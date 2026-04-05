15+ мастеров фотошопа, которые даже из скучной фотки сделают огнище

Иногда одного удачного снимка бывает недостаточно: то в кадр попадет лишний прохожий, то освещение подведет, а то и вовсе предложение руки и сердца случится «не той стороной». В такие моменты на помощь приходят мастера фотошопа, чья фантазия не знает границ. Правда, результат часто оказывается совсем не таким, как ожидал автор запроса, но именно в этом и заключается вся прелесть. От «путешествующего» слоненка до превращения обычного домика в обитель фей — эти живые примеры доказывают, что с помощью графических редакторов и капли юмора можно исправить любую оплошность.