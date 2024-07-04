18 историй с таким сюжетным твистом, что голливудские сценаристы отдыхают

Иногда смотришь кино или сериал и думаешь: «Ну напридумывают же! Так не бывает». Кажется, что сюжет должен развиваться логично и предсказуемо. Но в жизни всегда есть место лихим поворотам, и порою она закручивается так, что именитым режиссерам и не снилось.