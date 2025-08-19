19 бариста и официантов рассказали о поступках клиентов, которые они не забудут до самой пенсии
Иногда за столиком у окна разыгрываются сцены, достойные доброго семейного кино. Неожиданные комплименты, скромные, но душевные подарки, или просто искренний разговор после тяжелого дня. Эти истории не громкие, но именно они остаются в памяти как самые ценные чаевые.
- Я живу с парнем, который терпеть не может котов. И, как назло, во дворе приблудился котенок. Я его подкармливала, а как начались морозы, притащила на работу. Я работаю бариста в кафе. Надеялась, что кто-то из коллег возьмет малого к себе. Оказалось, что самый большой фанат четвероногих — владелец заведения: у него дома три кошки. Позволил оставить котенка жить в кафе. Теперь у нас заведение с животным. © Не все поймут / VK
- Я работаю бариста, и мне очень нравится моя работа. Больше чем готовить кофе, мне нравится общаться с гостями. Заходит к нам девушка — частая посетительница. Было видно, что у нее что-то не так. Решила поднять ей настроение. Взяла печеньку, вынесла и говорю: «Не могла не заметить, что вы сегодня не в лучшем настроении. Позвольте попробовать мне это исправить». И поставила печенье на стол. Как она залилась улыбкой и начала благодарить! А по уходу благодарила еще больше и сказала, что я сделала ее жизнь чуть лучше. В итоге я получила больше положительных эмоций, чем она сама, как мне показалось. Какая-то печенька, а сделала день обеим. © Не все поймут / VK
- В очередной раз убедилась, что мир не без добрых людей. Работаю официантом в довольно дорогом кафе-кондитерской. На днях приходит бабушка с внучком, глаза у них разбегаются. У ребенка глаз падает на одно пирожное, но, к сожалению, денег у бабушки на него не хватает. И тут рядом стоящий мужчина берет и оплачивает его со словами: «Ну очень уж по дочке соскучился». © Не все поймут / VK
- Работал продолжительное время бариста. Постоянные клиенты: бывшие муж и жена в возрасте, работающие адвокатами или юристами.
Он всегда приходил на час раньше нее и заказывал достаточно позиций сладкого, которые съедал до ее прихода. Она приходила позже и брала только чай. Абсолютно всегда был один сценарий, который растягивался часа на 4.
Дружелюбно поздоровались, обменялись колкостями и достали бумаги. Колкости продолжаются, бумаги на столе множатся. Она говорит, что все-таки не зря развелась с ним, и он вообще не изменился. Он уходит в туалет, она оплачивает счет за двоих.
Хоть и ругались, но я был уверен, что чувства у них еще остались. © CirqueDuFreaks / Pikabu
- Еще мои любимцы: два здоровых бугая 2×2, ходят в пальто и коротких шапках. Сразу при входе в кофейню кричат: «Самый гадкий кофе нам!» Заказывали всегда капучино и капучино с ореховым сиропом и после просили так: «Сообрази жирного кипяточку в кружечку (из-под кофе с сиропом)». Гости, конечно, слышали и интересовались, что за кипяточек такой.
Часто в кофейне были дети из соседней гимназии. Мои любимые бизнесмены за словом в карман не лезли. Когда им нужно было пройти сквозь толпу детей, там просто очень строго и громко звучало: «Так, улитки ученые, ранцы двигаем и пропустите дяденек».
Крутые были мужики, добрые и щедрые, мне на чай оставляли хорошо, девочке-напарнице — и того больше. Шоколадки дарили. Могли просто в начале недели прийти, оставить пару тысяч и сказать, что это депозит, чтобы потом не париться. © CirqueDuFreaks / Pikabu
- Гость попался интересный. Очень странно смотрел на меня все время, пока сидел у нас. Когда принесла счет на 2300, он тут же положил 5000 и сказал: «Сдачи не надо. Купите себе улыбающееся лицо». © anubia1111 / Pikabu
- Работал официантом в кофейне при кинотеатре. Нашел на диванчике смартфон. За неделю за ним никто не вернулся, а батарейка на нем успела сесть. Принес телефон домой, зарядил. Требует пин-код. Вынимаю симку и запускаю. Вошел.
В телефонной книге пусто... Видимо, все номера на симке. Захожу в фотографии. Фотки молодой девушки с молодым парнем и всякая ерунда. Ну, хоть в лицо теперь знаю хозяина. Захожу в смс. Нахожу смс-уведомление о зачислении средств и адрес почты. Ищу по нему. Нашел и узнал имя и фамилию. Далее в соцсети ищу человека по имени, фамилии, городу и примерному возрасту. Далее смотрю по фоткам. Нашел, пишу:
— Приветствую. Нашел ваш телефон.
