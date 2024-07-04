В рационе нормального человека должно быть мясо. Это все равно что кролик перестанет есть траву, а будет есть только зерно.
18 историй с таким сюжетным твистом, что голливудские сценаристы отдыхают
Иногда смотришь кино или сериал и думаешь: «Ну напридумывают же! Так не бывает». Кажется, что сюжет должен развиваться логично и предсказуемо. Но в жизни всегда есть место лихим поворотам, и порою она закручивается так, что именитым режиссерам и не снилось.
- Муж пришел с работы и такой: «Не понял. А где цветы, которые я прислал?» Говорю, мол, не было ничего. Он позвонил в доставку, но там заверили, что букет был вручен. Второй раз заказал — мимо. На третий раз мы заказали доставку прямо из дома. Я стою у глазка, жду. Проходит минут 20. И тут вижу, как курьер поднимается на этаж с цветами. Только он подходит к нашей двери, как открывается соседняя дверь, откуда выходит наша соседка и такая: «Их снова нет дома, давайте я передам цветы». Я не стала церемониться, забрала и этот букет и два предыдущих, несмотря на то, что они немного подвяли. © Мамдаринка / VK
- Мой первый муж поехал проведать маму — и пропал. Нашелся через 25 лет. Ну как нашелся — мне его жена в соцсетях написала. А дело было так: он набрал взаймы кучу денег у разных людей втайне от меня, хотел провернуть какую-то аферу во время поездки к матери, но в итоге деньги потерял и решил скрыться от долгов. Он жил с мамой какое-то время, а потом взял и сделал каким-то макаром новые документы, женился, завел двоих детей, развелся, снова женился, завел еще ребенка. На этом этапе, примерно, и нашелся. Его вторая бывшая жена отыскала меня в сети, чтобы собрать на него компромат, потому что он не давал ей разрешение на вывоз детей за границу. Такая вот «Санта-Барбара». © AliceMilligan / Pikabu
- Моя свекровь кичилась своим вегетарианством целый год. Рассказывала всем, как ей легко теперь и сколько у нее сил появилось. А потом пошло-поехало: сначала она попробовала, не пересолила ли я суп на курином бульоне, потом случайно облизнула ложку, которой я мясную подливку перемешивала. В итоге, пока я в магазин ходила, она схомячила приготовленную мною печень и сразу призналась в содеянном: «Очень вкусно пахло!» Собственно, на этом ее вегетарианство и закончилось. © Sardelkavasa / Pikabu
- Подруга познакомилась с неким Сергеем, и все завертелось. Она переехала к нему в дом, помогала делать ремонт, убиралась, готовила. Сережа был мужик основательный, любил порядок, любил вкусно и разнообразно пожрать. В кладовке у него стояло больше 100 банок с лечо и салатами. Сказал, что сестра приезжает, помогает закатывать. По весне он велел ей вскопать огород, она сажала, поливала, полола, закатала 150 банок солений. Летом они на пару недель ездили в Турцию, правда, каждый сам за себя платил. Подруга за огород переживала, но Сережа сказал, что договорится с соседями, чтоб огород полили. И не обманул. Ноябрь. У них полная идиллия. Подруга планирует совместный отдых на новогодние праздники. Спрашивает, куда Сережа хочет поехать. А Сережа говорит: «До Нового года еще дожить надо!» А накануне Нового года Сережа ее выгнал, потому что «решил пожить один». Ничего не объяснил. Подруга в слезах и соплях съехала.
Короче, выяснилось, что этот Сережа каждый год в январе находит новую бабу, а потом в декабре с ней расстается, чтобы снова новую найти. Ну и вишенка на тортике. В августе Сережа позвонил и попросил огород приехать полить пару раз, пока он в командировку съездит. Ага. Подруга сказала, что еще никого никогда так громко и смачно не посылала. © FereroArt / Pikabu
- Работаю врачом. Спрашиваю пациента:
— У вас были когда-нибудь сердечные приступы, инсульты, высокое кровяное давление?
— Нет, ничего и никогда!
— Тогда почему вы принимаете кучу сердечных лекарств?
