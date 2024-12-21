16 доказательств того, что мужская дружба без приключений не обходится

Истории
1 день назад

Мужскую дружбу не воспевал разве что ленивый. Мы не хотим быть исключением, поэтому подготовили подборку историй, в которой покажем, насколько многогранно это явление.

  • Немного о друзьях:
    — Дружище, я скоро подъеду, есть что пожрать?
    — Бутерброды с сыром будешь?
    — Сойдет, буду!
    — Сыра с хлебом купи. © VBerezovskiy / Pikabu
  • У нас была небольшая стычка с одним парнем на детской площадке в третьем классе. Сидим, ждем взбучки от директора и в какой-то момент решаем сказать ему, что мы просто дурачились, а учителя неправильно все поняли. Директор купился. А мы — лучшие друзья уже почти 20 лет. © ZPTs / Reddit
  • Встретились с лучшим другом. Его руки были заняты, но он махнул мне ногой. Я помахал ногой в ответ, думая, что это какое-то странное приветствие. Он начал смеяться и сказал, что просто вытряхивал камешек из обуви. И теперь, когда мы видим друг друга, то только так и здороваемся. © mrawesomesword / Reddit
  • За последний год очень сильно похудел и изменился в лице. Окружающиеся постоянно спрашивают, мол, как так и в чем секрет. Всегда с улыбкой отвечаю, что нужно просто меньше есть вредную пищу, заниматься спортом и все такое. Но на самом деле просто нет денег. А все потому, что я помогаю оплачивать своему лучшему другу контракт на обучение в том университете, куда он рвался много лет, а родители бы не потянули. © Подслушано / Ideer
  • Звонит друг, просит помочь в субботу утром отбуксировать его авто из соседнего города (60 км). Поехал к теще и там заглох. И вот тут гниль моя душевная проснулась. Сразу начал думать, как отбрехаться. Потому что лень в субботу утром. Потому что у меня машина на автомате. А потом я вспомнил, что минимум последние два раза он меня буксировал. А еще он научил меня когда-то параллельной парковке и езде на механической коробке передач. И еще в профессию привел, в которой успешно тружусь уже 14 лет и счастлив. Это с ним мы плакали, обнявшись, когда у него родилась долгожданная дочь. Поэтому сел и поехал. © Aleksandr.Kim / Pikabu
  • У меня был друг, который указал мой номер в куче служб по рекламным рассылкам. Это было началом трехмесячной схватки, единственным правилом которой было то, что подколы не должны сильно «ударить по карману» жертвы. В какой-то момент я разместил на сайте по продаже подержанных вещей объявление и сказал, что у меня есть дешевый ноутбук и iPhone на продажу, и добавил его номер. В первую ночь он получил более 300 звонков. Вскоре баталия была завершена. © maarup / Reddit
  • Самые лучшие и искренние слова в своей жизни я услышал несколько лет назад от друга, когда у меня были проблемы с моей работой. Эти слова были: «Делай как считаешь нужным, а если не получится... В моей однушке всегда для тебя найдется место». © Подслушано / Ideer
  • В очередной раз меня обманул мой друг. У него небольшое кафе, в котором очень вкусно готовят. Я приезжаю к нему каждую неделю. И каждую неделю он меня пытается обмануть. А происходит все вот как: я знаю, что поел на 1300, например. А он говорит: «1000, брат». И так постоянно. © RiskEverything / Pikabu
  • Я остался у друга после вечеринки. Лежал на полу рядом с его кроватью. Было 4 утра, и я начал погружаться в приятный сон. И тут мой друг резко встает и кричит во весь голос: «Отомстите за меня!» © AdmanUK / Reddit
  • Я пробрался в квартиру к другу и положил ему в душевую лейку кубик куриного бульона. Он неделю не мог понять, почему от него пахло куриной лапшой. © FictionalNape / Reddit
  • Писали с другом «письмо в будущее». Написали и пообещали друг другу, что откроем его только через пять лет. Недавно вспомнил про это, нашел письмо, открыл, прочел и заплакал. Вырезка из письма: «Если сейчас мы читаем это вместе, значит мы друзья, каких поискать надо. А если ты читаешь это один, значит меня уже нет. Но запомни, что ничего, кроме конца жизни, не разорвет нашей дружбы с тобой». Я читал это письмо один, друга не стало год назад. © Подслушано / Ideer
Juniper
54 минуты назад

Про бульонный кубик в душе хорошо. Вот никогда бы в голову не пришло.

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  • Ночь, я сплю. Звонок друга: «Забери меня, скинул координаты». Оказалось, лес. Уже стремно, но поехал. На месте — стоит, в свете фар, весь измазанный. Мысли черные, а он лыбится, машет: «Пошли». Беру фонарик, топор и за ним. Оказалось, что этот дуралей решил ночью объесться черники на полянке, пока никто не собрал! Попробовал сам, весь испачкался. А у меня чуть душа в пятки не ушла. Зато понял: друг хоть и «с приветом», но верный. Не каждый черникой ночью делиться станет. © Подслушано / Ideer
  • Однажды в детстве у нас дома сломалась дверь. Ни выйти, ни войти. Жили мы на втором этаже. Решил я посидеть у окна и погрустить. Вдруг ко мне через окно залезает мой друг. Я оторопел... Не понял, как он вообще залез! Оказывается, мои друзья полдня делали лестницу из старого забора, чтобы я смог с ними погулять. © Подслушано / Ideer
  • Моему мужу на день рождения друг подарил айфон. Они несколько лет сидели без денег, и вот, когда надежда начала угасать, мой муж наконец нашел инвестора на их большой проект. И вместо одного чизбургера на двоих на день рождения смог получить такой искренний подарок и много теплых слов! © Подслушано / Ideer
  • Пару дней назад начался приступ астмы. По идее в кармане всегда должен быть с собой ингалятор, но у меня оказалось с собой просто все, кроме него. Мой мужчина тут же побежал в аптеку, но аптеки были закрыты. Он прибежал обратно и позвонил в скорую. Когда мы позвонили им через 30 минут для отмены вызова, они даже не выехали еще! Но меня больше тронуло, что лучший друг моего молодого человека сразу же приехал и сидел в машине под нашими окнами, ждал, вдруг понадобится помощь. Благодаря этому человеку я жива, и мне привезли ингалятор. А мне даже позвонить некому было. Вот она — мужская дружба! © Подслушано / Ideer
  • Один мой друг — огромный фанат Гарри Поттера. Как и все фанаты, его, естественно, расстраивает отсутствие письма из Хогвартса. Ему на днях исполнилось 30 лет, и мы с друзьями приготовили ему подарок: скинулись и купили билет в Великобританию, в музей Гарри Поттера, оформили это все как письмо из Хогвартса со всякой волшебной атрибутикой. Я его таким счастливым еще никогда не видел. © Палата № 6 / VK

А крепкая дружба не ломается, как и наше желание радовать вас статьями о ней. Поэтому держите еще несколько подборок:

Комментарии

Уведомления
Леди Мондегрин
6 часов назад

Лично я абсолютно не понимаю этих приколов типа больонного кубика в лейке душа! Зачем, блин??? Просто зачем?

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Олег Зенов
55 минут назад

Как хорошо иметь такого друга. Жаль, что у меня нет. В детстве в гарнизоне Ареда их было полно. После ДМБ отца и переезда как-то не сложилось. Знакомые есть. А друзей нет.

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