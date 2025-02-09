Подбрасывание вверх, это тренинг вестибулярного аппарата, очень хорошее упражнение
20+ фото, которые при помощи фотошопа заиграли совсем другими красками
В эпоху цифровых технологий даже самые обычные фото могут стать настоящими произведениями искусства. Все, что нужно, — немного фотошопа и капля фантазии. Вот несколько примеров того, как обработка может изменить взгляд на, казалось бы, привычные вещи.
"Можно сделать так, чтобы выглядело, будто я подбросил сына в воздух?"
«Это моя дочь. Кто-нибудь сделайте так, чтобы ее мама выпала в осадок»
Я бы выпала в осадок. Но быстро бы сообразила, что такое невозможно за несколько часов.
«После операции я шутил, что врачи собираются заменить мне руку. Не могли бы вы помочь? Это для моего племяшки»
"Не могли бы вы сделать мою девушку более мускулистой?"
"Кто-нибудь может превратить мою кошку в «Девушку с жемчужной серёжкой» Вермеера?"
"Можете ли вы удалить девушек со снимка? Это единственная фотография, которая у меня есть с двумя моими друзьями"
"Кто-нибудь может показать мне, как я мог бы выглядеть, если бы мне пересадили волосы?"
"Помогите! Можете сделать брови моей жены более густыми, а верхнюю губу более полной? Она ненавидит эту фотографию"
Когда просишь убрать с фото «вон того парня»
"Я напортачил с селфи на свидании с любимой. Это наше первое совместное фото, и я все испортил. Кто-нибудь может это исправить?"
"Моя невестка сохраняет позитивный настрой несмотря ни на что. Можете помочь ей улыбнуться, заставив ее кататься на чем-нибудь нелепом?"
«Ежик в поле ромашек»
"Угощаю обезьянку бананом"
Этот город слишком мал для нас двоих... да и воздушное пространство тоже!
Моя прелесть!
"Это единственное фото, на котором мы с отцом запечатлены, когда я был маленьким. Я бы хотел поставить ее на рабочий стол, чтобы она напоминала мне о нем"
«В это дерево ударила молния»
"Интересно, о чем он задумался?"
"Я думал, что сделаю одну из тех милых фотографий счастливой собаки, но получилось вот это"
Вы мне за все ответите!
Перевод: Ребенок, еще один ребенок, и еще несколько детей
Никто не поставит его в угол!
МЛАДЕНЕЦ
Скоро во всех кинотеатрах страны
Все, что мне нужно — это быть такой же фотогеничной, как эта кошка
"Друг заснул во время приготовления сосисок и сжег их все. Мы дико ржали над ним несколько дней"
"У меня день рождения. Я не умею плавать и боюсь высоты. Хотела бы показать внукам, что с бабушкой очень весело"
Эти примеры показывают, что с фотошопом нет ничего невозможного. Немного креативности — и самые обычные кадры превращаются в настоящие шедевры. И это далеко не последний случай подобной магии в деле:
Комментарии
Зачем смешивать прикольные фото с просто отфотошопленными? Так подборка вызывает оторопь. Подборки прикольных переделок очень классные. А тут фото разрозненные