15+ мастеров фотошопа, которые даже из скучной фотки сделают огнище

15+ мастеров фотошопа, которые даже из скучной фотки сделают огнище

Иногда одного удачного снимка бывает недостаточно: то в кадр попадет лишний прохожий, то освещение подведет, а то и вовсе предложение руки и сердца случится «не той стороной». В такие моменты на помощь приходят мастера фотошопа, чья фантазия не знает границ. Правда, результат часто оказывается совсем не таким, как ожидал автор запроса, но именно в этом и заключается вся прелесть. От «путешествующего» слоненка до превращения обычного домика в обитель фей — эти живые примеры доказывают, что с помощью графических редакторов и капли юмора можно исправить любую оплошность.

«Мой малыш и так смешной, но вы точно придумаете ему образ получше»

«Мой малыш уже почти тут, а фотосессию так и не сделали. Поможете?»

«Прошу, займите чем-нибудь мои руки»

«Подправьте фото так, чтобы у всех было одно лицо. Хочу устроить сюрприз»

«Сделайте, пожалуйста, пончик моего друга чуть побольше»

«Можете, пожалуйста, открыть мне глаза? Один раз в жизни встретила этого парня и вот...»

«Сделайте с этим фото что-то действительно веселое»

Драконятина
19 часов назад

Для тех, кто как я не понял сначала , в чем прикол. Девушка попросила "зашакалить" фото, а на сленге это звучит как "пожарить во фритюре". Вот ей и сделали фритюр)) . А вообще это когда фото уже столько раз обработали и перепостили, что качество настолько упало, что фото стало нераспознаваемо.

«Пожалуйста, пусть мой малыш лежит на чем-то более интересном»

«Это мой начальник. Сделаем с фото что-нибудь забавное?»

«Кто-нибудь, помойте за меня посуду»

«Мы с дочкой построили волшебный домик и сказали, что как только мы уедем, там поселятся феи. Я здесь ради подтверждения»

«Я переволновался и сделал предложение неправильной стороной. Помогите это исправить»

«Любимая игрушка сына пропала. Мы уже заказали новую точно такую же. Ну а пока помогите убедить сына, что слоненок просто поехал в отпуск»

«Сделайте моему коту татуировку, которую он заслуживает»

«Этой фотке пса моего брата точно нужно добавить веселья»

«Моей бабуле 93 и у нее отличное чувство юмора. Давайте, проявите фантазию. Не терпится показать ей результаты»

Niikta_Vioko
12 часов назад

Это выглядит так, будто: "этот вулкан взорвали, после фотосессии будем другой взрывать"

«Давайте сделаем так, будто мой друг сидит на чем-то более интересном?»

