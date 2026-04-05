20+ вещиц из бабушкиного сундука, которые хранят тепло любимых рук и историю целой семьи

У каждой старинной броши или кольца, доставшегося нам от бабушки, есть свой неповторимый голос. Иногда это тихий шепот о скромной жизни в начале прошлого века, а иногда — громкий рассказ о путешествиях через океан за редкими камнями или даже о подарках от королевских особ. Рассматривая такие вещи, мы не просто любуемся мастерством ювелиров прошлого, а будто заново знакомимся со своими предками. Эти украшения не созданы для того, чтобы пылиться в темных шкатулках — они живут, когда мы их носим, передавая тепло рук из поколения в поколение.

«Получила это кольцо с огромным аметистом от бабушки. Она была бразильянкой и часто ездила на родину за камнями. С детства влюблена в него!»

© JaneDoe1997 / Reddit Ирина Пахомова 7 часов назад А мои бабушки пахали, чтобы выжить и выкормить детей. Те самые, которые после войны запрягались в поуг вместо лошадей и пахали. Какие там кольца... Рада за тех, кому остались такие памятные вещи. Нам осталось только память. Ответить

«Унаследовала от бабушки, а та — от прабабушки. Знаю только, что это что-то азиатское»

© gothicc_a / Reddit Ilona Staller 1 час назад В первоисточнике автору ответили, что это - японская традиционная резьба по слоновой кости. Датируется концом 19 - началом 20 века. Конкретно эта вещица - миниатюрная фигурка хурмы. Там ещё перчик был. Очень тонкая, кропотливая работа. Ответить

Это же слоновая кость! © Reddit

«Это помолвочное кольцо принадлежало еще прабабушке моего жениха. Думаю, оно из 1920-х»

«Мои предки носили это кольцо более 100 лет. И теперь вот моя очередь»

«Семья моей бабушки не была богатой, но она все же носила такое кольцо. Как вам?»

«Я отнесла свое старинное кольцо ювелиру. И вот что с ним стало. Как вам такое до и после?»

«Моя прабабушка подарила мне свое обручальное кольцо»

«Вместо того, чтобы хранить эту бабулину камею за семью замками, я ее постоянно ношу. Ну как можно скрывать такую красоту?»

«Мама вручила мне семейную реликвию. Пытаюсь вот что-то выяснить об этом кольце, но оно, похоже, довольно уникально»

«Семейная реликвия от прапрадеда. Сделано в Бельгии. Мне кажется, мастерство ювелира просто невероятно»

«Мои родители разведены. Мама свое обручальное кольцо отдала давно. И вот сейчас отец дополнил эту пару»

«Как вам обручальное кольцо моей двоюродной бабули?»

«Прабабушка моего парня оставила ему целую кучу всего. Вот, например, одно из колец»

«Кольца моей двоюродной бабули. Она была самой крутой женщиной, что я знала. Надела кольца и меня аж захлестнули эмоции»

«Этот таинственный кулон мне вручила бабушка. А ей достался от ее бабушки»

«В конца 1940-х бабуля работала в крупной компании. Ее начальница подарила ей эту штуку»

«Мы передаем эту брошь из поколения в поколения уже долгие годы»

«Эта вещь принадлежала еще моей прапрабабушке. А на обороте, кстати, гравировка сообщает, что это подарок от королевы»

«Получила от прапрабабушки это кольцо. Честно говоря, я ни в чем не уверена, даже думаю отнести его оценщику. Но вроде это бриллианты и белое золото»

«Моя двоюродная бабуля Эдит всю жизнь проработала на швейной фабрике. А оказалось, что у нее был такой браслет. Вот сейчас он достался мне»