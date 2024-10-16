19 историй о подругах, которые, как оказалось, дружбой и не дорожили

Тут для меня двоякая ситуация, может это только мой бзик, не люблю когда дружбу переводят в товарно денежную плоскость. Вроде как бы дружбу оценивают, опять же мой бзик наверное. Было бы проще сказать что нет, работы много, не смогу сделать, или сказать, могу там по дружбе логотип придумать. И все. Подруга не-эксперт в этой области может и не понимать весь масштаб работы и неадекватно оценивать то что просит, и со стороны кажется типа «по дружбе нет, а за деньги-да». Но опять же я это возможно додумываю, мое личное мнение, а в реальности возможно по другому.