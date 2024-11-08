16 историй о том, что дружба мужчины и женщины порой весьма непредсказуема

"А потом он сошелся с моей лучшей подругой, очень за них рада и теперь в ближайшем будущем жду приглашения нааа свадьбу"



А если не получишь приглашения? Или они не захотят потом с тобой общаться? Люди меняются, их интересы меняются и вообще-то дружба - это тоже почти живое понятие, которое может как родиться, так и умереть.