19 бариста и официантов рассказали о поступках клиентов, которые они не забудут до самой пенсии

Все "хорошие" истории официантов это про чаевые...вот не понимаю. Почему из этого делают какой то культ и обязанность. А может оставить чаевые врачу который сразу поставил правильный диагноз и подобрал лекарства не за 3000 а за 500 рублей..или учителю который подготовил ребенка к ЕГЭ или воспитателю к которому ребенок бежит утром с удовольствием... У всех этих людей работа не менее тяжёлая и ответственная. Когда в человечество заложили что "хорошие люди всегда дают официантам на чай"? Тронула история про приемных мальчиков. Искренне добро и без чая.