— А, у меня просто было несколько остановок сердца. © saltieeee / Reddit
- У меня был случай. Муж приезжает из командировки, открывает шторы и подает мне с батареи женские трусы, красивые, кружевные. Я говорю:
— Это не мои.
Он такой:
— Ну и не мои!
К вечеру я вдруг вспомнила, что ко мне недавно подруга приезжала в гости на недельку. Фоткаю белье, отправляю ей снимок... Нашлась хозяйка. © LimitedEdition00 / Pikabu
Надо было этому Серёже с огородом сказать, что ок, полью, и не полить, вот он удивился бы, когда приехал.
- Недавно муж с нашей дочкой ходил в продуктовый магазин. И там есть полка с недорогими игрушками. Дочь выбрала себе что-то зеленое, одноглазое, с огромными зубами и лохматыми лапами. Еще у этой игрушки большие желтые уши, кривая улыбка и хвост, как у коня. В общем, видок еще тот, но ребенку нравится. И вот укладываемся мы спать. Доченька в своей кроватке, расчесывает себя, а потом свою новую игрушку, и приговаривает: «Какая ты у меня красивая, Лола! Такая красивая, как... как моя мама!» Муж аж кофе подавился от смеха. А потом смотрит на меня и говорит: «А я то понять не мог, кого оно мне напоминает!» © Мамдаринка / VK
- 3 года назад развелись с мужем — он полюбил другую, молодую и бездетную. Я осталась с двумя малышами, ипотекой в аварийном доме и машиной, которой требовался капремонт. При этом бывший всем знакомым раструбил, какой он благородный: оставил квартиру и машину. Чудо-папаша даже алименты не платил, просто копил долги. Как мы выживали с детьми, вспоминать не хочу, было очень и очень тяжело. Но как-то выкрутились. Я пахала на двух работах, с детьми сидела мама. А сегодня произошло чудо: блудный папаша захотел вернуться! Приперся с одной дохлой розой, проговорил скороговоркой речь о том, как он меня любил и никак не мог забыть все это время, и предложил снова сойтись. А я начала ржать! Какой же он был жалкий в тот момент. Сразу вся обида прошла, осталось только омерзение к этому человеку. © Как мы расстались... / VK
- Я работаю на полставки, ухожу на работу во второй половине дня. Муж трудится по стандартному графику. И так уж повелось в семье, что я утром все равно просыпаюсь раньше него, чтобы помочь супругу разогреть еду, собрать обед на работу, ну и все в таком духе. Это немного обременительно, но в целом не сложно. И вот приехала свекровь к нам в гости. Я ее развлекаю, ходим по ее делам, плюс с ребенком устаю, поэтому несколько дней муж сам собирался. И вот вечером заявляет мне: «Ну, я надеюсь, завтра ты мне поможешь на работу собраться? А то ты обо мне не заботишься совсем, уже которое утро подряд я сам собираюсь!» И тут свекровь, услышав это, как уперла руки в бока, как гыркнет богатырским голосом: «Ты что, совсем обалдел, сын дорогой? Ты что, безрукий или болезный какой-то, что утром пожрать себе не разогреешь? Или еду боишься мимо лотка положить? А может ей утром тебе еще носки на ножки надевать? Чтоб я этого больше не слышала, а то домой на месяц отправлю — вспомнишь, как самому себе готовить можно, стирать, гладить и портки шить. Ишь, устроился!» Боевая женщина, я даже завидую немного. © Мамдаринка / VK
- Пять лет назад муж изменил мне, а затем ушел из семьи. Я осталась одна с 11-летним сыном. Кроме моего отца, никто из родственников не предложил нам ни помощи, ни поддержки. Это было невероятно трудное время, и если б не папочка — не знаю, что бы мы делали. Два года назад отца не стало, он оставил нам хорошее наследство, на которое мы купили дом. У нас с сыном прекрасные отношения, мы живем припеваючи. И тут объявились наши родственники, у которых сейчас какие-то проблемы, и такие: «Ничего, если мы поживем у вас?» Я колебалась с ответом, спросила мнение сына, а он оказался категорически против. Он помнит, как никто из них не помог нам тогда, когда мы больше всего нуждались в поддержке, и твердо убежден, что сейчас мы никому ничем не обязаны. Я ценю чувства сына, поэтому родственникам отказала. И теперь они обвиняют меня в эгоизме и неблагодарности, мол, я обязана им помочь, ведь мы же семья! Нет, семья мы с сыном, и его чувства для меня важнее. © Bubbly-Classroom3131 / Reddit
- Очень не люблю лифты. Нервничаю в них почему-то. И вот пришла я к девочке на ресницы, а она живет на 16-м этаже. Вызвала лифт, жду. И тут к лифту подходит мужик. Понимаю, что ехать придется с ним вдвоем. В голове загорается красная лампочка тревоги. Думаю: «Что у меня с собой есть для обороны?» и перекладываю тихонько ключи в карман.
