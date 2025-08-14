16 людей, общение с которыми не то что легким, но и нормальным-то не назовешь

незамутнённая женщина предъявляет претензии за то, что она дочку с собой взяла?
-
-
Ответить
Есть особая категория людей, беседы с которыми похожи скорее на тестирование нервной системы на прочность. Главное — даже не пытаться воспринимать их всерьез, а просто наслаждаться спектаклем.
незамутнённая женщина предъявляет претензии за то, что она дочку с собой взяла?
Да, женщина немного навязчивая, но если сметана свежая и действительно в подарок то почему бы и нет? А если не очень свежая то можно коллегам в холодильнике офисном оставить.
Еще несколько наших статей о том, как прекрасны и удивительны (иногда — в кавычках) бывают взаимодействия с людьми: