20+ фото, которые при помощи фотошопа заиграли совсем другими красками

Фотоподборки
22 часа назад

В эпоху цифровых технологий даже самые обычные фото могут стать настоящими произведениями искусства. Все, что нужно, — немного фотошопа и капля фантазии. Вот несколько примеров того, как обработка может изменить взгляд на, казалось бы, привычные вещи.

"Можно сделать так, чтобы выглядело, будто я подбросил сына в воздух?"

Anna Shirokova
10 часов назад

Подбрасывание вверх, это тренинг вестибулярного аппарата, очень хорошее упражнение

-
-
Ответить

«Это моя дочь. Кто-нибудь сделайте так, чтобы ее мама выпала в осадок»

Svetlana
22 минуты назад

Я бы выпала в осадок. Но быстро бы сообразила, что такое невозможно за несколько часов.

-
-
Ответить

«После операции я шутил, что врачи собираются заменить мне руку. Не могли бы вы помочь? Это для моего племяшки»

"Не могли бы вы сделать мою девушку более мускулистой?"

"Кто-нибудь может превратить мою кошку в «Девушку с жемчужной серёжкой» Вермеера?"

"Можете ли вы удалить девушек со снимка? Это единственная фотография, которая у меня есть с двумя моими друзьями"

"Кто-нибудь может показать мне, как я мог бы выглядеть, если бы мне пересадили волосы?"

"Помогите! Можете сделать брови моей жены более густыми, а верхнюю губу более полной? Она ненавидит эту фотографию"

Когда просишь убрать с фото «вон того парня»

"Я напортачил с селфи на свидании с любимой. Это наше первое совместное фото, и я все испортил. Кто-нибудь может это исправить?"

"Моя невестка сохраняет позитивный настрой несмотря ни на что. Можете помочь ей улыбнуться, заставив ее кататься на чем-нибудь нелепом?"

«Ежик в поле ромашек»

"Угощаю обезьянку бананом"

Этот город слишком мал для нас двоих... да и воздушное пространство тоже!

Моя прелесть!

"Это единственное фото, на котором мы с отцом запечатлены, когда я был маленьким. Я бы хотел поставить ее на рабочий стол, чтобы она напоминала мне о нем"

«В это дерево ударила молния»

"Интересно, о чем он задумался?"

"Я думал, что сделаю одну из тех милых фотографий счастливой собаки, но получилось вот это"

Марта
2 часа назад

Такой натуральный взгляд для чтения газеты в туалете!
Я ухохоталась.

-
-
Ответить

Вы мне за все ответите!

Lilit313
17 часов назад

Неть)фото слева лучше,его вообще трудно сделать ещё прикольнее)))

-
-
Ответить

Перевод: Ребенок, еще один ребенок, и еще несколько детей
Никто не поставит его в угол!
МЛАДЕНЕЦ
Скоро во всех кинотеатрах страны

Все, что мне нужно — это быть такой же фотогеничной, как эта кошка

"Друг заснул во время приготовления сосисок и сжег их все. Мы дико ржали над ним несколько дней"

"У меня день рождения. Я не умею плавать и боюсь высоты. Хотела бы показать внукам, что с бабушкой очень весело"

Эти примеры показывают, что с фотошопом нет ничего невозможного. Немного креативности — и самые обычные кадры превращаются в настоящие шедевры. И это далеко не последний случай подобной магии в деле:

Фото на превью Tonywanknobi / Reddit, StrikeOner / Reddit

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
22 часа назад

Зачем смешивать прикольные фото с просто отфотошопленными? Так подборка вызывает оторопь. Подборки прикольных переделок очень классные. А тут фото разрозненные

-
-
Ответить
Ку-ку
20 часов назад

И если уж про фотошоп, то лучше, чем Клод Манде, никого нет, ящетаю)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Похожее