Заходим в лифт. Ему на 12-й. Нащупываю в кармане ключи, зажимаю в кулак — на всякий случай. Я слабая беззащитная девушка, а он вон какой, мужик, мужичище. Лифт еще так медленно тащится: 8 этаж, 9, 10, 11, 12. Лифт останавливается, встречаемся с мужиком глазами и тут... он как рванет из лифта! Даже двери не полностью открылись, а он уже протиснулся! Наверное, тоже не любит в лифтах ездить. © Мамдаринка / VK
- Работала я у мужчины, который за языком вообще не следил. Приезжает как-то раз к нам клиент, и мой работодатель с ходу начинает вопить, какая у клиента секретарша тупая! Клиент смотрит, моргает и говорит: «Вообще-то это моя жена!» Шеф краснеет и заикаясь выдает: «Вот даже по телефону чувствуется, что женщина-то хорошая! Повезло тебе». © Елена Нюсина / ADME
- Третий брак, нам уже около 40. Как-то у жены живот заболел. Неделю просто терпела — мол, пройдет. Вторую неделю лечили сами, потом пошли к гастроэнтерологу. Он послушал, пощупал, состроил умное лицо и что-то выписал. Еще неделю принимали. Не помогает. Сходили к платному врачу. Он сказал, что это, видимо, гастрит, и тоже что-то прописал. И вот как-то вечером сидим, смотрим сериальчик, жена мается от болей, бегает в туалет постоянно. Я смотрю на нее, сопереживаю, начинаю в голове крутить, как помочь. И тут у меня в мозгу что-то щелкает. Прямо пазл сложился. Молча одеваюсь, бегу в аптеку и покупаю 2 теста... Короче, обострению гастрита уже 2 года, а мы — счастливые родители. А я никогда не забуду очумелый взгляд жены после первого теста и еще более очумелый после второго. Мы детей вроде не планировали, потому что уже отчаялись. Мелкого иногда в шутку так и зовем — «обострение гастрита». © VanHoffen / Pikabu
- Мы с мужем уже 10 лет в браке. У нас растет сын, ему 8 лет. Первые 8 лет мы жили чудесно, была и любовь, и взаимопонимание. Мы всегда и во всем поддерживали друг друга. Я была уверена в нем на 100%. Но два года назад все изменилось: муж влюбился и ушел к любовнице. Сказал, что не может жить без нее. А уже через 2 месяца он пришел обратно, заявив, что совершил ужасную ошибку. Очень трогательно ухаживал за мной, и я простила. Вот уже 2 года мы вместе после того случая. А вчера я узнала, что любовница растит дочь от моего мужа. Мы долго говорили с супругом на эту тему: как же дальше жить, что же со всем этим делать. Он мне сказал, что любит и меня, и ее, и никого терять не хочет. Что он собирается жить в семье, но им будет помогать и поддерживать. А я даже не понимаю, что я чувствую. Не знаю, как быть. Так больно. © Подслушали у замужних / VK
- Лет 10 назад я случайно узнала, что моя бывшая коллега сломала зуб. Передний. Она тогда сидела в декрете со вторым ребенком, и было очевидно, что денег у нее нет и что сломанный передний зуб для женщины в 35+ — это полная катастрофа. А у меня тогда деньги водились (не лишние, конечно, а с двух подработок). И мы даже с той девушкой не дружили. Но вот я реально могла эти деньги без напряга подарить. И я просто взяла и ей их перевела. Просто потому, что могла. Потому что очень ей сочувствовала из-за зуба. И еще потому, что на той работе, где мы познакомились, она чуть ли не единственная ко мне по-человечески относилась (гадюшник был тот еще).