— Привет... Неожиданно. Что за это хотите?
— Чтобы вы приехали ко мне на работу и забрали свой телефон.
Договорились на четверг. Парень пришел, благодарил, привез пакет косметики, так как у него мама работает в косметическом магазине. Мол, для девушки или мамы пусть будет. Долго не мог поверить, что кто-то вот так просто нашел его и вернул телефон. А я что? Мне бы тоже было приятно, если бы кто-то вернул мне потерянную мной вещь. © ZaTaS / Pikabu
- Заведение новое, клиентов нет. Заходит солидный мужчина: галстук, папка с собой. Просит чай. Выбирает китайский пуэр. Завариваю, несу. Через 20 минут просит «повторить». Предлагаю долить кипятка — удивляется: «Так можно?» Доливаю, даю пароль от Wi-Fi. Еще через 40 минут заказывает второй чайник. В итоге гость всем доволен, просит счет. Печатаю чек, там указано: «Чай чайник 2 200.00 (крупно) *400.00* (мелко)». Ну вот так чек оформляет программа.
Дядька смотрит, пыхтит и кладет мне в книжку деньги. Смотрю, а там 2300 вместо 400! Видимо, прочел «2 200» как «2200». Возвращаю лишнее. Он смеется: «Я уж подумал, вы лично за этим чаем в Китай ездили!» Оставляет 300 чаевых и уходит счастливый. © Duba1972 / Pikabu
- В Канаде я работала в крошечном тайском ресторанчике, который держала чудесная семья. Заботились о сотрудниках, как о родных: в конце смены каждому выдавали контейнер с кучей еды. Но однажды хозяева объявили о закрытии. На прощальном банкете раздали сотрудникам посуду, продукты.
На следующий день мы паковали последние вещи, когда дверь открылась. Вошла наша постоянная посетительница — хрупкая старушка с тростью. Она не знала, что ресторан закрыт. Хозяйка, не раздумывая, накрыла для нее стол. Кухня все еще работала, поэтому старушку накормили, причем за счет заведения. Так и закрылись — работали с любовью до последнего гостя. © IrenLinn / Pikabu
- У меня были гости — семейная пара с девочкой лет 4-5. Очень милые ребята, хоть парень и выглядел суровым и был весь забит татухами. Под конец он меня подозвал и протянул 50 долларов со словами: «Моя мама работала официанткой, и я знаю, что это непростая работа». Я аж прослезился. Моя семья тоже была небогатой, но, когда мы куда-то ходили посидеть, папа всегда оставлял щедрые чаевые. Потому что только тот, кто сам зарабатывает тяжким трудом, способен понять других работяг. © Comfortable-Salad715 / Reddit
- К нам зашли старушка с мужем. Они были явно на нервах, и бабуля сказала, что ее мужу нужно к врачу и у них есть буквально полчаса на обед. Я сразу предложила им варианты блюд с быстрой подачей и с учетом ограничений по питанию. А она... расплакалась и рассыпалась в благодарностях за такую простую вещь. Она оставила мне 20 долларов на чай, а еще записку с теплыми словами благодарности, написанную самым красивым почерком, который я когда-либо видела. Все еще думаю об этой паре. © Worried-Bumblebee981 / Reddit
- Работаю в небольшом ресторане, где во время ужина обычно дежурят два официанта. Сегодня вечером я была одна и в суматохе забыла принести на один столик бесплатные закуски. Одна из клиенток была нашей постоянной гостьей, и, когда я принесла им еду, то она спросила, есть ли у нас все еще эта акция.
Я страшно извинялась и думала, что на меня наорут. Но она повела себя как сущий ангел и сказала: «Милая, все хорошо, не торопись и не переживай». А когда они уходили, я увидела, что она оставила мне чаевые в размере более 30% от счета. Честно говоря, она сделала мой день. © bananasplit_130 / Reddit
- Была семья, которая довольно часто приходила к нам на ужин. Это была пара лет тридцати с тремя сыновьями в возрасте от 6 до 10 лет. Это были самые милые и вежливые дети, которых я когда-либо видела. Совершенно очевидно, что усыновленные — другой этнической принадлежности, нежели родители.
