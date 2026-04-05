А мои бабушки пахали, чтобы выжить и выкормить детей. Те самые, которые после войны запрягались в поуг вместо лошадей и пахали. Какие там кольца... Рада за тех, кому остались такие памятные вещи. Нам осталось только память.
20+ вещиц из бабушкиного сундука, которые хранят тепло любимых рук и историю целой семьи
У каждой старинной броши или кольца, доставшегося нам от бабушки, есть свой неповторимый голос. Иногда это тихий шепот о скромной жизни в начале прошлого века, а иногда — громкий рассказ о путешествиях через океан за редкими камнями или даже о подарках от королевских особ. Рассматривая такие вещи, мы не просто любуемся мастерством ювелиров прошлого, а будто заново знакомимся со своими предками. Эти украшения не созданы для того, чтобы пылиться в темных шкатулках — они живут, когда мы их носим, передавая тепло рук из поколения в поколение.
«Получила это кольцо с огромным аметистом от бабушки. Она была бразильянкой и часто ездила на родину за камнями. С детства влюблена в него!»
«Унаследовала от бабушки, а та — от прабабушки. Знаю только, что это что-то азиатское»
В первоисточнике автору ответили, что это - японская традиционная резьба по слоновой кости. Датируется концом 19 - началом 20 века. Конкретно эта вещица - миниатюрная фигурка хурмы. Там ещё перчик был. Очень тонкая, кропотливая работа.
- Это же слоновая кость! © Reddit
«Это помолвочное кольцо принадлежало еще прабабушке моего жениха. Думаю, оно из 1920-х»
«Мои предки носили это кольцо более 100 лет. И теперь вот моя очередь»
«Семья моей бабушки не была богатой, но она все же носила такое кольцо. Как вам?»
«Я отнесла свое старинное кольцо ювелиру. И вот что с ним стало. Как вам такое до и после?»
«Моя прабабушка подарила мне свое обручальное кольцо»
«Вместо того, чтобы хранить эту бабулину камею за семью замками, я ее постоянно ношу. Ну как можно скрывать такую красоту?»
Поддерживаю. Камея прекрасна и в отличном состоянии. Его точно надо носить
«Мама вручила мне семейную реликвию. Пытаюсь вот что-то выяснить об этом кольце, но оно, похоже, довольно уникально»
«Семейная реликвия от прапрадеда. Сделано в Бельгии. Мне кажется, мастерство ювелира просто невероятно»
Очень интересный закреп камня. И змейка поверх него скорее всего немного "утоплена" в специально сделанный вырез. Гениально.
«Мои родители разведены. Мама свое обручальное кольцо отдала давно. И вот сейчас отец дополнил эту пару»
Почему-то даже не думала, что мужское кольцо может быть с камнями. Мне отцовское больше нравится
«Как вам обручальное кольцо моей двоюродной бабули?»
«Прабабушка моего парня оставила ему целую кучу всего. Вот, например, одно из колец»
Я надеюсь, что кольцо носит не парень. Даже для Элтона Джона несколько эпатажно).
«Кольца моей двоюродной бабули. Она была самой крутой женщиной, что я знала. Надела кольца и меня аж захлестнули эмоции»
«Этот таинственный кулон мне вручила бабушка. А ей достался от ее бабушки»
«В конца 1940-х бабуля работала в крупной компании. Ее начальница подарила ей эту штуку»
«Мы передаем эту брошь из поколения в поколения уже долгие годы»
Так и вижу эту брошь, приколотую к черному пальто. Такому стильному, красивому
«Эта вещь принадлежала еще моей прапрабабушке. А на обороте, кстати, гравировка сообщает, что это подарок от королевы»
Офигенно. Очень круто металл себя ведёт. Не знаю может окислился так или что. Но очень красиво
«Получила от прапрабабушки это кольцо. Честно говоря, я ни в чем не уверена, даже думаю отнести его оценщику. Но вроде это бриллианты и белое золото»
«Моя двоюродная бабуля Эдит всю жизнь проработала на швейной фабрике. А оказалось, что у нее был такой браслет. Вот сейчас он достался мне»
«Я разработала дизайн кольца с бриллиантами моих прабабушки, бабушки и мамы. Все для того, чтобы кольцо сочеталось с кольцом прапрабабушки мужа»
Какой-то странный микс. Может и хотели, чтобы смотрелось. Но не смотрится.
После этой статьи я поняла, что моим потомкам достанется только реплика кольца Арагорна из трилогии «Властелин колец». А у вас как с семейными ценностями?
Комментарии
У меня только дешёвая бижутерия есть. А раньше вон какие кольца были. И передавали в поколения