесываюсь, крашусь. Вот я офигела, когда он привез мне своего кота с фразой: «Не с кем оставить, срочно нужно в командировку, ты ж его любишь, через неделю заберу, вот деньги на корм». И потом еще фотки выкладывал с пляжа Кипра с какой-то фифой. И почему я такая наивная? © Подслушано / Ideer
Я всегда была в курсе его дамочек
Интересно, она одна женщина, а все прочие женщины вокруг этого мужчины - так, дамочки... Это слово несёт пренебрежительный оттенок, так шта... Не подругой она себя считает, а владелицей этого мужчины
- Был у меня друг детства. Летом мы вместе приезжали к бабушкам на каникулы. Он был на год младше, но мы играли всегда вместе. Нас дразнили женихом и невестой, но потом всем надоело. Мы дружили, вот прямо крепко дружили. Защищали друг друга, шалили вместе. Потом я ему помогала с девушками, а он меня утешал, когда моя первая любовь предала меня. Поступили в один вуз, дружили компаниями. У меня не было к нему любви: я одна в семье, он тоже, мы и относились друг к другу как родственники. Он женился первый, потом я вышла замуж, но мы все равно общались. Он стал крестным моего сына. А потом он разбогател — бизнес попер. И деньги страшно испортили его. Купил себе шикарный дом, себе и жене автомобили за несколько миллионов. Сменился круг общения, и он прямым текстом сказал нам с мужем, что нечего делать нам в его кругу друзей. А у нас квартира в ипотеку, простые машины... Наша дружба пережила многое, но не выдержала испытания деньгами. Его жена сказала, что она бы общалась с нами, но муж запретил. И сына их я тоже больше не видела. А на днях перебирала у мамы старые вещи, нашла пакет, а там листок с клятвой в вечной дружбе, стихи детские, нелепые, про дружбу. Наши фотки, где мы в смешных костюмах с Микки Маусом. Расплакалась. Не понимаю, почему так. © Подслушано / Ideer
Дорогая , если не понимаешь,твоя проблема. И надо что-то для активности мозга попить или для прекращения отрицания реальности
- Так получилось, что я единственная девушка в компании парней. И всегда, когда мы ходим тусить в клубы, я выступаю у них в качестве «серого кардинала». Мне достаточно 30 минут на танцполе, чтобы разведать обстановку и познакомиться с девчонками. Потом я возвращаюсь к парням и докладываю: кто здесь с мужем, кто «не вариант», а кто симпатичная. Таким образом уберегаю их от стычек с парнями, которые пришли вместе со своими девушками, и сокращаю выбор, с кем им смело можно знакомиться. © Подслушано / Ideer
- Я довольно близок с лучшей подругой моей невесты. Мы так хорошо ладим, что даже моя невеста сказала: «Если вдруг меня не станет, я хочу, чтобы вы были вместе». Да только вот я не могу представить себя с этой девушкой, и мне кажется, она чувствует то же самое. Она прекрасный человек, и она привлекательная, но знаете, бывают люди, которых ты просто не видишь в своей жизни в иной роли, кроме дружеской. © HelpMePeez / Reddit
- У моего мужа есть друг-женщина. Уже лет 10 точно. Без всяких подтекстов — он в счастливом браке со мной, она в счастливом браке со своим мужем. Она была свидетельницей на нашем венчании. Был период, когда я пыталась искренне с ней подружиться — девушка прикольная, умная, с чувством юмора, но как-то не сложилось. Не мой человек. Вживую они видятся максимум раз в 2 месяца, а в основном общаются в интернете и шлют друг другу мемы. Это реально единственный пример дружбы мужчины и женщины, который я встречала за всю жизнь. © user6528021 / Pikabu
А нам кажется, важнее всего то, хороший ли человек ваш друг, остальное не так уж важно. Вот героини этой статьи, например, в своих подругах разочаровались. Но разве это значит, что женской дружбы не существует?
Комментарии
В общем, резюмирую: я богиня, вокруг меня крутится куча парней, все они мои друзья, но в тайне (или не в тайне) мечтают о большем, но я ни-ни, поэтому они ищут девушек, похожих нá меня - но у них ничего не получается, потому что я такая одна!
"Таким образом уберегаю их от стычек с парнями, которые пришли вместе со своими девушками, и сокращаю выбор, с кем им смело можно знакомиться"
Или командира, или наивная дура, которая так хочет быть в этой компании, что готова нааа все
"А потом он сошелся с моей лучшей подругой, очень за них рада и теперь в ближайшем будущем жду приглашения нааа свадьбу"
А если не получишь приглашения? Или они не захотят потом с тобой общаться? Люди меняются, их интересы меняются и вообще-то дружба - это тоже почти живое понятие, которое может как родиться, так и умереть.