Они приходили раз в неделю и обычно брали только ужин и напитки, но однажды заказали десерты. Я уже собиралась спросить, не особый ли это случай, когда средний сын сказал: «Мы взяли десерты, потому что у нас праздник!» Я спросила, какой, и он ответил: «Прошел год с тех пор, как мы стали семьей!» Он произнес это таким милым, чистым детским голосом, гордо подняв палец и широко улыбнувшись. Я даже немного всплакнула, пока сервировала им десерт на кухне. Они были такие счастливые, и это было невероятно трогательно.
Проработала в этом ресторане еще около пяти лет. Мне довелось наблюдать, как эти мальчики взрослели, и как в семье появился еще один ребенок. Часто думаю, как у них теперь дела. Старшие мальчики сейчас должны быть совсем взрослыми. Надеюсь, у них все хорошо. © kmill0202 / Reddit
- Я бариста. Очень часто приходят мужчины в дурном настроении. Заказывая кофе, швыряют деньги чуть ли не в лицо, не здороваются. Если заказывают капучино, обязательно рисую им сердечко молоком и, улыбаясь, отдаю кофе. В 90% случаев они расцветают. «Спасибо» говорят, желают хорошего дня, на чай оставляют. Им просто холодно осенью и нужен тот, кто будет рисовать сердечки на их кофе. © Подслушано / Ideer
- Работала в ресторане официантом. Кухня отдавала блюда долго, бар косячил. Мой стол был крайне недоволен всем происходящим. Я всячески пыталась уладить конфликт всеми способами. В итоге им еда не понравилась... Гости, понимая, что в этой ситуации нет моей вины, и видя то, что я делаю все возможное, чтобы спасти их вечер и репутацию ресторана, оставили мне $50 и сказали: «Девушка, самое лучшее, что есть в этом ресторане, — это вы». Тронуло до слез. © Подслушано / Ideer
- За мой столик села группа парней, все заказали воду. Кому-то с лимоном, кому-то без. И тут самый дерзкий из них на вопрос насчет лимона выдает: «Удиви меня». Ну, я пошла и принесла ему отдельно воду и дольки лимона на блюдечке. Вся компания поржала над этим. © Tacos7daysaweek / Reddit
- Работала официанткой в Абу-Даби, обслуживала веселую компанию. Под конец один из них, улыбчивый дядька, оплатил счет за всех, да еще и щедро чаевых оставил. Ушли. Через полчаса влетает директор с квадратными глазами и нервно спрашивает: «Ну как там, Шумахеру ужин понравился? Все гладко прошло?» Я: «Ээээ... какому Шумахеру?» Директор: «Как какому?! Михаэлю». И тут до меня дошло. Пролистав в своей памяти фото всех известных людей, я вспомнила, как выглядит Шумахер, и поняла, что вот же он, 5 минут назад рассчитывался и рядом стоял! Красивый, здоровый! И так подозрительно улыбающийся. Мне кажется, он был уверен, что я его признала, и оттого так по-голливудски лыбилась ему в ответ. © BotyaB / Pikabu
- Работаю в кафе. Один постоянный гость — грубый и гадкий мужик, никогда не здоровается, обругает, после себя жуткий бардак оставляет. Не любили его все. А потом я увидела его в ветклинике — он рыдал и обнимал своего пса. Я теперь улыбаюсь ему постоянно, говорю комплименты, делаю скидку. И нет, он остался таким же вредным. Просто я видела, что он тоже человек со своей болью и своими страхами, и воспринимать его озлобленным стало гораздо легче. © Подслушано / Ideer
- Двое мужчин заказали еды, напитков, сидели долго. А потом тихо ушли, не заплатив. Коллега рыдает — счет на тысячи, а она каждую копейку считает. Рванул на мороз без куртки, вижу их на остановке. Кричу: «Вы не заплатили!» И тут один из них хмурится: «Ты же платил?» Второй: «А я думал, ты». Растерялись, дали 5000 и сказали: «Если не хватит — звоните». Вернулся героем. Счет оказался на 3800. Звоню вернуть лишнее, но мужчина отмахнулся: «Оставьте себе за волнения!» Разделили с коллегой. Люди ошибаются, но добро существует. © lipton36 / Pikabu
Все "хорошие" истории официантов это про чаевые...вот не понимаю. Почему из этого делают какой то культ и обязанность. А может оставить чаевые врачу который сразу поставил правильный диагноз и подобрал лекарства не за 3000 а за 500 рублей..или учителю который подготовил ребенка к ЕГЭ или воспитателю к которому ребенок бежит утром с удовольствием... У всех этих людей работа не менее тяжёлая и ответственная. Когда в человечество заложили что "хорошие люди всегда дают официантам на чай"? Тронула история про приемных мальчиков. Искренне добро и без чая.