Как бы выглядели герои наших любимых фильмов о любви, если бы их снимали в Голливуде

Такие культовые картины, как «Служебный роман», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», давно завоевали наши сердца своими житейскими сюжетами и колоритными персонажами. А фразы многих героев уже стали крылатыми. Я же решила немного пофантазировать о том, что было бы, если бы эти фильмы сняли в Голливуде, и подобрала новый харизматичный каст для каждого проекта.

Эми Адамс отлично бы справилась с ролью Катерины в фильме «Москва слезам не верит»

Актрисе под силу передать все грани характера главной героини. Катерина — сильная, но при этом в глубине души ранимая натура.

Эдриен Броуди с его харизмой смог бы шикарно отыграть Гошу



Гоша — противоречивый персонаж, но именно этим его образ становится еще более интересным для профессиональных актеров. Эдриен сможет передать непростой характер героя.

Роль доброй и скромной Антонины подошла бы Эмилии Кларк

Эмилия с ее актерским талантом может отыграть героиню с любым характером.

А вот роль бойкой и целеустремленной Людмилы — как раз для Дженнифер Лоуренс

Сидни Суини подойдет роль задумчивой девы Александры. Актрисы Сидни и Наталья даже похожего типажа

А Надю из «Любовь и голуби» хорошо отыграет Флоренс Пью. Актриса без труда сможет передать яркие эмоции героини, которая недавно пережила уход мужа, при этом не перегибая с драмой

У Флоренс отличное чувство юмора, поэтому вжиться в комедийную роль ей не составит труда.

А как вам Бен Аффлек в роли провинившегося Василия? Мне кажется, что он сможет идеально вжиться в эту роль

Из-за этой милой улыбки уже можно растаять и все ему простить.

Ну а как же без Раисы Захаровны? Роль эффектной разлучницы подойдет Памеле Андерсон и зрители это точно оценят

Новая короткая стрижка и цвет волос актрисы сразу навели на мысль об этом. Памела не боится пробовать что-то новое, поэтому роль эксцентричной дамы будет ей под силу. Уже представляю, как она говорит коронную фразу: «Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет!»

А Тимоти Шаламе в роли Ивана Сергеевича в «Чародеях» украдет сердца многих дам

Умницу и красавицу Алену Игоревну с томным взглядом вполне могла бы исполнить Марго Робби

В подобном амплуа она завоюет любовь многих зрителей.

Рэйф Файнс уже не в первый раз играет злодеев, поэтому роль Аполлона Митрофановича будто написана для него. В его злодеях всегда столько шарма...

Стив Карелл — крутой комедийный актер, поэтому сможет передать всю комичность характера Анатолия Новосельцева из «Служебного романа»

Зрители явно будут хохотать без остановки над его выходками.

Выбрать подходящую актрису на роль Людмилы Прокофьевны было нелегко. Но Кейт Бланшетт идеальна для этой роли

На вид она строгая и холодная, но когда дело касается эмоциональных сцен в фильме, она отыгрывает на все 100 %. А как необчно они будут смотреться в паре со Стивом Кареллом!

Энн Хэтэуэй уже однажды играла роль секретаря у одной «мымры», поэтому в роли Верочки она будет как рыба в воде

В этот раз она сможет примерить на себя более дерзкое амплуа, ведь Верочка всегда говорит все прямо своему начальству.

Про Юрия Самохвалова тоже не стоит забывать. Интеллигентный, но при этом очень хитрый герой. На ум сразу же пришел Марк Руффало

У актера ярко выраженная мимика, поэтому он легко передает любые эмоции персонажей, которых играет.

Лариса Огудалова из «Жестокого романса» — наивная, нежная и чувствительная. Именно Лили Коллинз смогла бы передать весь трагизм подобной роли

Кстати, это далеко не первая драматичная роль у Лили, а еще она бы прекрасно смотрелась в красивых платьях дворянки.

Кто, если не Джонни Депп, сможет исполнить роль рокового сердцееда Сергея Паратова?

Харизма актера и его артистизм — именно то, что подходит такому притягательному подлецу, как Паратов. А от пристального взгляда Деппа уже идут мурашки по коже.

Роль богатого и циничного купца Василия Вожеватова без раздумий стоит отдать Маколею Калкину. Амплуа хитрого и расчетливого мужчины идеально бы ему подошло