Она, конечно, сперва отказывалась, потом плакала и пыталась говорить, что отдаст. Я сказала: «Это тебе, просто так — и точка!» И тогда она сказала: «Ну хорошо. Хорошо же! Я знаю, что я тебе подарю!»
И прошло 10 лет. И мне по-прежнему не жаль тех денег и не нужно никакой благодарности. Но, Ленка, если ты вдруг это читаешь... Все-таки ну что, ну что же ты мне собиралась тогда подарить?.. © tttuksa / Pikabu
- Бывший муж как-то в стародавние времена, когда еще не был бывшим, делится планами:
— Так, завтра у меня с утра гольф...
Эх, как же мне тогда хотелось, чтобы продолжение было в стиле: «...с партнерами, затем подпишем контракт, а вечером ужин и самолет в Ниццу...»
А он продолжает:
— Потом «солярис» приедет на замену правого крыла, и нужно, наконец, Лехину тачку добить. © TicketToDublin / Pikabu
Теперь нам всем интересно, что же такое собиралась подарить Ленка!
- Сыну уже 16. Мы успешно прошли пубертатный период со всеми его «прелестями» и сейчас общаемся как друзья. Он со мной многим делится, любим по вечерам болтать и шутить на кухне. Я бы даже сказала, что у нас идиллия. Пару месяцев назад он с самого утра позвал меня на кухню и с серьезным лицом сообщил, что нам нужно поговорить. Явно был напряжен и долго не мог собраться с мыслями. Я стала переживать, что же такое стряслось. И он ошарашил: «Ты станешь бабушкой!» Я дар речи потеряла. Бабушкой? В неполные 40 лет? В голове начали появляться разные мысли: как же учеба и поступление заграницу? А кто мама ребенка, она старше или младше его? А что скажут люди, соседи, родственники? Сидели молча минут 5. Затем он спросил: «Ты не рада?» Я и не знала, что ответить, не была готова к такому повороту. Но собралась с силами и сказала, что с радостью помогу с внуком. Воспитаю, денег дам, уйду с работы даже. Сын громко засмеялся на всю квартиру, а затем указал на календарь, и я увидела, что там дата — 1 апреля. Розыгрыш, который довел до седых волос. © Мамдаринка / VK
- Была у меня первая любовь. 18 лет, гормоны, все такое. И мы начали постепенно расставаться, к сожалению, потому как очень разные. Тем более, я поступил в столицу учиться, а она нет. И вот решила она вегетарианствовать. И зачем-то приехала ко мне за сотню км от дома рассказать, что мы расстаемся. Сидит, ревет на кухне, а я курочку-гриль достал из холодильника (за минуту до новости), и, вроде, тоже реветь хочется, а вроде и курочку. Стою с ножом, думаю. Ну и говорю, мол, а курицу будешь? В ответ, разумеется: «Не-е-ет!», и сопли пузырями. Ну ок. Нарезаю ломтиками грудку куриную и думаю: «Через сколько прилично откусить шаурму, когда тебе друг рассказал трагедию всей жизни?» Ну, думаю, ладно, сейчас поревет и поедет, чайничек ей поставил, чтобы хоть чайком напоить напоследок. Оборачиваюсь, а она кусочки курочки моей нарезанной двумя руками себе в рот пихает. Тут я удивился: «Ты ж вегетарианствуешь?!» Ответ я помню до сих пор. Вот представьте: зареванное лицо, потекшая косметика, взъерошенные волосы, сопли пузырями и ответ сквозь рев: «А ты вкусненько нареза-а-ал!» В общем, через неделю мы окончательно расстались. © user7710133 / Pikabu
Своеобразные люди встречаются не так уж и редко, но все же хорошего в мире определенно больше. И наша подборка добрых историй прямое тому доказательство.
Комментарии
Ну что ж. Вегетарианцы, павшие жертвой мяса; идиллические истории о свекровях и сыновьях; упаси господи - бывшие мужья; несмешные розыгрыши. Какое все свежее, аж глаза разбегаются.